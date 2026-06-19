【表彰制度】いーふらん、自社クルーザーで営業部表彰式を開催。｜業界未経験転職者から3冠王誕生

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鹿村大志。以下、「当社」という）は、2026年5月26日（火）に全国各地の「高価買取 おたからや」で目覚ましい活躍を見せたトップ営業社員を称えるため、「2026年4月度・店舗営業部表彰式」を開催いたしました。

当社が展開する「高価買取 おたからや」は、全国に1,830店舗以上を展開する業界最大級の高価買取店です（2026年6月現在）。 今回の表彰式は、全国の「高価買取 おたからや」で働く約1,000名のスタッフの中から選び抜かれた優秀な営業スタッフを招き、当社所有の高級クルーザー「SPECIALE II」を貸し切って執り行われました。

｜今月の各賞受賞者および表彰内容一覧

［画像：表彰式の様子］

今回の表彰式では、それぞれの営業ステージや顧客満足への貢献度において突出した成果を収めたスタッフへ、栄誉ある賞が授与されました。

月間MVP賞

表彰内容：おたからやの営業社員約1,000名の中から、マネージャー陣の厳正な選考を経て総合評価が 最も高かったスタッフに贈られる最高峰の賞。

受賞者：S店長（ベスト売上賞、ベストセールス賞店長部門第1位との3冠達成）

ベスト売上賞

表彰内容：一度に最も多く売り上げを生み出し、会社に多大な貢献をしたスタッフに贈られる賞。

受賞者：S店長

ベストセールス賞（店長部門）

表彰内容：全国の「おたからや」直営店舗の中で最も優秀な営業成績を収めた店長に贈られる賞。

第1位：S店長

ベストセールス賞（セールススタッフ部門）

表彰内容：全国の「おたからや」直営店舗の中で最も優秀な営業成績を収めたセールススタッフに贈ら れる賞。

第1位：Uさん

顧客満足度賞（CS顧客満足賞）

表彰内容：お客様からいただいたすべての口コミを対象に、マネージャー陣が最高評価の内容であると 選出したスタッフに贈られる賞。

受賞者：A店長

ベスト口コミ賞

表彰内容：全国の「おたからや」の中で、お客様から最も多くの口コミをいただいたスタッフに贈られ る賞。

受賞者：SG店長

出張アポイント賞

表彰内容：出張買取のアポイントを最も多く取得し、会社に多大なる貢献をしたスタッフに贈られる 賞。

受賞者：MG店長

出張売上賞

表彰内容：出張買取の売り上げに対して、最も多く貢献したスタッフに贈られる賞。

受賞者：MN店長

｜30代未経験からの挑戦で給与1.7倍を達成したS店長

今回の表彰式で最大のスポットライトを浴びたのは、見事に3タイトルを同時獲得して3冠王に輝いたS店長です。 S店長は33歳で、前職のアミューズメント業界から中途採用で当社に入社いたしました。

前職では9年間アミューズメント業界で勤務し接客や店舗運営の経験はあったものの、営業職や買取業界への転職は全くの未経験でした。 転職当初は「お客様へ査定金額の根拠を説明する難しさ」など、未経験ならではの壁や不安に直面したと言います。

しかし、S店長は持ち前のひたむきさで、研修を終えた後も周りの店長や上司に質問を重ねてノウハウを吸収し続けた結果、入社初月から前職の給与を超える成果を出し、現在では前職比で「約1.7倍」という大幅な給与アップを達成しています。

｜仕事と子育てを両立し、家事もこなすパパ営業マンのリアル

高収入やインセンティブを追求する営業職への転職において、「家庭を犠牲にしなければならないのではないか」という懸念を持つ方は少なくありません。 しかし、S店長は2人のお子様を持つパパ社員として、営業社員としてのキャリアと、充実した子育て・家庭環境を完璧に両立させています。

S店長の１日は子どもたちを自ら起こし、着替えのサポートやご飯の準備、学校への見送りを一緒に行うことから始まります。19時の退社後は、家族団欒の時間を持ち、子どもたちと1日の出来事を共有してしっかりと絆を深めています。

さらに休日には、普段平日の家事をすべて担ってくれている妻への感謝を込め、分担している家事を午前中だけで一気に終わらせ、午後からは、子どもたちと思い切り遊ぶ時間を確保しています。「自分が全力で働けるのは妻が家を支えてくれているおかげ」と感謝を語るS店長の働き方は、仕事もプライベートもいーふらんでなら妥協する必要はないということを証明しています。

｜有終の美を飾る「年間アワード」へ向け、さらなる挑戦

［画像：インタビューに答えるS店長］

当社では、毎月表彰制度を実施することで、社員の日々の実直な努力や成功体験を決して見逃さずに最大の評価を還元しています。今回は豪華クルーザー「SPECIALE II」の船内で、元公邸料理人の専属シェフが手掛ける天然真鯛のちらし寿司やサザエのつぼ焼き、ピンチョスなどの豪華ご褒美ランチが振る舞われ、スタッフ同士がノウハウを共有し、共に称え合う有意義な時間となりました。

当社はまもなく決算月を迎え、6月までのすべての結果をもちまして、1年間の集大成となる「年間アワード」を8月に開催する計画を進めております。役員やマネージャー陣と現場スタッフが一体となり、最も会社に貢献したトッププレイヤーを称えるこの年間アワードに向け、社内の熱量はさらに高まっています。

いーふらんでは未経験からでも自分自身の力で稼げる環境と、充実した研修体制を整えております。 私たちとともに成長し、ビジネスパーソンとしてもパパ・ママとしても輝かしい未来を掴み取りたいと考えている転職活動中の皆様のご応募を、心よりお待ちしております。

［画像：豪華ランチビュッフェも振舞われた］［画像：表彰式会場の自社保有クルーザー・SPECIALE II］

いーふらん中途採用サイト：https://e-fran.jp/mid_career/

いーふらん新卒採用サイト：https://e-fran-recruit.jp



｜社内表彰式の模様は動画でもご覧いただけます

タイトル：【仕事と家庭の両立】33歳・2児のパパが未経験で転職し、

営業三冠王に輝けた理由【おたからや】

URL：https://youtu.be/6NiGTUVFn9Q





｜株式会社いーふらんの概要

社名：株式会社いーふらん

設立：2000年3月

代表取締役会長：渡辺喜久男

代表取締役社長：鹿村大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや」、ヘルスケア事業「フィットネス&ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing -PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業、マリン事業、観光バス事業

｜本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん

執行役員 兼 広告戦略本部 広告戦略部 部長 ：八重倉 開

TEL：045-330-4410