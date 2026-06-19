高崎市で夏の農業体験「畑のリアル体験2026 inくらぶち草の会」　7月4日（土）〔群馬〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム群馬（本部：高崎市中大類町、理事長：大平真紀子）が参加する群馬産直協議会「めぐるんま」は7月4日（土）9時から、高崎市倉渕町で農業体験会を開催します。利用者家族が自然と触れ合い、畑の手入れや収穫を体験する連続企画の初回です。生産者と交流しながら、産地や商品への理解と共感を広げます。

11月まで続く連続企画スタート

開催場所は榛名山の西麓、標高400～900ｍの準高原地域にある「くらぶち草の会」（高崎市、和田裕之会長）の畑です。栽培品目が異なる生産者と参加者、パルシステム群馬の役職員がチームを組み、各生産者の畑で季節の農作業に挑戦します。榛名山西麓の豊かな自然の中でコミュニケーションを密にとりながら、野菜を育てる喜びとともに農業に必要な労力を体感します。

▲ミョウガの収穫（2025年8月）▲春菊の収穫（2025年8月）

体験会は全3回の連続企画で、9月と11月に開催します。参加者は交流を深めながら夏から秋にかけて農作業を体験します。旬の野菜を使った料理の試食も予定しています。

「畑のリアル体験2026 inくらぶち草の会」第1回 開催概要

■日時：7月4日（土）9：00～11：00 （集合8：45） ※小雨決行・荒天中止

■集合場所：くらぶち草の会 集荷場（高崎市倉渕町権田5344-185）

■参加：パルシステム群馬利用者家族 約16人

■内容：生産者、参加者、役職員がチームに分かれて季節の農作業を体験

（草取り、仕立て、間引き、収穫など）

■年間スケジュール（予定）

第2回：9月5日（土） 春菊・かぶの種まき、旬の野菜の収穫体験、サラダパーティー

第3回：11月28日（土） 野菜の収穫、採れたて野菜を使ったカレーで昼食交流

パルシステム群馬は「めぐるんま」とともに、子どもたちの心の成長につながる農作業の機会を提供するため、年間を通しイベントを企画します。利根郡昭和村での草取りや収穫の体験会のほか、伊勢崎市の畑では、枝豆などを育てる「まめまめコース」と赤ねぎなどを育てる「ねぎねぎコース」も開催しています。

- 枝豆・トウモロコシの種まきで食育に 伊勢崎市「みんなの畑」で農業体験 4月25日（土）〔群馬〕(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001157.000006976.html)- 赤ねぎ・サツマイモの定植にチャレンジ 伊勢崎市「みんなの畑」で農業体験 5月30日（土）〔群馬〕(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001189.000006976.html)- トウモロコシ畑の草取りや小松菜の収穫体験 昭和村「宮田さんち」の畑で 6月6日（土）〔群馬〕(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001201.000006976.html)地域農業と食文化を次世代に

「めぐるんま」は、パルシステム群馬と県内の3産地「野菜くらぶ（昭和村）」「くらぶち草の会（高崎市）」「利根川生産者グループ（伊勢崎市）」、パルシステム連合会がともに立ち上げた協議会です。設立10周年を迎えた2026年、新たに3団体が正会員として加入しました。

持続可能な農業の発展や生活者の健康的な暮らし、活気ある地域づくりを目指し、群馬の魅力を発信するさまざまな活動をしています。策定した「めぐるんま2035ビジョン」のもと、利用者と生産者の交流や地産地消の推進を通じ、相互理解を深めています。

パルシステム群馬はこれからも、生産者と消費者の距離を近付け、持続可能な食と農を推進します。

生活協同組合パルシステム群馬

所在地：群馬県高崎市中大類町120-11、理事長：大平真紀子

出資金：11.2億円、組合員数：5.1万人、総事業高：61.6億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-gunma.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/