【サ道　タナカカツキ氏登壇】7/11長野県松川町で森林浴サウナツアー開催！本物の“ととのい”を学ぶ無料講演会&日帰り体験枠を限定募集

長野県松川町森林浴の会場となる「およりての森」内にある「大の字広場」（長野県松川町）

長野県松川町（町長：北沢秀公）の観光振興と健康増進を推進する「まつかわ森林セラピーの会」（代表：星野光洋）は、2026年７月11日（土）から12日（日）の2日間、サウナブームの火付け役である漫画『サ道』の原作者・タナカカツキ氏を迎え、「信州の森とサウナでととのう からだ講演会と森林浴サウナツアー」を開催します。 本イベントは、サウナの正しい知識や効果的な入り方を学ぶ第1部の「無料講演会」と、松川町の大自然を五感で体感する第2部の「森林浴とサウナツアー」の2部構成。大好評につき宿泊枠はすでに満員御礼となっており、今回、7月11日のサウナ体験までを楽しめる「日帰りコース」の参加者を6月26日（金）まで限定募集いたします。

空前のサウナブームと「正しい入り方」への知的好奇心

現在、日本国内ではサウナが一大カルチャーとして定着していますが、身体に負担をかけない正しい入り方や、より深いリラクゼーションをもたらすメカニズムは、意外にも広く知られていません。サウナ愛好家（サウナー）の間では、施設内だけにとどまらず、自然と一体になる「アウトドアサウナ」や、植物の力を用いる「ウィスキング」といった次のステップへの関心が高まっています。

日帰り観光から「疲れたら帰ってくる場所（関係人口）」への転換

松川町では地域の魅力発信を様々な手法で行っています。そのうちのひとつとして、「森林セラピー」を通じた地域の魅力発信を行ってきましたが、日帰りで帰る観光客が多く、地域への深い愛着やリピートに繋がりにくいという課題を抱えていました。 そこで今回、最先端のサウナウェルネスカルチャーを掛け合わせることで、体験の質を大幅にアップデート。「日常に疲れたとき、真っ先に松川町の自然とサウナを思い出し、また戻ってきたくなる」ような、持続可能な関係人口・リピーターの創出を目指して本イベントを企画しました。

Point1 日本サウナ・スパ協会公認サウナ大使 タナカカツキ氏による「無料講演会」

第1部では、テレビドラマ化もされ「ととのう」を流行語に押し上げた漫画『サ道』の原作者であり、サウナ大使でもあるタナカカツキ氏が登壇。「サウナのはなし」と題し、サウナの魅力や正しい入り方を語ります。さらに、日本ウィスキングクラブを設立したリーチ（松田理一）氏による「ウィスキングについて」の解説も同時に行われ、サウナのプロフェッショナルから直接学べる贅沢な無料の機会を提供します。

Point2 信州の大自然×本格テントサウナ＆温泉で五感を癒やす贅沢ツアー

第2部では、「およりての森」にて森林浴を行った後、大自然の中に設置されたサウナと温泉を堪能。日頃のストレスから解放され、森の静けさや外気浴の風、サウナの熱を全身で感じる極上の“ととのい”を体験できます。

Point3 アロマクラフトから星空観察、2日目の「エアリアルヨガ」まで多彩なプログラム

サウナだけでなく、オーガニックフード（地元で人気のお弁当や地産の有機野菜の薬膳カレー・朝食）を楽しめるほか、虫よけスプレー＆バスボム作りのワークショップ、夜の星空観察など盛りだくさん。さらに2日目には、今話題のハンモックを使った「エアリアルヨガ」またはサウナを選択でき、心身を多角的にアップデートするプログラムとなっています。

イベントについて

「信州の森とサウナでととのう からだ講演会と森林浴ツアー」の開催概要は以下のとおりです。

〈開催日〉

2026年7月11日（土）～12日（日）

〈会場〉

第1部（講演会）：松川町中央公民館えみりあ 2階 えみりあホール（松川町元大島3720番地）

第2部（森林浴とサウナツアー）：およりての森／信州まつかわ温泉 清流苑／アウトドアひろば まつたけ小屋 梅松苑

〈参加費〉

第1部：無料

第2部：日帰りコース 4,000円

※お泊りコースは満員御礼のため、日帰りコースのみ受付中

〈スケジュール〉

■7月11日（土）講演会、ツアー1日目（日帰りツアー）

10時00分～12時00分

講演会 「サウナのはなし」／タナカカツキ氏

「ウィスキングについて」／リーチ氏（松田理一氏）

12時30分～

森林浴とサウナツアー 開始

（ワークショップ、森林浴、サウナ、星空観察 など）

※日帰りツアーの場合はサウナまで

■7月12日（日）ツアー2日目

7時00分～ 有機野菜をつかった朝食

9時00分～ 森林浴 or エアリアルヨガ or サウナ

12時00分 解散

〈対象・定員〉

小学生以上 40名 ※日帰りツアー

〈申込み方法〉

こちらのリンクから申し込み(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUxfq_gAAMPRI3SkG3jIFRG7f0ZvhGTop7MHS_1yXgMgUO5Q/viewform)

〈主催・共催〉

主催：まつかわ森林セラピーの会／共催：アウトドアひろば まつたけ小屋 梅松苑

※本事業は、長野県・地域発元気づくり支援金を活用しています。

イベント開催にあたって

まつかわ森林セラピーの会 代表 星野 光洋

「なんにもしない」いう行為にいつからヒトは罪悪感のようなものを抱くようになってしまったのでしょう。時間に追われる時代のせいなのか、はたまた歳を重ねたせいなのでしょうか。よくわかりませんが、「なんにもしない」ことの大切さは実は今も昔も変わらないのでは？と感じています。そしてその時間と行為は「至福」となりえます。森を歩いた後、サウナに入った後、寝っ転がって雲の動きや木々のゆらぎをただ眺めてボーっとする。「なんにもしない」ことを許された時間。そんなことをした後に、はじめてヒトは純粋に「なにかをする」のかもしれないですね。エラソーに言いました。

講演会講師 タナカカツキ氏

なぜ人はサウナに入るのか。スマホを置き、服を脱ぐ。社会的な役割や日常の煩わしい案件から一旦離れ、熱と蒸気、そして心地よい香りに包まれる。サウナ浴によって五感が開いていく感覚は、まるで私たちが深い森へと分け入っていく体験に近いのではないか、と感じています。今回のイベントでは、サウナがもたらす「森へ入るような体験」の心地よさや、現代の私たちにこれほど求められる理由について、私なりの視点から紐解いてみます。ただブームを追うだけではない、サウナの本質的な魅力。その奥豊かな世界について、皆さんと一緒に思いを巡らせてみたいです。

およりての森と森林セラピー

町立保育園で実施されている森林セラピーの様子

信州まつかわ温泉 清流苑のすぐ西側に、「およりての森」という、誰でも入ることのできる森が広がっています。およりての森は、「100年の森構想」のもと、100年かけて人々に親しまれる森林を作り、地域資源として残していこうと、地域の方と松川町が一緒に整備などを行っています。

およりての森は、癒し効果が科学的に検証された森林効果を得ることができ、より快適に森林セラピーを受けることのできる「整備された森林施設」と、検証に基づく「生理・心理的効果」がともに認められる場合に認定される「森林セラピー基地」に認定されています。全国60か所、長野県内に10か所あるうちの１つです。

このおよりての森で森林セラピーが実施されており、ガイドを「まつかわ森林セラピーの会」のメンバーがつとめています。

森林セラピーは、2028年に長野県を会場に開催される第82回国民スポーツ大会・第27回全国障害者スポーツ大会「信州やまなみ国スポ・全障スポ」にて、デモンストレーションスポーツとして松川町で実施されることが決定しています。

ツアー会場について

信州まつかわ温泉 清流苑について

サウナの会場となる信州まつかわ温泉 清流苑は町営の温泉宿泊施設です。宿泊はもちろん、宴会や日帰り温泉、レストランなどがあり、県内外から多くの人が訪れる人気施設となっています。

公式ホームページ：https://www.seiryuen.jp/

アウトドアひろばまつたけ小屋梅松苑について

宿泊先となるアウトドアひろばまつたけ小屋梅松苑は、松川町生田にある、松川町の指定管理施設です。キャンプやバーベキュー、川遊びなどの体験をすることができます。コテージや星空を楽しめるドームテント、キャンプサイトがあり、県内外から多くの方が訪れています。

公式ホームページ：https://baishoen.com/

主催「まつかわ森林セラピーの会」について

飯田下伊那在住のメンバーを中心に、観光客へはもちろん、松川町やその他機関と連携し、町内の保育園から小中学校の児童・生徒を対象とした森林セラピーの実施や、企業の研修の一環として実施される森林セラピーのガイトをつとめています。

これまでに、自然の効果を生かして子どもからお年寄りの方たち、総勢300人以上癒しの体験を実施。また、セラピー体験に加えて、ヨガ、エアリアルヨガ、E-バイク等の体験を梅松苑や飯田市にある野底山森林公園で実施したりと、幅広く活動しています。

今年度はさらに活動の幅を広げ、都市部で仕事や子育て、人間関係等に疲れている人々をターゲット層とし、森林セラピーに加えてサウナ浴やヨガで『温める・緩める・整える』を循環させ、心身の回復力を高めるリトリート型ウェルネス体験を企画しています。

本イベントを通じ、体験された方が、心身ともに整い、リラックスしてもらうことで、『疲れたらほっとできる松川町』として発信していきたいと考えています。

〈問い合わせ先〉

まつかわ森林セラピーの会 090-6355-3492（代表：星野）