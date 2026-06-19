【FERRAGAMO】PF26 にフォーカスしたポップアップストアを伊勢丹新宿店でオープン

フェラガモ・ジャパン株式会社

フェラガモは、2026年6月24日(水)から6月30日(火)まで伊勢丹新宿店 本館1階 で、ウィメンズのポップアップストアをオープンする。

大切な人を抱きしめるように配されたガンチーニのバックルづかいがアイコニックな「HUG（ハグ）」から、「HUG SOFT XS（ハグ ソフト XS）」と「HUG EAST-WEST（ハグ イーストウエスト）」が加わる。この新作は、さまざまなシーンに自然と寄り添うスタイルで、タイムレスなデザインに現代的

なプロ―ポーションを融合したバッグだ。

「HUG SOFT XS」バッグは、コンパクトでありながら窮屈さを感じさせず、メゾンのシグネチャーであるクラフツマンシップを、現代のリズムに寄り添うフォルムへと昇華。手にしたときの優美さ、動きに寄り添う軽やかさ、そして多様なシーンに溶け込むしなやかさを兼ね備えている。素材には、繊細なシボを持つカーフレザーを採用し、ほのかな光沢と柔らかくしなやかな手触りを実現。ライニングにもレザーを採用し、ハードウェアやレザーなどを含め、100 以上の要素から構成されている。

「HUG EAST-WEST」バッグは、ブランドを象徴する伝統的なデザインを現代的なエレガンスとして再解釈。視線を横へと導く水平のプロポーションによって、フェラガモ「HUG」バッグ コレクションに新たなバランス感をもたらしている。すっきりとしたラインと無駄のないフォルムが、自然で洗練された印象を演出。その構造は彫刻のような美しさと親密さを兼ね備え、ミニマルで明快なデザインを追求。繊細なシボ感を備えたカーフレザーを使用し、ラグジュアリーでやわらかな手触りに仕上げられいる。

時代を超えたエレガンスと精緻な洗練を備え、ブランドの原点である革新性とフィレンツェの職人技へのオマージュをあらためて映し出す。

さらに PF26 コレクションより、ヴィンテージに着想を得た台形シルエットに、豊かな質感を備えた型押しカーフレザーを組み合わせた最新のハンドバッグから、新色“ウォームトープ”が伊勢丹新宿店のポップアップストア先行として登場。

フェラガモが誇るクラフツマンシップとクリエイティビティが息づく最新コレクションの世界を体感してみて。