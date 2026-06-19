株式会社Quick、東京都主催「ASACアクセラレーションプログラム」第22期に採択～119番通報AI解析で救急搬送DXを推進～

株式会社Quick

■ ASACについて

青山スタートアップアクセラレーションセンター（ASAC）は、東京都が世界のリーディングカンパニーを輩出することを目的として設立された支援拠点です。政策課題の解決や、社会的意義の高いビジネスに取り組むスタートアップへ、5ヶ月間の集中アクセラレーションプログラムを提供しています。

・ASAC公式サイト：https://acceleration.tokyo.jp/

・第22期採択企業一覧：https://www.acceleration-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/member_list.php#anch24

■ 当社の取り組み

当社は「進化し続ける医療インフラをつくる」をミッションに掲げ、119番通報の音声をリアルタイムでAI解析し、緊急度の自動判定や適切な搬送先マッチングの実現を目指す救急搬送DXに取り組んでいます。

救急車の出動件数は年々増加を続け、軽症者搬送による医療リソースの逼迫が社会課題となっています。当社のAI技術により、真に緊急性の高い患者への迅速な対応と、医療従事者が重症患者の治療に集中できる環境づくりを目指しています。

本プログラムを通じて事業成長を一層加速してまいります。

株式会社Quickへのお問い合わせ

指令管制・救急・医療機関の受入れ最適化等におけるAI活用について、自治体・消防本部・医療機関・関連事業者の皆さまからの共同検証／導入相談を受け付けています。ご関心のある方は、下記窓口までお問い合わせください。

会社概要

会社名：株式会社Quick

代表者：代表取締役 武田淳宏

設 立：2024年10月

事業内容：119番通報の聴取支援AIソリューションを通じた、救急搬送の適正利用の推進

ミッション：進化し続ける医療インフラをつくる

Web：https://quick119.co.jp/

お問い合わせ先

株式会社Quick

E-mail : info@quick119.co.jp