「お？」「ほほーい」ユニークな表情で、おしりがふりふり動くボールペン!!国民的アニメ「クレヨンしんちゃん」のアクションボールペンがfunboxより発売

株式会社funbox左：おっ？、右：ほほーい

株式会社funbox（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：林基史）は国民的アニメ「クレヨンしんちゃん」の「おしりアクションペン」を6月20日（土）より順次発売いたします。

■商品詳細

●クレヨンしんちゃんおしりアクションペン

クリップ部分をノックすると、しんちゃんのおしりがふりふり動くユニークなアクションが

クセになるボールペン。表情は「お？」と「ほほーい」の2種類展開。

毎日のお仕事やお勉強が楽しくなること間違いなしのボールペンです。

【フィギュア部分】 おっ？【フィギュア部分】 ほほーい【ペン軸】おっ？【ペン軸】ほほーい

アクション(Gif)

全2種類： しんのすけ お？ / しんのすけ ほほーい

・価格：各1,518円 (税込)

・インク色：黒 / ボール径：0.7mm

・サイズ： 約H178×W33mm Φ10.5mm

■発売日・販売場所

【6月20日（土）より順次発売】

・クレヨンしんちゃん シネマパレード 各店

・クレヨンしんちゃん シネマパレードツアー 各店

・ファンシーショップ、バラエティ雑貨店、書店、文具店など

※営業時間、入荷予定の有無や入荷日、在庫状況等については各販売店へお問合せください。

【6月22日(月)12:00より発売予定】

・クレヨンしんちゃん シネマパレード オンラインストア

https://shinchan-cinema.com/

・funbox公式オンラインショップ あミューズ楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/r-amuse/c/0000000278/

~発売中~ クレヨンしんちゃん mimi(R)ペン 5種類

また、耳やアイコンをノックする、赤と黒の便利な2色ボールペン「mimi(R)ペン」も好評発売中!!

楽しそうにお揃いのポーズを決める”カスカベ防衛隊”や、愛犬の”シロ”、”アクション仮面”、”ぶりぶりざえもん”、作中に登場するお菓子「チョコビ」のパッケージに描かれているキャラクター”ワニ山さん”などのキャラクターの楽しいデザインになっております。

※「mimi」は株式会社funboxの登録商標です。

クレヨンしんちゃんmimi(R)ペン 全5種類ワニ山さん（使用例）カスカベ防衛隊シロぶりぶりざえもんアクション仮面 アクション仮面のパートナー「桜ミミ子」もデザインされております!!

ワニ山さん

発売中

全5種類：カスカベ防衛隊 / シロ / ぶりぶりざえもん / アクション仮面 / ワニ山さん

・価格：各660円 (税込)

・サイズ： 約H135×Φ12.5mm

・インク色：赤・黒 / ボール径：0.7mm

オンラインショップはこちら :https://item.rakuten.co.jp/r-amuse/c/0000000278/?l-id=shoptop_shopmenu_categorypage_8_2ndlevel_6

「クレヨンしんちゃん」について

超マイペースな“嵐を呼ぶ５歳児”野原しんのすけと、その家族を中心に巻き起こるドタバタコメディー。原作コミックの連載開始35周年を迎えた。7月31日（金）には劇場版最新作「映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション」が公開。

原作コミック「新クレヨンしんちゃん」は「まんがクレヨンしんちゃん.com」で連載中、テレビアニメは毎週土曜16：30からテレビ朝日系で放送中。

「クレヨンしんちゃん」公式ポータルサイト https://www.shinchan-app.jp/

「クレヨンしんちゃん」公式X https://x.com/crayon_official

「まんがクレヨンしんちゃん.com」 https://manga-shinchan.com/

権利表記：(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ

株式会社funboxについて

株式会社funboxは、「笑顔が生まれるモノづくり」を原点に、文具や雑貨のほか、プラスチック製品、缶製品などの企画・製作・販売に加えてDECOチョコ事業を行っています。

また、街ガチャで全国の商業施設や観光地と連携した体験価値の創出や、インドネシア法人設立で海外市場への展開を進めています。



私たちは「商品をつくる」だけでなく「手に取る瞬間のワクワク」や記憶に残る体験を届けることを使命と考えています。新たな商品カテゴリーへの挑戦やアパレル・雑貨領域への展開も進め、市場の変化に柔軟に対応しながら、一歩先の提案を目指していきます。



今後もfunboxから新しい「ワクワク」をお届けします。



・コーポレートサイト https://www.funbox.jp

・文具関連事業 https://www.sakamoto-co-ltd.jp/

・公式X https://twitter.com/SAKAMOTO_BUNGU

・公式Instagram https://www.instagram.com/sakamoto_bungu/