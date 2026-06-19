AI税務OS「CFOne」、プレシリーズAラウンドにて総額1.7億円の資金調達を実施。累計調達額は2億円に

株式会社CFOne

AI税務OS「CFOne（シフォン）」を提供する株式会社CFOne（本社：東京都、代表取締役：木村、以下「当社」）は、シリコンバレー拠点のCoreline Venturesをはじめとする投資家を引受先とした第三者割当増資、みずほ銀行からの融資により、プレシリーズAラウンドにて総額1.7億円の資金調達を実施しました。これにより累計調達額は2億円となります。

資金調達の目的と背景

国内の中小企業・個人事業主数は年々増加する一方、税理士の高齢化（60歳以上が過半数）と絶対数不足により、適切な税務サポートを受けられない事業者が急増しています。新設法人数は毎年2.5%ずつ増加しているにもかかわらず、税務のデジタル化は「入力の自動化」にとどまり、事業者が本当に求める「事業を理解したうえでの能動的なアドバイス」は実現されていませんでした。

当社は自社会計事務所での50社以上の実証を通じて、税務におけるスモールビジネスの最大のペインが「どの方法を選んでも手間がかかること」にあると特定しました。顧客ごとの事業状況をAIが継続的に把握することで、毎回の説明を不要にし、適切なタイミングで能動的な提案を届けるサービスを構築しています。

今回調達した資金は、主に以下の用途に充てる予定です。

- プロダクト開発の加速- 新規ユーザー獲得のためのマーケティング施策- エンジニア・CS人材の採用強化

採用情報：https://youtrust.jp/companies/taxsy

直近のPodcast：https://open.spotify.com/episode/3AGxgFCl9hnXDyogS7VyL9

AI税務OS「CFOne」とは

CFOneは、「承認するだけで完結する」税務体験を年額10万円で提供するSaaSです。領収書・通帳・カード明細の自動仕訳から、チャットによる即時相談、申告まで、税務に必要なすべての作業をCFOneがサポートします。ユーザーが行うのは最終確認の「承認」のみです。

https://cfone.co.jp/

自社会計事務所での実証では、受注率90%を達成。2026年6月より本格提供を開始します。

■ 投資家からのコメント

Coreline Ventures General Partner Arthur Kaneko 氏

Investor Keiko Miwa 氏

この度、Corelineのシード投資プログラムAtlasに採択する形で、CFOneへの投資を行いました。

日本の税理士市場は、税理士の高齢化と新設法人の増加、インボイス制度や電子帳簿保存法といった法改正の重なりにより、中小企業は本業ではなく“税務対応”に直接的に経営リソースを奪われています。

CFOneは、日本の税務インフラが抱える構造的な限界に対して、AIエージェントによる自動化と、人間の税理士による高度な判断支援を組み合わせることで、従来の会計事務所のあり方そのものを再定義しようとしています。

税務を熟知して業界を変革するという強い意志を持ち、顧客課題への鋭い感度と優れた実行力を持つ木村さん・頓所さんのタッグにより、CFOneがあらゆる事業者にとって新しい"税務・会計・財務"の世界を切り開いていくことを期待しています。





ANOBAKA シニアアソシエイト 小林 晃 氏

ANOBAKAが生成AI特化ファンドを立ち上げてAI×士業は本丸であると言い続けて早3年、同ファンドから今回が2回目の出資となりました。

AI時代に勝つのは、市場の半歩先をいくビジョンと、それを形にするオペレーション構築力を兼ね備えたチームだと考えてますが、CFOneはまさにそれです。あとこのチームはとにかく働きます。弊社が運営するコワーキングオフィスANOBASHOに住んでるんじゃないかってくらい。効率化が簡単にできるAI時代だからこそ、Labor is king。AIスタートアップの星になってください！

株式会社みずほ銀行 虎ノ門法人部 部長 山田 裕之 氏

CFOne社は、税務に変革を起こそうと挑戦する企業です。実務経験を持つ木村社長を中心に、実行力のあるメンバーが揃っていらっしゃると思います。

当行として、通常よりも若いこのフェーズでファイナンスを実行し、CFOne社の更なる成長をご支援できることを嬉しく思います。素晴らしいポテンシャルを秘めるCFOne社をみずほグループ一丸となって応援して参ります。

■ 株式会社CFOne 代表取締役コメント 木村優太

代表取締役 木村（右）、取締役 頓所（左）

私たちは「AIで税務をやろう」と思って参入したのではありません。自ら税理士として実務を行う中で、業界の構造的な問題を肌で感じたから、私が解決するしかないと考えました。

すべての人にCFOを。それがCFOneのミッションです。単に既存の業務を効率化するだけでなく、経営者が「お金のことを考えなくていい状態」を作ること--気づいたらCFOneが動いていて、終わっている。その体験を、すべての人に届けます。Coreline Ventures様・ANOBAKA様・みずほ銀行様と共に、この構想を加速させていきます。

ご興味ある方、ぜひ一緒に働きましょう。

採用情報：https://youtrust.jp/companies/taxsy

直近のPodcast：https://open.spotify.com/episode/3AGxgFCl9hnXDyogS7VyL9



会社概要

会社名：株式会社CFOne

所在地：東京都港区虎ノ門二丁目2-1 住友不動産虎ノ門タワー5F

代表取締役：木村優太

事業内容：AI税務支援サービスの開発・提供