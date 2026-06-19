【富士急ハイランド】FUJIYAMA30周年・ええじゃないか20周年・高飛車15周年！絶叫コースター3機種をお得に楽しめる特別チケット「絶叫・周年トリプルパス」発売！

富士急行株式会社キャンペーンビジュアル

富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）は、富士急ハイランドを代表する大型コースター「FUJIYAMA」が30周年、「ええじゃないかが20周年、「高飛車」が15周年という節目を迎えることを記念し、優先入園や絶叫優先券付きで周年対象の絶叫コースター3機種をお得に楽しめる特別チケット『絶叫・周年トリプルパス』の販売や、記念ノベルティをプレゼントする『絶叫・周年キャンペーン』を2026年7月16日(木)より開催いたします。

『絶叫・周年トリプルパス』は、「優先入園付きワンデイパス＋絶叫優先券3枚」と、「乗り物3回券＋絶叫優先券3枚」の

2種類をご用意しています。いずれも絶叫優先券は「FUJIYAMA」、「ええじゃないか」、「高飛車」で利用でき、7月16日(木)よりご利用いただけます。一日で周年対象の３機種の絶叫コースターを楽しみたい方におすすめのチケットで、通常料金よりも最大3,000円お得にご購入いただけます。さらに、『絶叫・周年トリプルパス』の購入者全員および対象の絶叫優先券購入者先着50名様には、記念ノベルティをプレゼントいたします。

富士急ハイランドでは、本施策を皮切りに、「FUJIYAMA」「ええじゃないか」「高飛車」の周年を記念した特別企画・イベントなどを順次展開予定です。絶叫マシンの聖地として、常に進化し続ける富士急ハイランドの挑戦に、どうぞご期待ください。

チケット概要

１．種 類

「絶叫・周年トリプルパス」は、以下の2種類で販売いたします。

（１）絶叫・周年トリプルワンデイパス

内容

・優先入園付きワンデイパス

・絶叫優先券3枚（FUJIYAMA・ええじゃないか・高飛車）※1

料金

大人15,000円／中人14,500円／小人12,500円

↑通常料金より最大2,900円お得！

（２）絶叫・周年トリプルオンリーパス

内容

・乗り物3回券

・絶叫優先券3枚（FUJIYAMA・ええじゃないか・高飛車）※2

料金

大人12,000円／中人12,000円／小人10,000円

↑通常料金より最大3,000円お得！

※1 ご購入いただいた指定時間以内にご利用ください

※2 営業終了1時間前までにご利用ください。

２．販売方法

オンラインチケット公式販売サイト

▼販売期間

第一弾：2026年6月22日(月)18：00～8月20日(木)22：59

第二弾：2026年9月14日(月)18：00～10月31日(土)22：59

※数量限定のチケットのため、定数に達すると販売を終了いたします。

※窓口や券売機での販売は致しませんので、ご了承ください。

３．利用期間

第一弾：2026年7月16日(木)～8月21日(金)

第二弾：2026年10月1日(木)～11月1日(日)

特設サイトへ :https://www.fujiq.jp/event/20260716syune.html

今年周年を迎える大型コースター

１．FUJIYAMA（開業日：1996年7月17日）

全長2,045ｍ・最高部79m・最高速度130km/hという圧倒的なスペックを誇る、王道の大型コースター。その絶叫体験から「キング・オブ・コースター」と称される。ダイナミックなアップダウンと富士山の絶景が楽しめる圧巻のスケールが魅力。

FUJIYAMA２．ええじゃないか（開業日：2006年7月19日）

走行中に「座席自体が前後に回転」「ループして大宙返り」「レールのひねり」という3種類の回転で、総回転数14回転は開業当時、世界記録に認定。開業以来、コースターの常識を覆すような変則的な動きでファンを増やし続けている３Dコースター。

ええじゃないか３．高飛車（開業日：2011年7月15日）

最大落下角度121度は世界記録に認定。大型コースター開発で培ったノウハウを余すところなく注ぎ込まれ、暗闇での急降下、リニアによる急加速、7ヵ所のひねり（回転）、えぐるような落下、空を見ながらの垂直上昇、落下前の一時停止など、すべての体験が規格外。

高飛車

富士急ハイランド営業データ

■営業時間

日により営業時間が異なります。

詳しくは公式サイトにてご確認ください。

■料金

ワンデイパス：大人6,000円～7,900円、中高生5,500円～7,400円

小学生4,400円～5,100円、幼児・シニア2,100円～2,600円

※日によって料金が異なります。詳しくは公式サイトをご確認ください。

※富士急ハイランドは入園無料です。

■アクセス

車 ／新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接

東京から東名高速道路・御殿場 IC、東富士五湖道路経由で約90分

バス ／新宿から高速バスで約100分、富士急ハイランド下車

東京駅から高速バスで約110分、富士急ハイランド下車

※首都圏の他、名古屋、関西等30ヶ所以上から直通バス運行中

電車 ／JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換、富士急ハイランド駅下車

大月駅から約50分

会社概要

社名：株式会社富士急ハイランド

代表者：上原 厚

設立：1964年6月1日

所在地：山梨県富士吉田市新西原5丁目6番1号

事業内容：遊園地事業

公式ＨＰ：https://www.fujiq.jp/