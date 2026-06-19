英国・ロンドンで開かれる、ラグジュアリーテキスタイル展示会「テックスプレミアム」（TEXPREMIUM）に出展

株式会社ヤギ

株式会社ヤギ（本社：大阪市中央区・東京都港区、代表取締役 社長執行役員：八木隆夫、以下「当社」)は、本年6月23日(火)～24日(水)の2日間、英国・ロンドンで開かれる最高級テキスタイルとアクセサリーに 特化した展示会「テックスプレミアム」（TEXPREMIUM）に出展いたします。

欧州の最高峰メーカー約130社が集う「TEXPREMIUM」

テックスプレミアム(TEXPREMIUM) とは

TEXPREMIUM は、ラグジュアリーファッションに向けた最高級テキスタイルとアクセサリーに特化した英国初の展示会です。2022 年に創設されて以来、6月と12月の年2回開催される恒例の展示会として定着しています。TEXPREMIUMは、ロンドンの中心部で最新コレクションを発表する出展者と、英国の主要なファッションブランドや衣料品メーカーが集う独自のプラットフォームを提供しています。

当社の出展概要

当社ブースでは、グループ会社のイチメン株式会社と共に以下の様な生地を中心に提案をいたします。

・当社のオリジナル糸をベースとした丸編み生地

・環境配慮型素材ブランド「UNITO」シリーズ (UNITO Organic / UNITO Plus / UNITO Recycle 100) UNITO 公式サイト： https://unito-project.com/

・硫化染めを施したヴィンテージ感のあるボトム素材

・尾州産地で加工にこだわったウール素材

・「近江晒し」や塩縮加工などヴィンテージ風の特殊加工を施した日本ならではの素材バリエーション

テックスプレミアム（TEXPREMIUM）概要

日時：2026年6月23日(火)～24日(水)

会場：The Truman Brewery 83 Brick Lane, Shoreditch london E1 6QL

公式サイト： https://texpremium.co.uk/(https://texpremium.co.uk/)

出展内容に関する問い合わせ先

担当 : グローバルマテリアル本部 第一事業部 315課

浅野 達也 / 高松 洋佑 MAIL : atatsuya@yaginet.jp / takamatsuyo@yaginet.jp

当社は本年4月から「中期経営計画2029」を始動し、セグメント体制を刷新いたしました。

このポートフォリオ変革を実現する中核を担うのが、独自の価値創造モデル「YAGI 140 MOMENTUM」です。「YAGI 140 MOMENTUM」の中で、マテリアル事業は価値創造の起点として全セグメントの成長を支える源泉となるべく、エンドユーザーを意識した原料・生地の開発と販売をグローバルに展開していきます。