「お？」「ほほーい」ユニークな表情で、おしりがふりふり動くボールペン!!国民的アニメ「クレヨンしんちゃん」のアクションボールペンがfunboxより発売
左：おっ？、右：ほほーい
株式会社funbox（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：林基史）は国民的アニメ「クレヨンしんちゃん」の「おしりアクションペン」を6月20日（土）より順次発売いたします。
■商品詳細
●クレヨンしんちゃんおしりアクションペン
クリップ部分をノックすると、しんちゃんのおしりがふりふり動くユニークなアクションが
クセになるボールペン。表情は「お？」と「ほほーい」の2種類展開。
毎日のお仕事やお勉強が楽しくなること間違いなしのボールペンです。
【フィギュア部分】 おっ？
【フィギュア部分】 ほほーい
【ペン軸】おっ？
【ペン軸】ほほーい
アクション(Gif)
全2種類： しんのすけ お？ / しんのすけ ほほーい
・価格：各1,518円 (税込)
・インク色：黒 / ボール径：0.7mm
・サイズ： 約H178×W33mm Φ10.5mm
■発売日・販売場所
【6月20日（土）より順次発売】
・クレヨンしんちゃん シネマパレード 各店
・クレヨンしんちゃん シネマパレードツアー 各店
・ファンシーショップ、バラエティ雑貨店、書店、文具店など
※営業時間、入荷予定の有無や入荷日、在庫状況等については各販売店へお問合せください。
【6月22日(月)12:00より発売予定】
・クレヨンしんちゃん シネマパレード オンラインストア
https://shinchan-cinema.com/
・funbox公式オンラインショップ あミューズ楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/r-amuse/c/0000000278/
~発売中~ クレヨンしんちゃん mimi(R)ペン 5種類
また、耳やアイコンをノックする、赤と黒の便利な2色ボールペン「mimi(R)ペン」も好評発売中!!
楽しそうにお揃いのポーズを決める”カスカベ防衛隊”や、愛犬の”シロ”、”アクション仮面”、”ぶりぶりざえもん”、作中に登場するお菓子「チョコビ」のパッケージに描かれているキャラクター”ワニ山さん”などのキャラクターの楽しいデザインになっております。
※「mimi」は株式会社funboxの登録商標です。
クレヨンしんちゃんmimi(R)ペン 全5種類
ワニ山さん（使用例）
カスカベ防衛隊
シロ
ぶりぶりざえもん
アクション仮面 アクション仮面のパートナー「桜ミミ子」もデザインされております!!
ワニ山さん
発売中
全5種類：カスカベ防衛隊 / シロ / ぶりぶりざえもん / アクション仮面 / ワニ山さん
・価格：各660円 (税込)
・サイズ： 約H135×Φ12.5mm
・インク色：赤・黒 / ボール径：0.7mm
オンラインショップはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/r-amuse/c/0000000278/?l-id=shoptop_shopmenu_categorypage_8_2ndlevel_6
「クレヨンしんちゃん」について
超マイペースな“嵐を呼ぶ５歳児”野原しんのすけと、その家族を中心に巻き起こるドタバタコメディー。原作コミックの連載開始35周年を迎えた。7月31日（金）には劇場版最新作「映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション」が公開。
原作コミック「新クレヨンしんちゃん」は「まんがクレヨンしんちゃん.com」で連載中、テレビアニメは毎週土曜16：30からテレビ朝日系で放送中。
「クレヨンしんちゃん」公式ポータルサイト https://www.shinchan-app.jp/
「クレヨンしんちゃん」公式X https://x.com/crayon_official
「まんがクレヨンしんちゃん.com」 https://manga-shinchan.com/
権利表記：(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ
株式会社funboxについて
株式会社funboxは、「笑顔が生まれるモノづくり」を原点に、文具や雑貨のほか、プラスチック製品、缶製品などの企画・製作・販売に加えてDECOチョコ事業を行っています。
また、街ガチャで全国の商業施設や観光地と連携した体験価値の創出や、インドネシア法人設立で海外市場への展開を進めています。
私たちは「商品をつくる」だけでなく「手に取る瞬間のワクワク」や記憶に残る体験を届けることを使命と考えています。新たな商品カテゴリーへの挑戦やアパレル・雑貨領域への展開も進め、市場の変化に柔軟に対応しながら、一歩先の提案を目指していきます。
今後もfunboxから新しい「ワクワク」をお届けします。
・コーポレートサイト https://www.funbox.jp
・文具関連事業 https://www.sakamoto-co-ltd.jp/
・公式X https://twitter.com/SAKAMOTO_BUNGU
・公式Instagram https://www.instagram.com/sakamoto_bungu/