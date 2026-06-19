フランドリー洗濯ハンガー全12種類に拡充、新たなパラソルハンガー登場で選びやすさ向上

ダイヤ株式会社

ダイヤ株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役：豊澤一誠）は、暮らしにやさしい洗濯を提案する「フランドリー」シリーズに新たなラインアップとして『フランドリー・しっかり干せるパラソルハンガー20』を6月20日に発売します。これによりフランドリーの洗濯ハンガーは全12種類に拡充。用途やライフスタイルに合わせた選びやすさをさらに高め、日々の洗濯を快適に整える選択肢を広げます。

［商品名］ フランドリー・しっかり干せるパラソルハンガー20

［価 格］ 1,680円（税込）

［発売日］ 2026年6月20日

「暮らしにやさしい洗濯」をコンセプトにした北欧風デザインのフランドリーシリーズは、ナチュラルホワイトを基調としたおしゃれさと機能性を兼ね備えたランドリー用品として、多くの方に支持されています。中でも洗濯ハンガーは、20代から40代の女性を中心に高い評価を得ており、楽天市場などのオンラインストアでランキング1位※を獲得しています。今回、新たにパラソルハンガーが加わることで、ラインアップをさらに拡充します。

フランドリーシリーズの洗濯ハンガーは、用途に応じて選べる豊富なラインアップを展開しています。

・フランドリー・つけかえ干し分け角ハンガー 42ピンチ/52ピンチ

・フランドリー・やさしく干し分け角ハンガー 40ピンチ/52ピンチ

・フランドリー・ワンタッチハンガー8連スライド

・フランドリー・やさしく干すワンタッチハンガー8連

・フランドリー・やさしく干すワンタッチハンガー

・フランドリー・やさしく干すスライドハンガー

・フランドリー・しっかり乾くハンガー

・フランドリー・しっかりズボンハンガー

・フランドリー・つけかえ室内干しハンガー

・（NEW）フランドリー・しっかり干せるパラソルハンガー20

干し方や洗濯量に応じて、自分の暮らしに合ったアイテムを選びやすくなったことも特長です。

新商品『フランドリー・しっかり干せるパラソルハンガー20』は、20本のアームでタオルや小物をまとめて干せる大容量設計により、何度も干し直す手間を軽減します。さらに本体が回転することで、その場から効率よく作業ができ、動きも最小限に抑えられます。加えて、持ち手のグリップ操作でフックが開閉し、物干し竿へサッと掛けられるため、高い位置への設置もスムーズに行えます。

シリーズの中でも「たくさん干したい」「ラクに終わらせたい」といったニーズに応えるアイテムとして、日常の洗濯をより快適にサポートします。

※2026年5月31日時点 楽天市場「物干しハンガー」週間ランキング1位『フランドリー・やさしく干し分け角ハンガー』

■ フランドリー洗濯ハンガーの主な商品

1.『フランドリー・しっかり干せるパラソルハンガー20』

20本のアームを備えた設計により、タオルや小物を一度にまとめて干すことができます。複数のハンガーやピンチを使い分ける必要がなく、限られたスペースでも効率よく干せるのが特長です。本体は回転するため、移動せずその場で作業でき、洗濯の流れがスムーズに。さらに、グリップ操作でフックが開閉する仕様により、物干し竿への設置も簡単です。忙しい毎日でも、洗濯を「まとめて・ラクに終わらせる」ことができるアイテムです。

詳細はこちら :https://item.rakuten.co.jp/daiya/4901948581841/

2. 『フランドリー・つけかえ干し分け角ハンガー』

センターのストッパーフックと2つの回転止めフックの3点でしっかり保持できる、安定性に優れた物干しハンガーです。強風時でもハンガーの回転や傾きを抑え、衣類が網戸や床に触れて汚れるのを防ぎます。さらに、つまみやすい3種類のピンチを採用し、デニムなどの重たい衣類からランジェリーまで幅広く対応。ピンチは付替え可能で、長く使い続けられる設計です。機能性と耐久性を兼ね備えたシリーズの定番アイテムです。

詳細はこちら :https://item.rakuten.co.jp/daiya/4901948576182/

3. 『フランドリー・ワンタッチハンガー8連スライド』

4段階に調整できるスライドショルダー機構により、大人用から子ども用までさまざまな衣類を型くずれなく干すことができます。ロック＆フリーアーム機構により、Tシャツやハイネックも首元を伸ばさずに干せるのが特長です。取り込み時はボタン操作でアームが閉じるため、ワンタッチでスムーズに衣類を外すことができます。使用しないときはコンパクトに折りたためるため、収納性にも優れた実用性の高いハンガーです。

詳細はこちら :https://item.rakuten.co.jp/daiya/4901948576038/

■『フランドリー・しっかり干せるパラソルハンガー20』商品仕様

商品名 ： フランドリー・しっかり干せるパラソルハンガー20

色 ： ナチュラルホワイト

素 材 ： ポリプロピレン

本体寸法： [展開時]直径約83.5cm×高さ約53cm ※フック除く

[収納時]高さ約53cm×横約11.5cm×奥行約11.5cm ※フック除く

アームの長さ： 約36cm ※幅約35cmまでのタオルに対応

アームの本数： 20本

本体質量： 約455g

価格 ： 1,680円（税込）

発売日 ： 2026年6月20日

ＪＡＮ ： 4901948581841

詳細はこちら :https://www.daiya-idea.co.jp/housekeeping/drying/4901948581841-2/



■取扱い場所

主要なインターネット通販サイト ※本品はインターネット通販専用商品です

・当社公式ショッピングサイト(楽天市場) URL:

https://item.rakuten.co.jp/daiya/4901948581841/

・当社公式ショッピングサイト(Yahoo!ショッピング) URL:

https://store.shopping.yahoo.co.jp/daiya-idea/058184.html

・当社公式ショッピングサイト(Amazon) URL: https://amzn.asia/d/0dCcknWI

■ ブランド概要

『FLaundry(フランドリー)』シリーズ

『FLaundry(フランドリー)』は当社の洗濯に対する想い、「フレンドリー（やさしい）とランドリー（洗濯）」から成る新しい造語で、暮らしにやさしい洗濯をコンセプトにした北欧風デザインのランドリーグッズシリーズです。エコやサステナブルを意識した商品を選ぶ消費者に向けて、高耐熱ファスナーと洗濯物や肌に優しい無漂白の生成り生地を使用した洗濯ネットや、ピンチの付替え交換が可能で永く使い続けられる丈夫な物干しハンガーなど、便利でおしゃれな洗濯用品、バス用品を展開しています。

・『フランドリー』シリーズ商品一覧

当社公式ショッピングサイト(楽天市場) URL: https://item.rakuten.co.jp/daiya/c/0000000448/



［ダイヤ株式会社］

・所在地 ： 〒164-0001 東京都中野区中野2-2-4

・代表者 ： 代表取締役 豊澤 一誠

・事業内容 ： 家庭用品、ベビー用品、ゴルフ用品などの企画開発販売

・ホームページ： https://www.daiya-idea.co.jp/



＜一般のお客様からのお問い合わせ先＞

ダイヤ株式会社 消費者サービス係

TEL : 03-3381-5454 受付時間 : 10:00-12:00／13:00-16:00（土日・当社休日を除く）

E-Mail: tk.de@daiya-idea.co.jp

問い合わせ: https://www.daiya-idea.co.jp/contact/