Triporous(TM)（トリポーラス）を使用したTシャツが香港の7-Elevenにて発売

スタイレム瀧定大阪株式会社

スタイレム瀧定大阪株式会社（本社：大阪市浪速区 代表取締役社長：瀧隆太、以下スタイレム）が、ソニーグループ株式会社（以下、ソニーグループ）が開発した米の籾殻由来の多孔質カーボン素材「Triporous(TM)（トリポーラス(TM) 以下、トリポーラス）」を練り込んだ糸を提供し、製品企画提案を行ったTシャツが、2026年6月19日より香港の7-Elevenの旗艦店を含む直営店300店舗で発売されます。

スタイレムは、これまで余剰な資源を再生活用したトリポーラスを繊維アパレル分野へ応用し、衣料向けをはじめとする多様な用途に対応した繊維素材の提供に注力してまいりました。今回の取り組みは、籾殻を再利用している点や消臭機能といった素材の特性が評価されました。スタイレムは、トリポーラスを練り込んだ糸の提供を行うとともに、製品の仕様やデザイン等の企画提案までを行い、今回の採用に至りました。

■商品概要

日常生活に欠かせないベーシック衣料品を展開するシリーズ「7-Eleven Everyday Apparel」のアイテムの一つとして展開

・商品名：「7-Eleven クルーネック半袖Tシャツ」 カラー：黒・グレー サイズ：2サイズ展開

・発売日：2026年6月19日

・展開店舗：香港の7-Eleven 旗艦店を含む直営店300店舗

■Triporous(TM)（トリポーラス）について

トリポーラスは、ソニーグループが開発した籾殻から生まれた天然由来の多孔質カーボン素材。特許を取得した独特の微細構造により、水や空気の浄化など幅広い応用が期待されています。また、繊維に使用することで、消臭・抗菌効果を発揮します。トリポーラスは余剰な資源を再生活用することで、循環型社会・地球環境負荷の低減にも貢献します。スタイレムは、トリポーラスを繊維アパレル分野へ応用し、衣料向けをはじめとする多様な用途に対応した繊維素材の提供に注力しています。

公式HP：https://www.sony.com/ja/SonyInfo/triporous/ ※トリポーラスはソニーグループ株式会社の商標です。

【香港7-Eleven公式サイト】 https://www.7-eleven.com.hk/

【スタイレム瀧定大阪株式会社】 https://www.stylem.co.jp/