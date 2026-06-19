世界各国の個性とテロワールが光る「Japan Oilve Oil Prize 2026」開催レポート（3）結果発表（JOOP Design Award＆フレイバー部門）

在日イタリア商工会議所

JOOP Design Award 2026（Japan Olive Oil Prize）

優れたプロダクトデザインが高く評価され、以下の通り受賞結果が発表されました。



最優秀賞

「Li Siculari」

同製品は、美的価値と高い伝達力を兼ね備えた外観が評価され、パッケージングにおいてもその卓越した品質が認められました。



https://azeitonaverde.pt



第2位

クロアチアのSANTINI Agro Fructus d.o.oによる「SANTINI」

同ブランドのオリーブオイルラベルは、エレガンスとモダンなミニマリズムを融合させたデザインが特徴です。



https://agro-fructus.hr/



第3位

ポルトガルのAzeitona Verde S.A.V. Sociedade Azeitona Verde Lda

ブランド名である「Azeitona Verde（緑のオリーブ）」が示す通り、自然・オーガニック・地中海文化を象徴するデザインを採用し、シンプルで洗練されたイメージを重視しています。



本アワードでは、製品の品質のみならず、ブランドの価値やストーリーを視覚的に伝えるデザイン性も重要な評価基準となっており、各受賞作はいずれもその点において高い完成度を示しました。



https://www.aziendaagricolavescovi.it/

JOOP Flavored Oil

香りと味覚で料理を昇華する、世界最高峰のフレーバーオイル部門

本部門では、オリーブオイル本来の品質に加え、天然素材との調和、香りの完成度、料理との相性が総合的に評価されました。JOOP 2026 フレーバーオイル部門では、単なる香り付けにとどまらず、料理全体の完成度を高める“設計されたオイル”が高く評価されました。柑橘の爽やかさ、スパイスの刺激、そしてオリーブオイルのコクが融合することで、これらのオイルは一皿を印象的な食体験へと昇華させる存在となっています。

JOOP レイバーオイル部門第1位◆ PETRA - マンダリン（ヨルダン）

JOOP レイバーオイル部門

第1位

◆ PETRA - マンダリン（ヨルダン）

ナバリ、バラディ、バルネアなど複数品種をブレンドしたエクストラバージンオリーブオイルに、マンダリンの爽やかな香りを融合。

柑橘の甘く華やかなアロマと、オリーブのコクが重なり合い、フレッシュで立体感のある味わいを実現しています。口当たりはなめらかで、後味にほのかなスパイシーさが残るのが特徴です。



料理との相性：

魚のカルパッチョ、ホタテやエビのマリネ、サラダ、鶏肉料理に最適。さらに、ヨーグルトやバニラアイスにかけることで、デザートにも応用できる万能な一本です。

JOOP レイバーオイル部門

第2位

◆ シトラス・ハバネロ・ラコニコ（ギリシャ）

Laconikoによる、コロネイキ種をベースにしたフレーバーオイル。

シトラスの爽やかな香りに、ハバネロのピリッとした刺激が重なり、フレッシュさとスパイシーさが共存する個性的な味わいが特徴です。高いフェノール含有量に裏打ちされた品質の高さも魅力。



料理との相性：

グリルした肉料理、シーフード、タコスやエスニック料理に最適。ピザやパスタの仕上げに加えることで、一皿にアクセントと奥行きを与えるスパイスオイルとして活躍します。



https://laconiko.com

JOOP フレイバーオイル部門

第3位

◆ AGRUMOLIO al Limone（イタリア）

Geraci Olivoil SRLによる、ノチェッラーラ・デル・ベリチェ種のオリーブとシチリア産レモンを同時圧搾したフレーバーオイル。

低温抽出により香りを最大限に保持し、さらに窒素環境下で熟成させることで、フレッシュでありながら奥行きのあるレモンの香りと、やさしいスパイシーさを実現しています。



料理との相性：

カルパッチョ、白身魚のグリル、生野菜、鶏肉料理に最適。特に、シンプルな料理に加えるだけで、レモンを絞ったような自然な爽やかさをプラスし、料理全体を引き締める仕上げ油として優れています。



https://www.oliogeraci.it