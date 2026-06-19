【福岡県八女市】神社が夜だけアクアリウムに。福島八幡宮「夜詣（よるもうで）」を7月～8月の金・土曜限定で開催

八幡宮

福岡県八女市の福島八幡宮では、2026年7月から8月にかけて、夜間特別企画「夜詣（よもうで）～神社アクアリウム～」を開催いたします。

期間中の毎週金曜日・土曜日は、通常16時30分までの授与所を20時まで延長。境内をライトアップし、金魚をテーマとした幻想的な演出で、昼間とは異なる神社の表情をお楽しみいただけます。

「神社アクアリウム」をコンセプトに、夜の境内を彩る灯りやオブジェを設置。涼やかな夏の夜風を感じながら、ゆっくりとご参拝いただけます。

神社が夜だけアクアリウムに

今回の夜詣では、金魚をモチーフにした装飾や演出を境内各所に設置。

夏の夜空と神社建築、そして幻想的な灯りが織りなす空間は、写真映えするスポットとしてもお楽しみいただけます。

近年、全国的に「夜の神社参拝」への関心が高まる中、福島八幡宮では「神社で過ごす夏の夜」をテーマに、新たな参拝体験を提案します。

夜間限定授与品も登場

夜詣期間中は、金魚をテーマにした限定授与品を頒布いたします。

金魚切り絵御朱印

夜詣をイメージした特別デザインの切り絵御朱印。

金魚みくじ

境内で楽しめる人気のおみくじ。

特大翼竜お守り

幸運や金運を意味する金魚をモチーフにした特別授与品。

※夜間は直書き御朱印の対応は行っておりません。

福島八幡宮屋台も出店

期間中の金曜日・土曜日には、社殿前に屋台が登場。

ラムネや軽食などを販売し、参拝後のひとときをお楽しみいただけます。

期間中の主なイベント

●7月4日（土） 七夕祈願祭

午後19時開始

・七夕祈願祭

・良縁祈願「書のパフォーマンス」

・願い事を書いた短冊を夜空へ

・飛ばす「大灯籠」奉納

7月19日（日） 福分けマルシェ 夏祭り編

午後17時～午後21時

・縁日

・八女グルメ

・キッチンカー

・特別ビアガーデン

地域の皆さまと楽しむ夏祭りイベントです。

8月11日（火・祝） わんちゃん月次祭「夏祭りだわん！」

午後17時～午後21時

愛犬と一緒に楽しめる夏祭りイベント。

・ペットマルシェ

・フォトスポット

・記念撮影企画

などを予定しております。

開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/112996/table/20_1_723902f4bd6c72cb50070e9348abc24a.jpg?v=202606191152 ]

福島八幡宮について

福島八幡宮は、福岡県八女市中心部に鎮座する神社です。年間を通じて四季折々の御朱印や祭事を企画し、伝統文化と現代的な発信を融合させた神社活動に取り組んでいます。

夜詣では、地域の皆さまはもちろん、観光で八女を訪れる方にも、夏の夜ならではの特別な参拝体験を提供いたします。