【artgraph.】感動を贈るアートの輪。artgraph.が「お友達紹介プログラム」を開始

株式会社PHOTOPRI【artgraph.】こだわりの一枚を、感謝と共に。日常を格上げする「父の日ギフトキャンペーン」

アートポスター・アートパネル専門ECサイト「artgraph.（アートグラフ）」を運営する株式会社PHOTOPRI（本社：東京都板橋区、代表取締役：松邑佑太）は、2026年6月18日（木）より、大切な人と一緒にアートを楽しむ体験を広げる「お友達紹介プログラム」を開始いたしました。

本プログラムは、単なる顧客獲得を目的としたものではなく、「日本にアートを飾る文化を創りたい」という弊社のミッションを具現化するための取り組みです。自身の感性に響いたアートの感動を、身近な友人や家族と共有することで、日常がより豊かに彩られるきっかけを提供いたします。

◯「artgraph.」公式サイト https://artgraph.jp/

■ コンセプト：「価値あるものを、分かち合う喜び。アートで繋がる新しい日常」

artgraph.はこれまで、「美術館品質のアートを、もっと身近に」という目標を掲げ、世界の名画や新進気鋭のアーティストの作品を色んな形でお届けしてきました。

今回開始する「お友達紹介プログラム」は、お客様が感じた「アートがある暮らし」の豊かさを、大切な人と共有していただくための仕組みです。 「この絵が似合いそう」「一緒にアートを選んでみたい」という、相手を想う純粋な気持ちをサポートするため、紹介する側・される側の双方に、次のアート体験へ繋がる特別なギフトを用意いたしました。

■「お友達紹介プログラム」概要

紹介した方、紹介された方の双方が「アートのある暮らし」をより深く楽しめる特典を提供します。

- ご紹介者様（あなた）への特典【1,000ポイントプレゼント】ご友人の初回購入完了後、次のお買い物で「1ポイント＝1円」として利用できる1,000ポイントを進呈します。- ご友人様（お相手）への特典【10%OFFチケット】専用リンク経由での初回注文が10%OFFになります。アートのある生活を始める最初の一歩をサポートします。- 特設ページURL： https://artgraph.jp/pages/referral■代表の言葉：『共有することで深まる、アートの体験』『共有することで深まる、アートの体験』

私たちは、壁に飾られた一枚の絵が、単なる装飾を超えて、住む人の心や会話に彩りを与える力を信じています。 「この感動を、他の誰かにも伝えたい」というお客様の想いこそが、日本にアート文化を根付かせる最大のエネルギーになります。今回のプログラムを通じて、ポイントや割引という形以上に、大切な方と「どのアートを飾ろうか」と語り合う豊かな時間そのものをシェアしていただければ幸いです。

■artgraph.jpについてartgraph. ロゴ

artgraph.は、プロ向け印刷サービスで約20年の歴史を持つ株式会社PHOTOPRIが、その技術とノウハウを消費者市場に展開するD2Cブランドです。

「アーティストを支援し、アートをより身近なものにする」というミッションのもと、広い色域を再現できるジークレープリント技術と高品質なファインアート紙を使用し、専門家が選び抜いた世界の名画から新進気鋭のアーティスト作品まで、幅広いラインナップを提供しています。

【運営会社概要】

会社名：株式会社PHOTOPRI

代表者：代表取締役 松邑佑太

所在地：東京都板橋区

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社PHOTOPRI artgraph.事業部

担当：広報担当者

TEL：070-9278-8828

Email：info@artgraph.jp

URL：https://artgraph.jp/pages/contact