IVS2026、招待制エリア「IVS CORE」の注目セッションを発表。第100代・第101代総理大臣 岸田文雄氏など最前線の政治家・起業家・投資家・経営者が登壇

株式会社Headline Japan

国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」は、2026年7月1日（水）～3日（金）の3日間、みやこめっせ、ロームシアター京都、ホテルオークラ京都をメイン会場として開催します。このたび、IVS CORE（ホテルオークラ京都）で行う注目セッションを発表します。

IVS COREは招待制のカンファレンスです。日本のスタートアップ産業の重要なアジェンダについて、議論がそのまま意思決定につながる当事者だけが集います。全セッションがオフレコで、だからこそ、本音の議論が生まれます。

「Japan is Back」を掲げるIVS2026は、徹底的に「高さ」を追求し、日本のスタートアップの真価を世界に証明する3日間として設計されています。本リリースでは、IVS COREでの注目セッションをご紹介します。

7月1日（水）

スタートアップに資金が巡る国の設計図とは ー 日本の成長資本循環を再構築する

「強い経済」の実現には、「成長と分配の好循環」が欠かせない。いま問われるのは、スタートアップへの資金の流れをどう再設計するかだ。未上場投資の拡大、Exit多様化、機関投資家の役割等を軸に、日本の資金供給構造を再設計する必要がある。より大きく育ち、経済社会課題を解決するようなスタートアップを創出するためには、日本のスタートアップ資本市場をどう再構築するべきか。官民の立場から、徹底議論する。

モデレーター：前川寛洋氏(IVS2026 Chief Contents Director / Funds Startups株式会社 代表取締役）

登壇者：

岸田文雄氏（第100代・第101代内閣総理大臣）

木原誠二氏（衆議院議員 自由民主党 日本成長戦略本部 幹事長）

小林史明氏（衆議院議員 自由民主党 経済産業部会長）

岩崎ひな氏（衆議院議員 自由民主党）

(仮)防衛イノベーションの最前線！スタートアップが変える新時代の安全保障とは？

防衛領域で求められる高度な技術開発に対し、スタートアップの持つスピードと独自性をどう活かすか。調達制度や参入障壁といった課題を踏まえ、民間技術の転用、官民連携、資本供給、人材流動性を促す仕組みを検討し、技術・資本・人材が循環する新たな防衛産業モデルの実現に向けた方向性を探る。

モデレーター：山本晃平氏（ 技術安全保障 著者）

登壇者：

岡田光信氏（株式会社アストロスケール 代表取締役兼CEO）

小澤隆生氏（Boost Capital 代表取締役）

※その他の登壇者は確定次第発表いたします。

Silicon Valley, the Global Innovation Hub: Building the US-Japan Cross-Border Bridge

"Silicon Valley, the global innovation hub": Discuss what makes it the strongest startup ecosystem, and how we can improve Japan's local ecosystem.

モデレーター：Alex Bangash氏(Transpose, Founder and General Partner）

登壇者：

貞永英哉氏（ゆうちょアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長）

Ilana Elbaz氏（Deel, VP sales）

Panagiotis Madamopoulos氏（Founder, Exoscaleton Labs | Senior Advisor, Stanford University）

Shoya Matsumori 氏（CEO of Jinba）

William Salcedo氏（CEO of Partcl）

7月2日（木）

グローバル投資家は日本スタートアップを見逃してきたのか？ ―今の日本はどう変わっていくべきなのか

日本のスタートアップエコシステムは、ここ数年で急速に変化しつつある。しかし、グローバル投資家の視点から見ると、日本市場はいまだ「見逃されてきた機会」だったのだろうか。言語の壁や情報開示の問題にとどまらず、成長戦略やエグジット、リスクテイクに対する期待値のズレが理由なのか、何が障壁として残っているのか。資金・人材・規制・グローバル展開の観点から、日本が世界と戦うためのエコシステムを構築するために「今」何を変えるべきかを、国内外のトップ投資家と議論する。

モデレーター：佐野尚志氏（株式会社三菱UFJイノベーション・パートナーズChief Investment Officer）

登壇者：

アーシバルド・シガネール氏（株式会社アルテミスベンチャーズ取締役兼 Managing Partner）

Ryutaro(Ryan) Nakata氏（Alumni Ventures ／ General Manager Representative Director of Japan）

Queenie Wong氏（EQT Asia Growth Fund Managing Director）

ガバナンスはスタートアップの成長薬か足かせか

「ガバナンス強化」はスタートアップの成長を支えるのか、それとも挑戦のスピードを鈍らせるのか。IPO準備、不祥事対応、社外取締役の選任などの現場を知る専門家と当事者が集結。形だけの統治の限界や、成長段階に応じて求められるガバナンスのあり方について、本音で議論する。

モデレーター：植松 正史氏（日本経済新聞編集委員／日経リスクインサイト編集長）

登壇者：

藤原選氏（EY新日本有限責任監査法人）

野口智弘氏（株式会社ボードアドバイザーズ）

小川周哉氏（ＴＭＩ総合法律事務所）

木村孝行氏（小林製薬株式会社 執行役員 広報・総務本部 本部長）

100年に一度の変革期、日本は“動ける”のか - 世界・産業・インフラの意思決定

AIの急速な進化は、企業の競争環境や事業の在り方を根底から変えつつある。一方で、地政学リスクの緊張、インフレや金利環境の変化、労働市場の構造転換など、経営を取り巻くマクロ経済環境はかつてない不確実性の中にある。いま経営者は、AIという強力な変化のドライバーと、先行きの読めない経済環境の狭間で、これまで以上に難しい意思決定を迫られている。日本を代表する経営者を迎え、世代や事業フェーズ、産業構造の異なる視点から議論を行う。インターネット黎明期から現在に至るまで企業変革を牽引してきた経営者と、AI・データを前提に成長を続ける経営者が一堂に会し、「経営の意思決定は何が変わり、何が変わらないのか」を浮き彫りにする。

モデレーター：牧原 秀樹氏

登壇者：

川邊健太郎氏（LINEヤフー株式会社 代表取締役会長）

赤川隼一氏（株式会社ミラティブ）

出雲充氏（株式会社ユーグレナ）

松倉怜氏（株式会社AVILEN 取締役 CEO）

ご祝辞

経済産業大臣 赤澤亮正様

この度は、「IVS 2026」が盛大に開催されますことを、心からお慶び申し上げます。

IVS2026 には、国内外から起業家をはじめとした多様な挑戦者が集い、新たな出会いと連携を通じて、次代の産業を生み出す契機となるものと伺っております。本年の「Japan is Back」とのテーマは、日本発のスタートアップが、その真価を世界に示していく力強い決意を表すものと受け止めています。

スタートアップは、日本経済の成長と社会課題の解決をけん引する重要な存在です。経済産業省としても、防衛をはじめとする政府調達による需要創出のシグナルを出し、AI・量子・宇宙といったスタートアップへの投資を促すため、SBIR 制度の抜本強化し本格調達につなげる新たな枠組みを創設するなど、革新的な技術や製品の社会実装を力強く後押ししてまいります。

本カンファレンスを通じて、日本発のスタートアップが更に飛躍し、日本経済の成長、ひいては世界の課題解決に貢献していくことを大いに期待しております。結びに、IVS2026 のご盛会と、本日お集まりの皆様の益々のご発展を心から祈念申し上げます。

そのほかのセッション

このほかにも、2日間を通じて多数のセッションを予定しています。各セッションの詳細と登壇者は、確定したものから順次発表します。

※掲載の登壇者およびセッション内容は、諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

IVS CORE開催概要

名称：IVS CORE

会期：2026年7月1日（水）～2日（木）の2日間

場所：ホテルオークラ京都（京都市中京区河原町御池）

参加規模：約1,000名（招待制）

時間：10:00～18:00（受付9:00開始）／1セッション90分

価格：CORE PASS \199,800（税込）／CORE PASS Startup \79,800（税込）

公式サイト

https://www.ivs.events/ivs-core

IVS2026 の概要

IVSは2007年に始まった国内最大規模のスタートアップカンファレンスです。国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが一堂に会し、2026年は「Japan is Back」をテーマに京都で開催します。



今年は、京都で開催してきたIVS2023、IVS2024、IVS2025を進化させた集大成版の「IVS」エリア （京都市勧業館「みやこめっせ」「ロームシアター京都」）と、令和版の招待制IVS「IVS CORE」エリア（ホテルオークラ京都）を新設。2つのエリアで開催します。

【IVS（「みやこめっせ」「ロームシアター京都」）】

スタートアップ関係者、事業会社、投資家、起業志望者、支援者、行政、研究機関、学生。次世代を生み出すすべての人に開かれたエリアです。ステージセッション、スタートアップ展示「Startup Market」、IVSの看板ピッチイベント「IVS LAUNCHPAD」などを実施します。

【IVS CORE（ホテルオークラ京都）】※新設・招待制

スタートアップ経営者、機関投資家、大企業経営幹部、政府・政策関係者など、意思決定層のみが参加する完全招待制エリアです。全セッションオフレコ、決裁者同士のパワーマッチング、M&Aマッチングなど、具体的な意思決定が動く場を提供します。

IVS2026への参加にはアクセスパスが必要です。IVSエリアに参加できる「IVS PASS」と、IVS COREエリアに参加できる完全招待制の「CORE PASS」の2種類があります。CORE PASSは審査制のPASSで、招待者のみ購入可能です。

名称：IVS2026

テーマ：Japan is Back

会期：2026年7月1日(水)～3日(金)

場所：京都市勧業館「みやこめっせ」、ロームシアター京都、ホテルオークラ京都 他

主催：IVS KYOTO実行委員会（Headline Japan／京都府／京都市）

公式サイト：https://www.ivs.events/

公式X：https://x.com/IVS_Official

IVS KYOTO実行委員会について

IVSの京都開催にあたり、スタートアップ・エコシステムのさらなる発展と地域産業のより一層の振興を図ることを目的に、株式会社Headline Japan、京都府、京都市が共同で設立。京都に集積する企業、大学・研究機関、文化資源等とスタートアップとの融合を促進し、新産業の創出と世界に伍するスタートアップ企業の輩出へと繋げてまいります。

構成団体：株式会社Headline Japan、京都府、京都市