株式会社Parkour Japan、AI活用の精度を左右する「データのビジネスコンテキスト」を整える「データ整備サービス」を提供開始

株式会社Parkour Japan

株式会社Parkour Japan（本社：東京都世田谷区、代表取締役：溝橋 正輝、以下「Parkour Japan」）は本日、企業のデータ基盤を AI活用に適した状態へ整備する新サービス「データ整備サービス」の提供を開始しました。本サービスは、現場に散在する情報や整っていないデータに、業務の文脈（ビジネスコンテキスト）を与え、「AIが判断根拠ごと活用できる資産」へと設計し直すことで、AI活用の成果が出る土台づくりを支援します。

◼️課題：現場から生まれた声

Parkour JapanがAI導入の支援を重ねるなかで、現場から繰り返し聞こえてきた声があります。

- 「AIを導入したのに、期待した精度の答えが返ってこない」- 「データはあるはずなのに、AIが業務の文脈を踏まえた回答を返してくれない」- 「ベテランの判断基準やデータ加工が特定の担当者に依存（属人化）しており、横展開できない」

これらの声に共通するのは、AIではなくデータ側に原因があるという点です。AIは、与えられたデータをそのまま賢く補ってはくれません。とりわけ欠けているのは、「いつ・なぜ・どのような状況でその判断がなされたか」という業務の文脈です。文脈を欠いたデータからは、文脈を欠いた答えしか返らない。データのビジネスコンテキストの整備なくして、AIの出力品質は得られない--これが、数多くの現場で Parkour Japanがたどり着いた結論です。

◼️オファー：当社が提供するもの

「データ整備サービス」は、こうした課題に対し、データに業務の文脈を与え、AIが判断根拠ごと活用できる状態へと整備するサービスです。お客様は以下を実現できます。

現場に眠る判断基準・暗黙知の収穫

ベテラン社員へのインタビューを通じて、個人の経験に閉じていた判断基準を言語化し、AIが参照できるデータとして整備します。

ビジネスコンテキストを伴うデータ整流

顧客データや商談履歴を、単なる記録ではなく「どのような業務文脈で生まれた情報か」が分かる形へと整備。データの入口設計から見直します。

「決定の理由」が残るデータ設計

単なる保管・洗浄ではなく、「なぜその判断に至ったか」という意思決定の経緯（ディシジョン・トレース）が辿れる構造へと再設計します。これにより AIの出力は、単なる情報の要約から、判断根拠を伴う回答へと進化します。

運用を見据えた継続設計

一度きりの整備で終わらせず、データの鮮度と文脈の精度を保ち続ける運用の型を併せて設計します。

◼️AI Ready診断との接続

Parkour Japan は、組織の AI活用度を可視化する「AIReady診断」を無償で公開しています。診断が「現在地」を映す鏡だとすれば、「データ整備サービス」はその結果に対する処方箋にあたります。診断で浮かび上がった課題を、実際に AIが成果を出すデータ基盤へと整えます。

なお、業務文脈を伴って整備されたデータは、AI活用にとどまらず、BIによる分析・可視化の精度向上にも資する土台となります。

AI Ready診断【データ編】URL：https://parkourjapan.com/diagnosis

AI Ready診断【組織編】URL：https://parkourjapan.com/org-diagnosis

◼️代表コメント

「私たちが現場で繰り返し目にしてきたのは、『AIを入れたのに成果が出ない』という声の多くが、AIそのものではなくデータ側に原因があるという事実です。なかでも見落とされがちなのが、データに宿るべき業務の文脈です。データの整備は、地味で泥臭い工程です。しかしここを飛ばしてAIだけを導入しても、出てくるのは文脈を欠いた答えだけ。データ整備サービスは、AIが本来の力を発揮できるよう、その土台を耕すサービスです。

◼️ご利用方法

「AI Ready診断 ― 組織編」は、以下のページから無料でご利用いただけます。

- AI Ready診断 ― 組織編：https://parkourjapan.com/org-diagnosis(https://parkourjapan.com/org-diagnosis)

■追加リソース

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◼️お問い合わせ

株式会社Parkour Japan

広報担当 上原【n.uehara@parkourjapan.com】

■ 会社概要

社名：株式会社Parkour Japan（パルクールジャパン）

所在地：東京都世田谷区

代表取締役：溝橋 正輝

事業内容：人材開発（BI・AI人材育成）、AIエージェント導入支援、AI Copan

URL：https://parkourjapan.com/



