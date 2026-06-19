オープンワールドRPGの真骨頂『黒い砂漠』、全地域直接サービス4周年記念イベント開催！

Pearl Abyss Corp.

株式会社Pearl Abyss JP（本社：東京都新宿区、以下 当社）は、PC版『黒い砂漠』において2026年6月18日(木)に、グローバル直接サービス4周年を記念した各種イベントを開始したことをお知らせします。

■世界中の冒険者と灯す「砂漠の光」イベント

『黒い砂漠』全地域直接サービス4周年を記念し、世界各地の冒険者が一緒に参加できる特別イベントがスタートしました。

イベント期間中、冒険者は累積ログイン時間報酬の他に、狩り、採集、釣り、ワールドボス討伐、闇の狭間ボス討伐などを通じて、アイテム「[EV] 砂漠の光」を入手することができます。

集めた「[EV]砂漠の光」は、ベリア村南西（NPCエイリーン付近）に設置された「古代装置」に投入することで、「[EV]砂漠を輝かせる者の証」 と交換できます。また、「[EV]砂漠を輝かせる者の証」の交換数は、全地域で集計され、全地域合計の獲得目標数「10億個」達成に向けて積み上がっていきます。

》詳細リンク

https://www.jp.playblackdesert.com/ja-JP/News/Detail?groupContentNo=12144

■達成状況に応じて記念報酬をプレゼント

「[EV]砂漠を輝かせる者の証」の交換数が2.5億個、5億個、7.5億個に到達すると、古代装置の光が徐々に強まっていきます。そして、それぞれの個数に到達するたびに記念報酬を受け取れるクーポンが発行されます。

このクーポンで受け取れる報酬は「クロン石（最大10,000個）」、称号「We Are The World」といった、本イベントを記念したアイテムなどとなっています。

さらに、目標数の10億個に到達した際には追加イベントが開催される予定です。この追加イベントは「朝の祝福」効果がより強力になる他、アグリスの熱気ポイントの回復量増加、戦闘経験値1,000％バフを含むHot Timeなど、冒険を後押しする内容になっています。

■獲得した「証」は成長支援報酬と交換可能

獲得した「[EV]砂漠を輝かせる者の証」は、ゲーム内の「財貨リスト」から各種アイテムに交換することができます。主な交換アイテムは下記のとおりです。

・クロン石袋（4,000個入り）

・ヴォルクスの助言箱（＋250）

・[EV]感謝を込めたプレミアム衣装箱

これらのアイテムは実用性が高いものとなっております。全地域の冒険者と共に直接サービス4周年を祝いながら、キャラクターの成長を促進させられるイベントをお楽しみください。

》詳細リンク

https://www.jp.playblackdesert.com/ja-JP/News/Detail?groupContentNo=12144

■記念ログイン報酬も配布中

上記のイベントに加え、「グローバルスペシャルログイン報酬」も配布中です。本ログイン報酬では、最大15,100個もの「クロン石」や「ヴォルクスの助言箱（＋300）」、[EV]「終末の月」祝福パッケージ（7日）などのアイテムを受け取ることが可能です。これらも冒険者の成長を後押しするアイテムとなっています。あわせてご活用ください。

》詳細リンク

https://www.jp.playblackdesert.com/ja-JP/News/Detail?groupContentNo=12085

■PC版『黒い砂漠』について

日本サービス開始から11周年目に突入した、オープンワールドRPGの真骨頂『黒い砂漠』。

本作は、北米最大のメディア「MMORPG.com」にて2023年のユーザー投票による「Best MMO of the Year」「Best MMO Expansion」などに選ばれました。さらに、韓国コンテンツ振興院（KOCCA）による2023年の海外市場における韓国ゲームユーザー調査では、「日本で最も親しまれている韓国産PCオンラインゲーム」として3年連続1位に輝いています。

本作の魅力は、「豊富なコンテンツ」「圧倒的な戦闘体験」「自由度の高いキャラクターメイク」、そして毎週のアップデートを通じた継続的な進化による「開発力の高さ」など、多方面から高く評価され、現在も国内外で約5,000万人の冒険者の皆様にご愛顧頂いております。

『黒い砂漠』は、これからも唯一無二のオープンワールドRPGとして進化を続けていきます。

》 PC版『黒い砂漠』

・公式サイト: https://www.jp.playblackdesert.com

・X: https://x.com/OFFICIAL_BDJP

・YouTube: https://www.youtube.com/@BlackDesert_JP

(C) Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.