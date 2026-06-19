一般社団法人あしたパートナーズ、「親なきあと支援パートナーシップ」を提供開始

一般社団法人あしたパートナーズ

一般社団法人あしたパートナーズ（所在地：東京都千代田区、代表理事：首藤徹也）は、金融機関、保険会社・保険代理店、IFA、不動産会社、ハウスメーカー、士業事務所などの企業・法人向けに、顧客支援メニューとして「親なきあと支援」を導入できる新サービス「親なきあと支援パートナーシップ」の提供を開始しました。

本サービスは、障害のある方がいるご家族に対して、将来への備えに関する情報提供や相談のきっかけを届けたい企業・法人を対象に、従業員向け研修、顧客への案内方法の整理、セミナー・勉強会等の企画支援、地域の支援者・専門家との連携づくりなどをサポートするものです。

※本サービスは、特定の商品・サービスの募集、推奨、販売支援を目的とするものではありません。

親なきあと支援パートナーシップとは

「親なきあと支援パートナーシップ」は、自社の顧客支援メニューとして「親なきあと支援」を導入したい企業・法人にご契約いただくことで、対象となる顧客の皆さまが将来への準備を安心して進められる環境づくりを支援するサービスです。

障害のあるお子さまの将来に不安を感じている方、親なきあとに向けた情報収集を始めたい方、具体的な準備を考え始めている方に対して、企業・法人が新たな顧客支援メニューとして「親なきあと支援」を案内できる体制づくりをサポートします。

主な対象は、金融機関、保険会社・保険代理店、IFA、不動産会社、ハウスメーカー、士業事務所など、障害のある方がいるご家族に対して、将来への備えに関する顧客支援メニューを提供したい企業・法人です。

サービス開始の背景

障害のある方がいるご家族にとって、「親なきあと」は、住まい、生活費、相続、成年後見、福祉サービス、きょうだいとの関係、地域での支援体制など、幅広いテーマを含む大きな課題です。

一方で、こうした不安を抱えるご家族が、どこに相談すればよいのかわからないまま、準備を後回しにしてしまうケースも少なくありません。

金融機関、保険会社・保険代理店、IFA、不動産会社、ハウスメーカー、士業事務所などの企業・法人は、日々の業務の中で、暮らし、お金、住まい、相続、事業承継などに関する相談を受ける立場にあります。そのため、障害のある方がいるご家族の将来不安に気づき、適切な情報提供や支援につなげる重要な接点となり得ます。

こうした背景を受け、あしたパートナーズは、企業・法人が自社の顧客支援メニューとして「親なきあと支援」を導入できるよう、研修・運用支援・対外告知支援等を行う「親なきあと支援パートナーシップ」の提供を開始しました。

本サービスで提供する主な支援

1. 従業員向けに「親なきあと問題」の全体像を把握するための研修を実施

提携先企業・法人の従業員向けに、「親なきあと問題」の全体像を把握するための研修を実施します。

研修では、障害のある方がいるご家族が抱えやすい将来不安や、暮らし、住まい、お金、相続、成年後見、福祉サービス、地域の支援体制などの基本的な論点をお伝えします。

※年1回、120分程度、質疑応答込みでの実施を想定しています。

2. 顧客支援メニューの導入・運用をサポート

企業・法人が、自社の顧客支援メニューとして「親なきあと支援」を導入・運用できるよう、顧客への案内方法、セミナー・勉強会等の企画、地域の支援者・専門家との連携づくりについてご相談に対応します。

各企業・法人の業態や顧客接点に合わせて、無理なく導入できる方法を一緒に整理します。

3. 業務提携に関する対外告知が可能

本サービスを導入いただいた企業・法人は、業務提携に関する対外告知を行うことが可能です。

告知内容、ロゴ利用、掲載文言については、事前承認制とします。また、あしたパートナーズが特定の商品・サービスを推奨・保証するかのような表示はできません。

本サービス導入にあたっての条件

本サービスの導入にあたっては、企業・法人内に「親なきあとコーディネーター養成講座」修了者がいること、または「親なきあと問題」に関する研修をその企業・法人において実施していることを条件としています。

顧客からの初期相談や会社間の情報共有を円滑に行うため、一定の基礎知識を有する担当者を配置いただくことを想定しています。

親なきあと支援パートナーシップを導入するメリット

1. 新たな付加価値を提供できる

商品やサービスの内容だけで差別化することが難しくなる中で、顧客の生活課題にどこまで寄り添えるかは、企業・法人にとって重要な価値になります。

本サービスを導入することで、障害のある方がいるご家族に対して、「親なきあと」という将来の不安に寄り添う新たな顧客支援メニューを提供できます。

2. 顧客との長期的な関係構築につながる

「親なきあと」の準備では、暮らし、住まい、生活費、相続、成年後見、福祉サービスなどを、ご家族の状況やライフステージに応じて長期的に考えていく必要があります。

企業・法人は、一度きりの相談や契約にとどまらず、顧客のライフステージに応じた継続的な関係づくりにつなげることができます。

3. 社会貢献・地域貢献につながる

障害のある方がいるご家族の「親なきあと問題」は、家族だけで抱える問題ではなく、地域全体で支えていくべき重要なテーマです。

企業・法人は、自社の顧客支援メニューの拡充にとどまらず、障害のある方とそのご家族が地域で安心して暮らし続けるための支援に貢献できます。

親なきあと支援パートナーシップについて

https://www.ashita-partners.com/service/partnership.html

親なきあと問題とは

「親なきあと問題」とは、障害のある子の親御さんが亡くなった後、その子の「住む場所」「生活や就労」「お金のこと」「きょうだいのこと」「事業承継」などをどうしていくかという問題です。

親なきあとの準備をご家族だけで進めていくことは、決して簡単ではありません。

たとえば、次のようなお悩みがあります。

- 「親なきあと」の相談をしようと思っても、どこに相談してよいかわからない- まだ先のことだと思って後回しにしてしまう- 日々忙しく、家族で話す機会がつくれない- 感情的になってしまい、話し合いが前に進まない

家族間だけで話を進めていくことが難しいこの問題に対して、第三者である経験豊富な専門家がご家族に寄り添い、段取りを組んで話を進めていくことが、親なきあとの準備には必要だと考えています。

本サービス、または当社の提供する他サービスにご興味のある方へ

下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

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お問い合わせ先

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株式会社あしたパートナーズ

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