劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』のトレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』の商品10種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』の商品の受注を6月15日(月)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/543,1779?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/543,1779?utm_source=press)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

源 さくら、二階堂 サキ、水野 愛、紺野 純子、ゆうぎり、星川 リリィ、山田 たえのイラストをメインにデザインしました。

▼トレーディングアクリルカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \10,010(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ライブver. ハート型缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「源 さくら&山田 たえ ライブver. 75mm缶バッジ AMNIBUS&アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \8,470(税込)

種類 ：全14種

サイズ：本体：（約）56×52mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼ライブver. アクリルジオラマスタンド

※画像は「源 さくら ライブver. アクリルジオラマスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,850(税込)

種類 ：全7種（源 さくら、二階堂 サキ、水野 愛、紺野 純子、ゆうぎり、星川 リリィ、山田 たえ）

サイズ：（約）26.8×17.2cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼キューブ型ジオラマ風アクリルスタンド

※画像は「源 さくら ライブver. キューブ型ジオラマ風アクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、作品の世界感をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \2,178(税込)

種類 ：全14種（源 さくらライブver.、二階堂 サキライブver.、水野 愛ライブver.、紺野 純子ライブver.、ゆうぎりライブver.、星川 リリィライブver.、山田 たえライブver.、源 さくら私服ver.、二階堂 サキ私服ver.、水野 愛私服ver.、紺野 純子私服ver.、ゆうぎり私服ver.、星川 リリィ私服ver.、山田 たえ私服ver.）

サイズ：（約）14.8×13.6cm 厚み：3mm ※組み立て前

素材 ：アクリル

▼ライブver. ミニのぼり

※画像は「源 さくら ライブver. ミニのぼり」を使用しております。

付属の台座は組み立て式のため、飾ってお楽しみいただいたり、分解してイベントなどへ持ち運ぶことも可能です。

様々なシーンにて、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全7種（源 さくら、二階堂 サキ、水野 愛、紺野 純子、ゆうぎり、星川 リリィ、山田 たえ）

サイズ：旗：（約）10×28cm 支柱：（約）12.5×36.8cm 土台：（約）直径7.4cm

素材 ：旗：ポリエステル100% 土台：ABS樹脂

▼ライブver. B8硬質ケース

※画像は「源 さくら ライブver. B8硬質ケース」を使用しております。

B8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。

あなたの日常に新たな彩りをお加えください。

▽仕様

価格 ：各 \660(税込)

種類 ：全7種（源 さくら、二階堂 サキ、水野 愛、紺野 純子、ゆうぎり、星川 リリィ、山田 たえ）

サイズ：外寸：（約）10×7cm 内寸：（約）9.4×6.7cm （B8サイズ）

素材 ：硬質PVC

▼トレーディング場面写グリッター缶バッジ

源 さくら、二階堂 サキ、水野 愛、紺野 純子、ゆうぎり、星川 リリィ、山田 たえ、巽 幸太郎、ロメロ、天吹 直正、警察官A、デスおじA、デスおじB、天吹 万梨阿、天吹 麗子、楪 舞々、豪 剛雄の印象的なシーンをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「水野 愛 75mm場面写グリッター缶バッジ AMNIBUS&アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \10,285(税込)

種類 ：全17種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング場面写Ani-Frame

源 さくら、二階堂 サキ、水野 愛、紺野 純子、ゆうぎり、星川 リリィ、山田 たえ、巽 幸太郎、ロメロ、天吹 直正、警察官A、デスおじA、デスおじB、天吹 万梨阿、天吹 麗子、楪 舞々、豪 剛雄の印象的なシーンをインスタントカメラで撮影したようなデザインのイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Frame」はインスタントカメラで撮影したようなフレーム（枠）デザインを施したAMNIBUSのオリジナルイラストカードシリーズです。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \9,625(税込)

種類 ：全35種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼場面写A4アクリルパネル

※画像は「集合 場面写A4アクリルパネル」を使用しております。

源 さくら、二階堂 サキ、水野 愛、紺野 純子、ゆうぎり、星川 リリィ、山田 たえ、巽 幸太郎の印象的なシーンをA4サイズのアクリルパネルに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \4,378(税込)

種類 ：全4種（集合、フランシュシュver.A、フランシュシュver.B、巽 幸太郎）

サイズ：（約）29.7×21cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼場面写パーツ付きBIGアクリルスタンド

※画像は「源 さくら 場面写パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全7種（源 さくら、二階堂 サキ、水野 愛、紺野 純子、ゆうぎり、星川 リリィ、山田 たえ）

サイズ：（約）19.1×12.7cm 厚み：3mm ※組み立て前

素材 ：アクリル

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/543,1779?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/543,1779?utm_source=press)

https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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