株式会社Agx、熱中症対策IoTソリューション「ThingBridge VISION」へのAI機能追加を発表

株式会社Agx

株式会社Agx（本社：東京都台東区、代表取締役：徳山竜喜、以下「Agx」）は、建設業・製造業・倉庫業などの現場向けに提供している熱中症対策IoTサービス「ThingBridge VISION（以下、TBV）」において、AIを活用した新機能（熱中症リスク判定機能・AIレポート出力機能）を追加したことをお知らせします。

また、これに伴い、建設・製造業界に顧客基盤を持つ企業を対象とした「販売パートナー制度」の募集を開始いたします。

サービスサイト： https://vision.thingbridge.jp/

株式会社Agxは、建設業・製造業・倉庫業などの現場向けに提供している熱中症対策IoTサービス「ThingBridge VISION（以下、TBV）」において、AIを活用した新機能（熱中症リスク判定機能・AIレポート出力機能）を追加したことをお知らせします。お問い合わせ

Email：tbv@agx.jp

コーポレートURL：https://agx.jp/

サービスURL：https://vision.thingbridge.jp/

開発背景：熱中症対策は「測る」から「周知・記録・分析」の義務化対応へ

2025年の改正労働安全衛生規則の施行に伴い、事業者には熱中症の重篤化防止に向けた「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が義務付けられました。

しかし、従来の温湿度計やIoTによる「データの可視化（測るだけ）」の運用では、現場において以下の課題が残されていました。

- 管理の限界： 現場管理者が画面を常時監視できず、危険の発見やアラートの把握が遅れる。- 周知の課題： 危険時の周知が個人の声かけや巡回に依存し、広大な現場全体に迅速に周知できない。- 運用の負担： 日々の安全管理記録の作成や、ヒヤリハット発生時の原因分析に手間がかかる。

TBVは今回のAI機能追加により、単なる「環境データの可視化」を超え、ダッシュボード画面上でのAIリスク判定の可視化、管理者の判断支援、そして日々の安全管理記録や社内報告にそのまま使えるデータ整理までをワンストップで自動化。義務化された法改正へのスムーズな適応を支援します。

今回追加された「2つのAI新機能」

1. AIによるリスク判定機能（周知・判断支援の自動化）

現場の温湿度センサー等から取得したWBGT（暑さ指数）などのデータをAIが定期的に分析。リスク上昇時や一定時間ごとに、ダッシュボード画面に表示し、担当者へアラート（メール、またはビジネスチャット等）を発信します。

- 表示・通知方法： 事務所に常設したモニターやスマートフォンの管理画面にリスクレベルを分かりやすく表示。現場に合わせたメール通知のほか、お客様が普段お使いの各種ビジネスチャット等とのAPI連携による自動通知にも、ニーズに応じて柔軟に対応します。- 導入メリット： 管理者が画面に張り付く必要がなくなり、現場ごとの既存連絡フローを活かしたまま、リスクの兆候を逃さず現場作業者へ迅速に注意喚起が行えます。2. AIレポート出力機能（記録・分析の自動化）

蓄積された現場環境データとリスク傾向をAIが自動で整理・分析し、安全管理レポート（PDF形式）として自動出力します。

- 具体的な活用方法： 日次・週次の安全衛生記録としてそのまま活用できるほか、高リスクな時間帯やエリアを特定。- 導入メリット： 安全衛生会議での報告業務を大幅に効率化。万が一のヒヤリハットや体調不良が発生した際にも、当時の客観的な環境データを即座に振り返り、実効性のある再発防止策を策定できます。週次で自動的にレポートが生成されます。レポートで出力される内容- 総合評価：現場全体の熱中症リスクを総合的に評価します。- 熱中症リスク分析：熱中症リスクの発生傾向や危険度を分析します。- 天候影響分析：気象条件がリスクに与える影響を分析します。- エリア別環境：拠点ごとの環境状況と危険度を比較します。- 推奨アクション：リスク低減に向けた具体的な対策を提案します。- 来週のリスク予測：来週の熱中症リスクを予測し注意喚起します。※レポートの項目は、変更になる可能性があります

【レポートサンプル】

https://prtimes.jp/a/?f=d38068-15-1b1ec69a950014743e8b5d2487daa80d.pdf「ThingBridge VISION」サービス概要

TBVは、小規模な現場からでも導入しやすい月額1万円程度（※初期費用・機器費用は別途見積もり）から利用可能な熱中症対策IoTサービスです。Webブラウザから稼働するため、専用ソフトのインストールは不要。ITツールに不慣れな現場担当者でも直感的に操作できる画面設計が特徴です。

💡 現場での1日の活用イメージ（建設現場の例）

販売パートナー（代理店）募集の概要とメリット

- 朝礼時： 前日のAIレポートを確認し、当日の高リスク時間帯を予測して作業・休憩計画を最適化。- 作業中： 気温や湿度の上昇時、AIがダッシュボード画面に警告を表示。管理者がそれを確認し、速やかに水分補給を能動的に促進。- 作業後： 自動生成されたレポートを「安全管理記録」として保存・共有。

法改正に伴う急速な市場ニーズの拡大に応えるため、建設・製造・倉庫業界に強みを持つ販売パートナーを募集します。

■ よくあるご質問（FAQ）

【対象となるパートナー企業様】- 建設業向けITサービス・現場DX支援企業- 労働安全衛生、設備管理関連 of サービス・機器販売企業- 地域の建設会社や工場、倉庫事業者とのネットワークを持つ販売代理店【パートナー参画のメリット】- 高まる「義務化」への明確なソリューション： 2025年法改正に対応する具体的な提案商材として、既存顧客にアプローチできます。- 導入ハードルの低さ（現場DXの第一歩に最適）： 「月額1万円～」という手軽さから、予算を確保しやすく、IoT導入の足がかりになります。※初期費用は別途発生します。- ストックビジネスの構築： 導入後の継続利用により、安定したリカーリング（ストック）モデルの収益基盤を構築できます。 ※パートナー制度の詳細は、個別にお問い合わせください。Q1. 導入にあたり、現場での複雑な設定や配線工事は必要ですか？

いいえ、大がかりな工事は不要です。設置する温湿度センサーは電池駆動かつワイヤレス（Bluetooth）で稼働するため、現場への電源配線工事は一切不要です。電波を受信する専用のBluetoothルーター（ゲートウェイ）の設置にAC100V電源（コンセント1口）のみ必要となります。センサーを設置し、Bluetoothルーターの電源を入れるだけでその日からダッシュボードでデータを確認・AI判定を開始できます。

Q2. すでに社内で導入しているビジネスチャット（LINE WORKS、Teams、Slackなど）へアラートを通知することは可能ですか？

はい、可能です。現場ごとにご利用中のツールが異なるため、個別のご要望に応じてAPI連携による通知設定を柔軟にサポートいたします。これにより、作業員や管理者が新しいアプリをインストールすることなく、普段お使いの連絡網でリアルタイムにリスク情報をキャッチできます。（※詳細な仕様や連携費用については、個別にお問い合わせください）

Q3. AIレポート機能は、どのような形式で出力されますか？業務報告資料として使えますか？

レポートはPDF形式で自動出力されます。日次の現場環境の温湿度の記録やWBGT推移がグラフと数値で客観的に整理されているため、社内の業務報告書や安全衛生日誌の添付資料としてそのままご活用いただけます。

Q4. 販売パートナー（代理店）を検討していますが、商材のデモや提案同行などのサポートは受けられますか？

はい、サポートいたします。パートナー企業様には、専用のデモアカウントの発行、提案用資料（チラシ・スライド）、および営業同行（オンライン含む）などの技術・営業支援を無償で提供しております。まずは1現場からの「お試し導入」のご提案も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

株式会社Agxについて

■ 株式会社Agxについて：現場課題に寄り添う、IoTとAIの統合パートナー

株式会社Agxは、2015年の設立から一貫して現場に即したIoTシステム開発に取り組んでまいりました。これまで、現場の「安全」「効率化」「DX」を牽引する多様なソリューションを開発・提供しています。

主なIoT実績：- 現場熱中症対策ソリューション（TBVのコア技術）- 屋外・屋内位置測位システム（スマートフォンのセンシング機能を用いたインフラレスの位置測位システム）- ドローンを活用した現場資機材のスマート管理システム- 製造現場向けウェアラブルアラートシステム（作業員の危険や異変を検知）

さらに2020年からは、最先端のAIシステム開発領域へも本格的に進出。RAG（検索拡張生成）技術を用いた社内ドキュメントの高度なナレッジ検索化や、業務プロセスを自律的に支援するAIエージェントの構築など、最先端の実装ノウハウを蓄積してきました。

昨今では、FDE（Forward Deployed Engineer：顧客の現場・業務に深く入り込んで課題解決を直接牽引するエンジニア）として、企業の生成AI導入から定着までを責任を持ってサポートする「FDE支援」を軸に、生成AI活用の伴走型パートナーとしても高い評価を得ております。

■ 株式会社Agx 代表取締役 徳山竜喜のコメント

「現場の熱中症対策は、データを取得するステージから、それをいかに現場の行動に変え、記録として残して次の改善に活かすかという『実効性』のステージへ移っています。ThingBridge VISIONのAI判定機能とレポート機能は、現場の安全DXを強力に推進するものです。今後はパートナーの皆さまと手を携え、全国の熱中症リスクに直面する現場へ安心を届けてまいります。」

■ 会社概要- 会社名： 株式会社Agx- 代表者： 代表取締役 徳山竜喜- 所在地： 東京都台東区- 事業内容： AI・IoTソリューションの企画・開発・提供、現場DX支援、IoTシステム開発 等- 企業Webサイト： https://agx.jp/- ThingBridgeVISIONサイト： https://vision.thingbridge.jp/- メールアドレス： tbv@agx.jp