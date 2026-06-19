ハリウッド「feel coral サンプロテクトミルク」が、初開催のラキャルプアワードで『誠実なものづくり賞』を受賞

ハリウッド株式会社

ハリウッド株式会社（本社：東京都港区六本木）が手がける「feel coral サンプロテクトミルク」が、「LACARPE AWARD 2026」コスメ部門にて「誠実なものづくり賞」を受賞しました。

本受賞は、2026年5月22日（金）～5月24日（日）に開催された「My Organic Friends Fes（ラキャルプフェス）2026」の初日、5月22日（金）に行われた授賞式で発表されました。

サンゴ礁に配慮した製品設計や、海と環境に向き合うものづくりの姿勢を評価いただき、今回の受賞につながりました。

LACARPE AWARD 2026とは

LACARPE AWARD 2026は、「美しさの、その先へ。未来をつくる選択を讃える」をテーマに、今回のラキャルプフェスで初開催されたアワードです。製品やサービスだけでなく、その背景にある思想や姿勢、未来へと続く誠実な取り組みにフォーカスしています。

評価基準として、「未来を健やかにする選択」「無理なく続けられる思想と仕組み」「身体・心・感覚への敬意」「共創の姿勢」などが掲げられ、審査には、美容家やヘアメイクアップアーティスト、メディア関係者など、美と健康・ウェルネス領域を牽引する各業界の有識者12名が参加しました。

また本アワードには、Special Philosopher（特別思想監修）として美容ジャーナリスト・エッセイストの齋藤薫氏が参加。本アワードについて「製品の優劣を競うだけではなく、未来へ向けた思想や価値を讃え合う場である」とメッセージを寄せています。

「誠実なものづくり賞」を受賞

誠実なものづくり賞は、素材・製法・背景まで真摯に向き合い、誠実な姿勢でものづくりを続けるブランドに贈られる賞です。

サンゴ礁に配慮した処方設計など、海や環境に向き合うものづくりの姿勢が今回の受賞につながりました。

審査員でファッションディレクター、元「GINZA」編集長の山際恵美子氏からは「サンゴ礁にダメージを与えない設計を徹底して製品に落とし込んでいる点に共感し推薦いたしました」と評価いただきました。

今回の受賞を励みに、ハリウッドはこれからも、美と健康、そして地球環境への配慮を両立するものづくりに取り組んでまいります。

feel coral サンプロテクトミルク

真夏には非常に強い紫外線が降り注ぐ昨今、肌の美しさや健やかさを守るために日焼け止めは欠かせない存在です。一方で、日焼け止めに含まれる一部の成分が、サンゴ礁や海洋環境に影響を与える可能性が指摘されています。



WWFの調査によると、海底面積全体のわずか0.2％未満のサンゴ礁に、海の生物種の約4分の1、約9万種が依存して生息しているとされています。サンゴ礁は海洋生態系において重要な役割を担っており、その一部が損なわれることでも、生態系に大きな影響を及ぼす可能性があります。



こうした背景から、日々の紫外線対策が肌を守るだけでなく、海や環境を大切にする選択にもつながってほしいという想いを込めて、本商品を開発しました。



「feel coral サンプロテクトミルク」は、サンゴ保全において先進的な取り組みを行うパラオ共和国やハワイの基準をクリアした日焼け止め乳液です。容器にはバイオ樹脂、外箱にはサトウキビ由来のバガス紙を使用するなど、処方だけでなくパッケージにも環境への配慮を取り入れています。

SPF43・PA+++の紫外線防御力を備えながら、白浮きしにくく、化粧下地としても使いやすい使用感が特長です。さらに、スキンケア成分を配合することで、日中の乾燥を防ぎながら紫外線対策ができるアイテムとなっています。

【商品概要】

feel coral サンプロテクトミルク（SPF43・PA+++、48mL／税込4,180円）

販売名：コーラルフレンドリー サンプロテクト ミルク

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