【7月16日11:30～無料ウェビナー開催】営業DX新時代へ――生成AIでアポ率激変、“未経験営業でも年商6000万円”を実現する最新営業手法を無料公開！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）は、ビジネスの拡大に繋がる様々な取り組みを行っている。そして今回、2026年7月16日(木)11:30～ピースフラットシステムの片川代表とのコラボで、生成AIを活用した高精度リスト作成セミナーを開催すると発表した。

2026年7月16日(木)11:30～AIリスト活用で1人あたり売上6000万円の裏技公開！

【7月16日(木)11:30-12:00】＜営業責任者・マーケター向け＞アポ率が劇的に変わる！あなたの会社受注爆増！一年目で1200万円クラスの営業を未経験から採用できる？AIリスト活用で1人あたり売上6000万円の裏技公開！/井上裕介(KOBUSHI MARKETING代表) & 片川良平(ピースフラットシステム 代表)

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/5045663

属人化に悩む企業に向けた最新の営業DXウェビナー

多くの現場では、議事録の作成や資料整理といった膨大なルーティンワークに追われ、本来最も重要であるはずの「顧客と対話する時間」が全体の3割程度しか確保できていないという深刻な課題を抱えています。本セミナーでは、営業出身のエンジニアとして数々の自動化を成功させてきたピースフラットシステムの片川代表を迎え、ターゲットを自動特定する高精度リストの生成デモを公開します。さらに、リード獲得から日程調整、商談の振り返り、アポ率100%のフォローメール自動作成までを「線」でつなぎ、5～6個のAIを常時自走させる強力な自動化ワークフローの構築手法をシェア。「営業パーソンは喋るだけでいい」という環境を整えることで、未経験の1年目社員でも年間6,000万円規模の売上を見込めるレベルへと急成長させる組織営業への変革が可能です。多忙な経営者や営業責任者の皆様に向け、最高密度のインプットができるタイパ型オンライン形式にてお届けいたします。

開催詳細

日時

2026年7月16日(木)11:30～12:00

参加費

無料

形式

オンライン

参加対象

・マーケティング担当者

・マーケター志望者

・エンジニア

・事業責任者

・経営者

・新規事業担当者

・転職志望者

お申し込み方法

Peatixから参加チケットをお申し込みください。

https://peatix.com/event/5045663

スピーカーのご紹介

株式会社ピースフラットシステム 代表取締役 片川 良平

株式会社ピースフラットシステム 代表取締役 片川 良平

中央大学卒業後、塩野義製薬にMRとして入社。約5年の勤務の中で業務効率化に興味を持ちプログラミングを独学し、エンジニアにジョブチェンジ。複数のシステム開発に従事した後に起業し、スリランカの開発チームと連携しながらシステム開発やDX支援を行っている。「オフショア開発は丸投げすると失敗する」という考えのもと、強力な日本人PMチームを組成し、品質管理を徹底。また、「オフショアPM勉強会」を主催し、プロジェクトマネジメントに関する情報発信をしており、複数の企業でPM支援を行っている。

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

岡山県出身。千葉大学教育学部在学中、学生時代に音楽レーベル兼アーティストマネジメント会社を起業。COOとして年間売上1.2億円規模に成長させる。その後、青山学院大学専門職大学院MBA取得。2015年-2018年まで、デジタルマーケティング、メディア、システム開発企業に勤務後、フリーランスとしてデジタルマーケティング新規事業を中心としたコンサルティング&デリバリー、フリーランスやベンダーのアカウントマネジメント、オリジナルブランドKOBUSHI BEERを中心とした、イベント、コミュニティ事業を展開。

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業など約80社が参加している。

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/