全173邸の所有権型シニア向け分譲マンション『デュオセーヌ新浦安』マンションギャラリーOPENお知らせ～豊かな緑に囲まれた佇まいに、シリーズ初のバイオフィリックデザインを導入～

株式会社フージャースホールディングス

株式会社フージャースコーポレーション（本社：東京都千代田区 代表取締役：小川栄一）は、千葉県浦安市にてシニア向け新築分譲マンション「デュオセーヌ新浦安」（千葉県浦安市東野一丁目）、の分譲を開始し、6/20（土）よりマンションギャラリーをオープンすることをお知らせいたします。

■外観完成予想CG

本事業は、JR京葉線・武蔵野線「新浦安」駅および東京メトロ東西線「浦安」駅最寄り、都心へのアクセスに優れた立地に誕生いたします。閑静な住宅街に位置し、徒歩5分圏内にはスーパーやドラッグストア等が集まり、快適な暮らしを支える利便性を兼ね備えた住まいです。また浦安駅と新浦安駅を結ぶシャトルバスが運行いたします。（運行スケジュールは未定）

建物は地上4階建て、全173邸のシニアレジデンスです。豊かな緑に囲まれた佇まいで、外構には全方位に植栽を配するとともに、自主管理公園および中庭が設けられ、周辺環境との調和とシニアレジデンスにふさわしい心豊かな暮らしの実現を目指しました。

共用部分には介護事業所、レストラン、多目的室、大浴場、カラオケ・シアタールーム、健康相談室など多彩な施設を設置するほか、ご入居者様の”第二のリビング”となる明るく開放的なラウンジもございます。また、本物件では株式会社パソナ日本総務部が提供するバイオフィリックデザインによる空間ソリューション「COMORE BIZ（コモレビズ）」を、デュオセーヌシリーズとして初めて導入し、人々の健康と幸福の向上に寄与する住環境の創出を目指しています。

物件HPはこちら⇒ https://www.duoscene.jp/shin-urayasu/(https://www.duoscene.jp/shin-urayasu/)

■自主管理公園完成予想CG■エントランス完成予想CG■ラウンジ完成予想CG■眺望完成予想CG

マンションギャラリーでは、役所広司さん出演のTVCM、所有権型シニア向け分譲マンション「デュオセーヌ」のコンセプトムービー、収納や生活導線を考慮したシニア向けの設備仕様が体感できるモデルルーム、敷地計画や植栽を体感できる建物模型等がご覧頂けます。住戸プランは１LDK・２LDK、42.30 平方メートル ～83.66 平方メートル 、全4プランをご用意しております。

デュオセーヌは「ソーシャルデベロッパーへ」をパーパスとするフージャースグループの基幹となる事業であり、今年11年目を迎えました。現在首都圏を中心に20棟、約3,300戸を供給、高齢者社会における「年を重ねることが楽しみになる文化の創造と浸透」を目指し、運営・サービス面においてもシニアの皆様に寄り添い、健康で笑顔のあふれる毎日が続けられるよう努めてまいります。

■事業概要

物件名称：デュオセーヌ新浦安

所在地：千葉県浦安市東野一丁目136番(地番)

敷地面積：7,550.81平方メートル

階数戸数：地上4階建て 住戸173戸（ほかに管理運営室等）

工事請負者：埼玉建興株式会社

入居予定時期：2028年2月予定

■会社概要

名称 ：株式会社フージャースコーポレーション

所在地 ：東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

代表者 ：代表取締役 小川 栄一

事業内容 ：新築マンション分譲事業、全国市街地再開発事業への参画、新築戸建分譲事業

設立 ：1994年12月21日

HP ：https://www.hoosiers.co.jp/corporation/

フージャースグループは、変化に対応しながらさまざまな社会課題に向き合い

事業を通じて解決へと導く「ソーシャルデベロッパー(R)」をめざしています。