グッドデザイン賞受賞の『AURA Water Server』を、次世代型ショールーム「蔦屋家電＋」にて6月19日(金)～9月9日(水)の期間限定で展示！

プレミアムウォーター株式会社

良質な水を育む日本有数の水源地から採取した天然水を、おいしさもミネラル分もそのままに保つ非加熱処理を施しご家庭に提供しているプレミアムウォーター株式会社(所在地：東京都港区、代表取締役社長：金本 彰彦)は、2026年6月19日（金）～9月9日（水）の期間、東京都・二子玉川ライズS.C.内にある、次世代型ショールーム「蔦屋家電＋」にて、世界的デザイン賞を数々受賞している「nendo」がデザインを手掛けた『AURA Water Server』を展示いたします。

■「蔦屋家電＋」にて『AURA Water Server』の体験展示を実施

2026年6月19日（金）～9月9日（水）の期間、東京都・二子玉川ライズS.C.内にある次世代型ショールーム「蔦屋家電＋」にて、『AURA Water Server』の体験展示を実施いたします。プレミアムウォーターの天然水を冷水・温水・常温水・白湯・加熱の「全温度帯」で無料試飲いただけるほか、お子様の夏休みの自由研究にもぴったりな「ろ過実験ワークショップ」を開催いたします。

また、展示スペースに掲示のQRコードからご契約いただいた方限定で、「SHARE LOUNGE60分利用チケット」と「蔦屋家電プロデュース kalita Blackキャンピングマグ」をプレゼントいたします。

＜概要＞

・期間 ：2026年6月19日（金）～9月9日（水）

・場所 ：蔦屋家電＋

（東京都世田谷区玉川1丁目14番1号二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット 二子玉川 蔦屋家電1F）

・営業時間 ：10:00～20:00

・展示機種 ：『AURA Water Server』

（カラー：ホワイト・ブラック・ウォームグレーメタリック・ブルーブラック）

・試飲について：『AURA Water Server』を使用し、天然水をご試飲いただけます。

※商品詳細や操作方法等、ご不明な点は蔦屋家電＋スタッフにお尋ねください。

＜ろ過実験ワークショップ＞

・日時 ：7月25日（土）11:00/14:00/17:00

8月22日（土）11:00/14:00/17:00

※時間は変動する可能性がございます。

・場所 ：蔦屋家電＋（二子玉川 蔦屋家電 1階）

・内容 ：ろ過キットを使用したろ過実験

＜限定特典＞

SHARE LOUNGE60分利用チケット蔦屋家電プロデュース kalita Blackキャンピングマグ

■『AURA Water Server』商品特長

詳細ページ：https://premium-water.net/waterserver/aura/(https://premium-water.net/waterserver/aura/)

１.機能性と美しさを両立！nendoが手掛けたデザイン

TOKYO 2020オリンピックで聖火台のデザインをおこなう等、さまざまな実績を持つデザインオフィスnendoがデザイン設計。機能性と美しさを両立させた、インテリアに自然に溶け込むデザインに仕上がっています。

２.5種類の「温度帯」と3種類の「出水量」が自由に選べる

温水、冷水、加熱はもちろん、プレミアムウォーター史上初となる常温水、白湯(※1)の温度帯が搭載されています。また、出水モードも通常出水、連続出水（約1Lを上限に自動出水）、定量出水（約200ml自動出水）の3種類からご利用方法に合わせて自由に選ぶことができます。

※1 温度帯の「白湯」は温水と冷水を混ぜて出水することにより、白湯の温度帯に近いお水をすぐにご利用いただけるモードです。

３.お水の交換が簡単にできるボトル下置き型モデル

ボトルの設置位置が下部にあり、力の弱い女性やご高齢の方でも簡単に交換いただけます。

また、ボトルキャップを上向きのままセットできるため、受水棒が差し込みやすくお水がこぼれにくい

構造になっています。※特許取得済み

４.スライドパネル開閉による出水制御やチャイルドロックで、誤出水を防止！

中央のスライドパネルが閉じているときはタッチパネルが作動しない設計のため、お子さまのいたずら等によるお水の誤出水を防止することができます。さらにスライドパネルの側面溝には、パネルの開閉を制御するチャイルドロックを設置しており、必要以上に開閉することがないようにロックをかけることで、出水事故をさらに予防できます。

■「蔦屋家電＋」とは

世界中のユニークなプロダクトやサービスを発見・体験できる次世代型ショールームです。最新テクノロジーを駆使した家電製品をはじめ、優れた技術を生かして開発された日用品、食品などの最新プロダクトやサービスにも直に触れ、感じることができます。また、創り手のプロフィールや製品に込められた思い、デザインのコンセプトなど、普段触れることが難しいリアルな情報を、蔦屋家電＋のキュレーターが独自の目線で編集しご紹介します。

公式Webサイト ：https://store.tsite.jp/tsutayaelectricsplus-futako/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/t_electricsplus/

■プレミアムウォーターについて

プレミアムウォーターは、ウォーターサーバーをレンタルまたは販売し、ご自宅までお水を宅配(定期配送)するサービスです。

重たいお水を買いに行く手間やお湯を沸かす手間が省け、

おいしい「生天然水」をいつでも使うことができます。

プレミアムウォーターの「生天然水」は「非加熱処理」を施しており、水質の良さやおいしさの目安となる「溶存酸素」が減少せず、天然水本来の口当たりの良さやまろやかさを味わうことができます。「生天然水」の賞味期限は未開封の状態で製造から約6か月なので、消費しながら備蓄をおこなうローリングストックとしても

ご利用いただけます。

ウォーターサーバーは家計にも環境にも優しいエコなサーバーから、力の弱い方でも簡単にボトル交換ができる下置きスタイルの高機能サーバー、デザインにこだわりインテリアとも調和する洗練されたデザインサーバー等ライフスタイルに合わせたサーバーを選ぶことができます。

詳しくは公式Webサイト（https://premium-water.net/）をご覧ください。

プレミアムウォーター公式Webサイト ：https://premium-water.net

プレミアムウォーター公式X(旧Twitter) ：https://x.com/premium_water

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プレミアムウォーター公式Instagram ：https://www.instagram.com/premium_water

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