株式会社ナレッジセンス

株式会社ナレッジセンス（東京都港区、代表取締役CEO 門脇 敦司）が提供する法人向けAIエージェント「ChatSense」は、スライド生成AI機能において、スライドマスター・レイアウトのみで構成されたPPTXファイルもテーマとして登録できる機能を、本日2026年6月19日よりリリースしました。

スライドマスターから自動で資料生成。国内法人向けAIツールの最新機能

ChatSenseでは、大企業向けの「スライド生成AI」サービスを提供しています。AIにプロンプトを入力するだけで、構成・デザイン・文章が整ったスライドを自動生成でき、そのままPowerPointファイル（PPTX）として出力可能です。スライド生成AI機能にご興味があるお客様はこちらからお問い合わせください。 https://chatsense.jp/contact(https://chatsense.jp/contact?utm_source=337&utm_medium=prtimes)

■ 背景

ChatGPTをはじめとする生成AIは、業務効率化やサービス品質向上を目的として、多くの法人で導入が進んでいます。ナレッジセンスの提供する「ChatSense」においても、セキュリティの高い環境や社内データの追加学習機能など法人向けの強みが注目され、東証プライム上場企業を含む大手企業等、500社以上に導入されています。

中でも「スライド生成AI」機能は、社内データをもとにAIがプレゼンテーション資料を自動生成できる機能として特に好評を博しています。完成度の高いプレゼン資料が数分で生成でき、そのままPowerPointファイル（PPTX）として出力できる点も多くのユーザーから支持されています。

スライド生成AIのプロンプト集: https://chatsense.jp/gallery/slide-gen

一方で、企業の業務環境では、フォント・配色・ロゴ・余白といったブランドガイドラインを「スライドマスター」「レイアウト」としてPowerPointに定義し、社内全体で共通テンプレートとして配布するケースが多く見られます。これまでのChatSenseでは、こうしたスライドマスターやレイアウトのみで構成されたPPTXファイル（中身のスライド本体が含まれていないテンプレート）をテーマ登録することが難しく、「会社配布のマスターをそのままテーマとして使いたい」「マスターから個別スライドを作り直す手間を省きたい」というご要望をいただいておりました。

今回、スライドマスター・レイアウトのみのPPTXファイルもテーマとして直接登録できる機能をリリースしました。これにより、社内で配布されている共通テンプレートをそのままスライド生成AIに取り込み、ブランドガイドラインに沿った社内資料を統一感のある仕上がりで作成しやすくなります。

ご興味をお持ちの方はこちらから: https://chatsense.jp/function/slide-gen

■ 機能の特徴

1. スライドマスター・レイアウトのみのPPTXもテーマ登録可能

スライド本体を含まず、スライドマスターやレイアウトだけで構成されたPPTXファイルも、そのままテーマとして登録できるようになりました。会社配布のマスターを準備するだけで、スライド生成AIに即座に取り込めます。

2. 社内資料の統一感を保ちやすく

マスターに定義されたフォント・配色・ロゴ・レイアウトが、AI生成スライドにそのまま反映されます。ブランドガイドラインに沿った見た目を維持したまま、社内資料・提案資料を量産できます。

3. 既存のスライド生成フローと完全互換

本機能は既存のスライド生成AIのフローを変更するものではなく、これまで通り独自テンプレートの利用や、PowerPointファイル（PPTX）としての出力にもそのまま対応しています。

ChatSenseに関しまして: https://chatsense.jp/

■ 法人向けChatGPTサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは

「ChatGPT」は、2022年秋に米OpenAI社がリリースした大規模言語モデルの一種です。ナレッジセンスが提供するChatSenseとは、セキュリティを強化した形でChatGPTを利用しつつ、コスト面でも優位性のあるサービスで、法人・自治体の業務効率を向上させるサービスです。以下の特徴がございます。

1. チャット内容をAIの学習から守る機能

エンタープライズプラン、スタンダードプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。

2. プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られない法人契約向けの機能が特徴です。他にも、メンバーの一括管理機能、フォルダ＆ドラッグ整機機能など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランから利用可能です。

3. ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない

「使ってみないとわからない」という企業のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべくさげ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。

ChatGPTの法人契約のメリットについてはこちらもご覧ください。

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan(https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan?utm_source=337&utm_medium=prtimes)

■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、企業のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。

https://knowledgesense.jp/(https://knowledgesense.jp/?utm_source=337&utm_medium=prtimes)

ナレッジセンスは、生成AIを利用して社員の生産性を大幅に向上させ、デジタルトランスフォーメーションを推進するための活動に尽力して参ります。

以上

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立：2019年4月10日

事業内容：「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営 / 生成AIを活用したDX戦略コンサルティング / 社内外向けのソリューション開発

スライドAIエージェント https://chatsense.jp/gallery/slide-gen(https://chatsense.jp/gallery/slide-gen?utm_source=337&utm_medium=prtimes)

法人向けエージェント「Cowork」 https://chatsense.jp/blog/notebooklm-slide-creation

エンタープライズ企業向け「Notebook」機能 https://chatsense.jp/function/notebook(https://chatsense.jp/function/notebook?utm_source=337&utm_medium=prtimes)