newmo、北海道・札幌に進出。採用特設ページを公開し、ドライバー採用開始

newmo株式会社

newmo株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：青柳直樹、以下「newmo」）は、北海道・札幌にてタクシー事業を展開することを決定いたしました。2026年秋の開業を目指し、本日採用特設ページを公開し、オープニングドライバー及びスタッフの採用を開始いたします。また、札幌を本社とする新会社「newmo北海道株式会社」の設立も予定しています。

採用特設ページ：https://newmo-taxi.jp/hokkaido/lp/01(https://newmo-taxi.jp/hokkaido/lp/01)

newmoは「移動で地域をカラフルに」をミッションに、タクシー事業・人材事業・自動運転タクシー事業等を展開するモビリティスタートアップです。2024年1月の設立以降、5社のタクシー事業者をグループに迎え、大阪・神奈川・東京・沖縄でタクシー車両は約1,400台、従業員数2,400人を超える体制で地域の移動を支えています。

タクシー事業においては、AIを活用した業務のDXや、オペレーションの集約・統一による経営効率化、採用の拡大などに注力し、newmoの経営参画後は月次の採用数が従来の4倍に伸長・車両稼働率が向上するなど、事業の拡大を進めてきました。

北海道では、タクシー乗務員数が2020年以降約20%減少(※)し、深刻な担い手不足が続いています。一方で、2025年の新千歳空港旅客数は過去最高となる2,583万人を記録するなど、移動需要は着実に増加しており、需要と供給のミスマッチが拡大しています。

(※)国土交通省 タクシー乗務員数の推移より

この度、北海道における移動の足不足に貢献すべく、newmoは北海道・札幌にてタクシー事業を展開することを決定いたしました。それに伴い、本日採用特設ページを公開し、オープニングドライバー・スタッフの募集を開始いたします。同時に、札幌を本社とする新会社「newmo北海道株式会社」の設立も予定しています。

newmoがこれまで培ってきたノウハウを北海道に展開することで、業務の効率化とサービスの品質向上を両立しながら、持続可能な営業所運営を実現してまいります。

■ ドライバー・スタッフ募集

2026年秋の開業に向けて、ドライバー及びスタッフの採用を開始します。経験者の方はもちろん、新たにタクシー業界に挑戦される未経験者の方や、20代・30代の若手ドライバーなど、これまでタクシー業界に縁のなかった方の採用も積極的に行います。データに基づいた研修等を行い、未経験の方にも早期に活躍いただけるようサポートいたします。

採用特設ページ URL（ドライバー応募はこちらから）

https://newmo-taxi.jp/hokkaido/lp/01

スタッフ応募はこちらから

https://herp.careers/v1/newmo/requisition-groups/e405c289-b1e6-4803-8da5-2fc9979e411e

■newmo北海道株式会社 代表取締役 野地 春菜 コメント

北海道は雄大な自然に囲まれ、地元の方々から観光客まで多様な移動ニーズが交差する大地です。一方で、担い手不足という深刻な課題も抱えています。

私自身の故郷である北海道で、newmoの全国にある事業基盤とテクノロジーを活かし、この課題解決に貢献したい--その想いを胸に、今秋の札幌での事業開始を目指しています。北海道の交通インフラの発展に、全力で尽力してまいります。

今回の北海道進出において、野地の想いをまとめたnoteを公開しております。合わせてご覧ください。

note：https://note.com/harunax/n/nb5f172ae3a55

＜newmo北海道株式会社 会社概要＞

法人名：newmo北海道株式会社

代表：代表取締役 野地 春菜

所在地：北海道札幌市

※現在、登記申請準備中

■ newmoについて

newmoは「移動で地域をカラフルに」をミッションに、タクシー事業・人材事業・自動運転タクシー事業等を展開するモビリティスタートアップです。2024年1月の設立以降、これまでに5社のタクシー事業者をグループに迎え、大阪・神奈川・東京・沖縄でタクシー車両は約1,400台、従業員数2,400人を超える体制で地域の移動を支えています。

newmoは全国のタクシー事業者様との資本提携・事業承継等を進めてまいります。提携にご関心をお持ちの方は、以下窓口よりご連絡ください。

newmo タクシー事業パートナーシップ 募集窓口

https://forms.gle/RaCrzWCi6pWsVCp37

＜newmo 会社概要＞

法人名：newmo株式会社

代表 ：代表取締役CEO 青柳 直樹

設立 ：2024年1月4日

所在地：

・東京オフィス

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 11階

・大阪オフィス

〒536-0022 大阪府大阪市城東区永田2丁目8番16号（夢洲交通内）