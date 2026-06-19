ChatGPTやGeminiはあなたの会社をおすすめしてくれますか？

株式会社ENVY DESIGN業種別AIO実行チェッカー【無料公開】

東京・港区麻布十番のWeb制作会社、株式会社ENVY DESIGN（エンヴィデザイン:代表取締役：岡野優太）は2026年6月、ChatGPTやGeminiなどのAI検索で、自社が取り上げられやすくなるための施策を、業種別にまとめた無料ツール「業種別AIO実行チェッカー」を公開しました。登録不要で利用でき、Web制作会社・士業・BtoB SaaS・医療の4業種に対応しています。

ツールはこちらから利用できます（登録不要）

https://envydesign.jp/blog/2026/06/aio-citation-checker/

「ChatGPTに聞かれたとき、自社が挙がるか」が新しい集客の分かれ目に

近年、「◯◯に強い会社は？」「近くの□□は？」といった調べ物を、GoogleではなくChatGPTやGeminiなどのAIに尋ねる人が増えています。こうしたとき、AIは複数のウェブサイトの情報をまとめて「おすすめ」を答えます。そのとき挙がる候補に自社が入っているかどうかは、これからの集客を左右すると考えられます。

AIに取り上げられやすくするための取り組みは、AIに取り上げられやすくするための取り組みは、AIO（AI検索最適化）やGEO（Generative Engine Optimization）と呼ばれ始めています。ただ、何から手をつければよいかが整理された情報はまだ少なく、中小企業や個人事業にとっては動きにくいのが実情です。

「毎日投稿」のような続ける対策は、中小企業ではなかなか続かない

近年、調べ物はGoogleではなくAIに尋ねる時代へ

AIに取り上げられるための対策としてよく挙がるのが、SNSの毎日投稿やブログの継続更新です。これらは効果が期待できる一方で、手間が続くため、人手の限られる中小企業では途中で止まってしまいがちです。続かなければ成果にもつながりにくくなります。

だから、まず効く「一度やれば終わる」施策に絞りました。

中小企業には難しい、SNSの毎日投稿やブログの継続更新

続けて取り組む対策も、もちろん大切です。ただ、人手の限られる中小企業では、まず何から手をつけるかが成果を分けます。そこでENVY DESIGNは、続ける必要がなく一度やれば完結する単発の施策のうち、手間と費用に対して効果が見込みやすいものを選んで集めました。各種サービスへの登録、1ページの作成、プレスリリースの配信、アカウントの開設など、「やって終わり」のものに絞っています。「まとまった時間が取れた日に、上から順に片づけられる」範囲にしているのが特徴です。

施策の選定と並び順は、ENVY DESIGNが自社サイトで観測しているAI経由の流入やAIクローラの傾向（一次データ）に加え、AIがどのサイトを引用しやすいかに関する公開調査や、制作・SEO・AIO支援の実務知見を参考に整理しています。業種や環境によって最適な優先度は変わり得るため、一つの目安としてご活用ください。

4つの業種に対応。業種ごとに優先度をつけて確認できる

「業種別AIO実行チェッカー」は、業種ごとに取り組むべき施策を優先度順のチェックリストにしたツールです。現在は次の4業種に対応しています。

- Web制作会社・フリーランス向け（13施策）- 士業（弁護士・税理士・社労士等）向け（6施策）- BtoB SaaS企業向け（10施策）- 医療・クリニック向け（8施策）

各施策には、対象・必要な時間・費用の目安と、なぜその優先度なのかの考え方を添えています。

登録不要・進捗管理つき・無料

登録不要で、開いてすぐに使えます

チェック状況・着手日・完了日・メモはブラウザに自動保存されます

JSON形式で書き出し・読み込みができ、社内での共有にも使えます

今後、対応業種を順次拡大予定

今後は、コンサル・専門サービス、採用サイトを持つ企業、飲食店、美容サロン、不動産、EC・D2Cなどへ、対応業種を順次拡大していく予定です。

ツールURL

業種別AIO実行チェッカー（登録不要・無料）

https://envydesign.jp/blog/2026/06/aio-citation-checker/

WebサイトURL

株式会社ENVY DESIGN

https://envydesign.jp