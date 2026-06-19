【会員限定】最大50％OFF＆さらに最大30％OFF！ライクスオンラインストア ファミリーセール開催

ライクス株式会社

ライクス株式会社が運営する公式オンラインストア『LIKES ONLINE STORE』では、2026年6月20日（土）から6月30日（火）までの期間限定で、会員限定の【ファミリーセール】をオンライン限定で開催いたします。

本セールでは、『686』『FREEWATERS』『CARDIFF SNOWCRAFT』『evoc』『QCD』『UNFRM』など人気ブランドのアパレル、サンダル、バッグ、アウトドアギアを中心とした幅広いアイテムを特別価格にてご提供。対象商品は最大50％OFFとなるほか、セール会場限定で挑戦できるルーレット企画を実施し、セール価格からさらに最大30％OFFとなるチャンスをご用意しております（一部対象外商品あり）。

セール会場へは、公式オンラインストア会員登録（無料）後にアクセス可能です。人気商品や数量限定アイテムも多数ラインナップしており、気になっていた商品をお得に手に入れる絶好の機会です。

この機会だけの特別価格でお買い物をお楽しみいただけるファミリーセールを、ぜひご利用ください。

【開催概要】

開催期間：2026年6月20日（土）～6月30日（火）

内容：最大50％OFF、さらにルーレットでセール価格から最大30％OFF（一部商品対象外）

参加条件：LIKES ONLINE STORE会員登録（無料）

公式オンラインストア

https://shop.likesdowell.co.jp/



詳細ページ

https://shop.likesdowell.co.jp/view/page/2026family-sale

ブランド紹介

●686 (シックスエイトシックス)

https://shop.likesdowell.co.jp/view/category/ct_686



686は探求心を忘れず革新的な発想とユニークなアイデアで新しいモノを作り続け、最高のパフォーマンスを求めるユーザーの期待を超えて、予想以上の驚きや楽しさを提供し、ウェアを通じて街と山をつなぐLA発スノーボードカジュアルブランドです。

●FREEWATERS(フリーウォータース)

https://shop.likesdowell.co.jp/view/category/ct_freewaters





<生活用水の確保が困難な地域にきれいな水を届けること>

<地球にやさしい商品作りをこころがけること>

<世界で一番履き心地の良いフットウェアを作ること>

を目的に据えながら、売り上げの1％をきれいな水を届け続けるために寄付するサステナブルなフットウェアブランドです。

●CARDIFF SNOWCRAFT(カーディフ スノークラフト)

https://shop.likesdowell.co.jp/view/category/ct_cardiff



“新たなフィールドを仲間と共に“

ルーツにあるスプリットボード、そしてスノーボードを通して滑る楽しさ、歩く楽しさを共に経験しつながりを生み、仲間と同じ時間を分かち合うことが出来る居心地が良いスノーボードブランドです。

●evoc(イーボック)

https://shop.likesdowell.co.jp/view/category/ct_cardiff

過去20年以上、常に最高のトレイルと素晴らしいパウダーランを求めて 50 以上の目的地を旅して便利な機能を備えた最高品質で洗練された製品を、彼らの経験を基に開発と生産を開始したバックパック・プロテクターウェア・バックです。



