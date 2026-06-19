【音楽・スポーツ・カルチャーなど、幅広いイベント主催者を募集！】

株式会社おおきに商店

株式会社おおきに商店（所在地：大阪府大阪市）は、同社がネーミングライツ権を保有する「おおきにアリーナ舞洲」にて、2026 年 8 月 28 日（金）から 8 月 30 日（日）までの期間限定で、イベント開 催を希望される主催者の募集を開始いたします。

音楽イベント、スポーツ大会、ダンスイベント、展示会、企業イベント、地域イベントなど、ジャンルを問わず、さまざまな企画でご利用いただけます。規模や用途に応じた柔軟な活用が可能で、初めてイベントを企画される方にもご利用いただけます。

「おおきにアリーナ舞洲」は、スポーツ大会をはじめ、音楽イベントや地域イベントなど、多くの方が集まる場として活用されている大型アリーナ施設です。

株式会社おおきに商店が主催する「おおきに祭」も過去に同施設を会場として開催するなど、イベントを通じて地域とのつながりを育んできました。

今回の募集を通じて、より多くの皆さまに「おおきにアリーナ舞洲」の魅力を知っていただくとともに、新たなイベント開催のきっかけや、舞洲エリアのさらなるにぎわい創出につながることを目指します。

企業や団体の皆さまはもちろん、地域で活動されている方やイベント開催に挑戦してみたい方など、幅広い皆さまからのご応募をお待ちしております。

■募集概要 利用可能日：2026 年 8 月 28 日（金）・29 日（土）・30 日（日）

利用可能時間：9:00～21:00

会場：おおきにアリーナ舞洲

所在地：〒554-0042 大阪府大阪市此花区北港緑地 2-2-15

募集期間：2026 年 6 月 18 日（木）～7 月 9 日（木）

■応募方法

下記専用応募フォームより必要事項をご入力のうえ、お申し込みください。

https://form.run/@Ookini-ARENA-Maishima-lcUhCNup47znvGkJK2dI

※応募内容を確認のうえ、利用可否を個別にご連絡いたします。

※内容によってはご希望に添えない場合がございます。

■利用について

・会場利用料は不要です。

・イベント実施に伴う設備・備品利用料、空調費等は別途発生いたします。

・駐車場を貸切利用される場合は別途料金が発生いたします。

・車両展示等については、床面の耐荷重などの条件により実施いただけない場合がございます。

・宗教活動を目的としたイベントでの利用はできません。

なお、株式会社おおきに商店が主催する「おおきに祭 2026」は、

2026 年 8 月 29 日（土）・30 日（日） に天王寺公園エントランスエリア「てんしば」にて開催を予定しております。あわせて今後の展開にもぜひご注目ください。