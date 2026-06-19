【Martin Fowler氏 来日】ソフトウェア設計の世界的権威が登壇 、「アーキテクチャConference 2026」スポンサー募集を開始

ファインディ株式会社

エンジニアプラットフォームを提供するファインディ株式会社（東京都品川区、代表取締役：山田 裕一朗、以下「当社」）は、「アーキテクチャConference 2026」のスポンサー募集を開始したことを発表します。本カンファレンスは、スタートアップ・ベンチャー企業から大企業まで幅広い規模・分野のアーキテクチャに関する最新の知見と実践事例を共有する場として、2026年11月26日（木）・27日（金）にオンライン・オフラインのハイブリッドにて開催します。

◆ 開催の背景について

スポンサーに関するお問い合わせはこちら :https://forms.gle/UFMiisFZYrZJGqiW8

生成AIの進化により、AI駆動開発が当たり前になりました。速くプロダクトを生み出せる時代だからこそ、開発組織そのものをいかに「経営資産」へと高められるかが問われ、それを支えるAI前提のアーキテクチャの重要性も一段と増しています。

こうしたなか、新規プロダクトの立ち上げ、既存システムの刷新、複数プロダクトの統合、技術基盤の進化が同時に進行し、プロダクトと組織の変化を加速させています。そして、AI時代のアーキテクチャに求められるのは、「自社にとってなぜこの構成なのか」を説明できる設計の意思決定力と、それを支える実践知です。

当社は、今年で3年目となる「アーキテクチャConference 2026」の開催を決定いたしました。「事業の継続と進化を支えるアーキテクチャの意思決定・技術・組織」をテーマに、「戦略・設計思想」「実装と運用」「組織・人」の3つの視点から、AI時代にプロダクト、そして企業全体が進化し続けるための論点を、各社のリアルな事例とともにお届けします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45379/table/246_1_025499bcb1919c2c847f6faa1795e646.jpg?v=202606191152 ]

※公式サイト（LP）は2026年9月にオープン予定。開催時間・プログラムは調整中につき、変更になる可能性がございます。

◆ 基調講演者のご紹介

Martin Fowler（マーティン・ファウラー）氏 ※来日

ソフトウェアアーキテクチャ・アジャイル開発の世界的権威。

2001年「アジャイルソフトウェア開発宣言」共同起草者の一人として、現代の開発手法の礎を築いた当事者です。著書『Refactoring』はコードリファクタリングという実践を世界に普及させ、『Patterns of Enterprise Application Architecture』は今なおエンタープライズシステム設計の事実上の標準リファレンスとして読み継がれています。



近年は、AIコーディングエージェント時代の設計潮流「ハーネスエンジニアリング（Harness Engineering）」についても、自身のサイトmartinfowler.comを通じてその体系化と普及を後押しする論者の一人として、AIエージェントを信頼性高く運用するための設計実践の普及に貢献しています。

※基調講演者・登壇者は今後追加を予定しています。

◆ 昨年（2025年開催）の実績

昨年（2025年開催・2日間）は、申込者数5,549名を記録し、技術者を中心に大きな反響を呼びました。役職・職種ともに幅広い層にご参加いただいています。

参考：「アーキテクチャConference 2025」（https://architecture-con.findy-tools.io/2025(https://architecture-con.findy-tools.io/2025))）

（画像：申込者数の役職別内訳／申込者数 5,549名）（画像：申込者の職種別内訳）

当日現地参加者の属性（2日間累計）

・従業員規模500名以上の企業に所属する方が全体の56％を占めており、スタートアップ・ベンチャー企業に限らず、大手企業からも幅広くご来場いただいています。

・現地参加者の約44％が、リーダー・エンジニアリングマネージャー（EM）以上の役職層で構成されています。技術選定と実装の中心を担うエンジニア層、そしてアーキテクチャに関する意思決定者層へリーチできる貴重な機会を創出しました。

◆ 協賛（スポンサー）のメリット

（画像：現地参加者（2日間累計）の属性／左：従業員規模・右：役職）

本カンファレンスでは、協賛企業様に以下のような価値をご提供しています。

・ハイクラスエンジニアとの接点創出

テックリードやEM、CTO・VPoEなど、通常はアプローチが難しい技術意思決定層と、オフラインで直接接点を持つことができます。

・技術発信によるブランディング

ブースやセッションを通じて、自社ならではの技術構成や技術課題への取り組みを発信し、エンジニアからの共感や挑戦心の創出を実現できます。

◆ スポンサーご応募・お問い合わせ先

以下のフォームよりお問い合わせいただいた企業様には、協賛プランの詳細資料をお送りいたします。スポンサーとしてご参加いただくことで、エンジニアへの技術ブランディングをはじめ、採用活動・プロダクト認知の拡大を図ることができます。スポンサーへのご応募・お問い合わせの一次締め切りは、2026年6月30日（火）です。

お問い合わせフォームはこちら :https://forms.gle/UFMiisFZYrZJGqiW8

また、フォームをご利用いただけない場合は、下記までご連絡いただけますと幸いです。

【スポンサーご応募・お問い合わせ先】

・ファインディ株式会社（東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階）

・宛先：「アーキテクチャConference」運営事務局

・E-mail：findy_tools@findy.co.jp

◆ ファインディ株式会社について

2016年に事業を開始した当社は「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」というビジョンを掲げ、ITエンジニア領域における個人・組織それぞれの課題解決に取り組んでいます。

現在は、IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」、ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス「Findy Freelance」、経営と開発現場をつなぐAI時代の開発資本プラットフォーム「Findy Team+（チームプラス）」、開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」、及びテックカンファレンスのプラットフォーム「Findy Conference」の5つのサービスを提供しています。サービスの累計会員登録数は約29万人、国内外のスタートアップ企業から大企業までの約5,400社にお使いいただいております。（※）

また「技術立国日本を取り戻す」という設立趣意に基づき、2024年のインド進出を皮切りに、現在、韓国・台湾でも「Findy Team+」を展開。企業成長の源泉であるソフトウェア開発において日本発のイノベーションを増やし、世界市場で競争力を持つ日本のIT企業を1社でも多く生み出すことを目指し、まずは当社がグローバルマーケットで通用する企業になることを企図しています。

- 会社名： ファインディ株式会社 / Findy Inc.- 所在地： 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階- 代表者： 代表取締役 山田 裕一朗- コーポレートサイト ： https://findy.co.jp/

（※）Findy 転職、Findy Freelance、Findy Team+、Findy Tools、Findy Conference の5サービス累計での登録企業数及び会員登録数です。なお、1社又は1名の方が複数のサービスに登録している場合は、そのサービスの数に応じて複数のカウントをしており、Findy Team+のトライアル導入企業数も含まれます。