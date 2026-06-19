株式会社オロ、「マーケティングWeek -夏 2026-」に出展。6/26特別セミナーにて最新AIO戦略を解説、ブースでは実画面の公開も

株式会社オロ

競合分析ツール『Semrush（セムラッシュ、https://semrush.jp/）』の国内総代理店を務める、株式会社オロ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長執行役員：川田 篤 以下、オロ）は、2026年6月24日（水）～6月26日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて開催される「第27回 マーケティングWeek -夏 2026-（通称：MaS）」に出展いたします。ブースでは、本格販売を開始しているAI検索最適化（AIO）戦略支援ツール『Semrush Enterprise AIO』を中心に展示を行うほか、最終日には特設ステージでのセミナー登壇も予定しております。

第27回 マーケティングWeek -夏 2026- オロ（Semrush）ブースイメージ（西展示棟 M18-1）■出展背景：AIによるWebマーケティングの「地殻変動」

現在、Webマーケティングは大きな転換期を迎えています。GoogleのAIによる概要（AI Overviews）やChatGPT、Gemini、PerplexityといったAI検索の普及により、従来の検索結果からの自然流入トラフィックが大幅に減少するなど、企業のデジタル接点における「地殻変動」が起こっています。このような環境下、マーケターには自社ブランドがAIにどのように認識され、引用されているかを可視化し、最適化する「AIO（AI検索最適化）」（GEO / LLMO / AEO）という新たな戦略が不可欠となっています。

オロは、この喫緊の課題を解決すべく、日本市場において『Semrush Enterprise AIO』の本格的な販売を開始しております。本イベントでは、ブース展示に加え、ブース内でのAIO診断およびAIOセミナーを通じ、AI検索時代における新しい集客のスタンダードを提案いたします。

・Semrush Enterprise AIO(https://semrush.jp/enterprise/)

Semrush Enterprise AIOはAI検索における現状を可視化できるだけでなく、改善に向けた具体的なアクションを実行できるAIOプラットフォームです。

Semrushの予測によれば、AI検索トラフィックは2028年に従来の検索エンジンを超えるとされ、

AIの回答に自社が選ばれるかどうかが、ブランドの認知に大きな影響を及ぼしつつあります。また、AI経由でサイトに訪問したユーザーのCVRは従来の検索エンジンよりも高い傾向があり、ユーザーの購買行動に直接影響を与えています。

そこで、AI検索からの成果を最大化するために、Semrush Enterprise AIOは様々な分析機能を提供しております。

主な機能は以下の通りです。

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- ブランドのメンション数（言及数）、引用数、順位などの日次トラッキング- サブドメイン、ディレクトリや製品単位での分析- 自社が弱いトピックやプロンプトの可視化- ブランドのポジティブ・ネガティブ分析- コンテンツ改善の提示- 競合と比較した強み・弱みをトピック別に分析- プロンプトの検索ボリュームや、上位で言及されているブランドを調査- ChatGPT、Gemini、Google AI Mode、AI概要、Perplexity、Copilot、Claudeなど主要AIに対応- カスタムレポートの作成

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※『Semrush』日本公式サービスサイト：https://semrush.jp

オロは『Semrush』の国内総代理店です。

■『マーケティングWeek（通称：MaS）』について

マーケティングWeek （通称：MaS）は、9つの専門展で構成される日本最大級のマーケティングの総合展示会です。売上アップ、ブランディング、集客力向上など、企業の課題解決につながるビジネスマッチングの場です。

今回、オロ（Semrush）が出展するのは、デジタル施策の成果最大化を支援する製品・サービスが出展する専門展『デジタルマーケティング強化EXPO』です。

SEO、広告、SNS、コンテンツマーケティングなど、Web集客 / デジタルマーケティングにご関心や課題をお持ちの方は、ぜひ当日お気軽にSemrushブースまでお立ち寄りくださいませ。

【展示会開催概要】

■展示会名称：第27回 マーケティングWeek -夏 2026-（通称：MaS）

■会期：2026年6月24日(水)、25日(木)、26日(金) 10:00-17:00

■会場：東京ビッグサイト 西展示棟（※デジタルマーケティング強化EXPOは 4階・西３ホール）

■当社ブース：M18-1

■主催：RX Japan株式会社

■公式サイト：https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/about.html

■アクセス：https://www.bigsight.jp/visitor/access/

■セミナー登壇について

オロは、本イベントの最終日、セミナーに登壇いたします。

【セミナー開催概要】

登壇テーマ：AI検索に投資すべきか？今見るべきKPIと戦術フレームワーク

登壇者：株式会社オロ Semrushチーム カスタマーサクセスマネージャー 藤澤 康二

登壇日時：6月26日（金）14:15～14:45

会場：東京ビッグサイト 西展示棟1階 アトリウム

参加費：無料

本セミナーのポイント：

・LLMのビッグデータ分析から見えてきたAI検索の現状とトレンド

・AI検索における自社・競合分析フレームワークとKPI

・AI検索最適化 （AIO / GEO / LLMO）の具体的な施策と実践方法

こんな方におすすめ：

・AI検索に対してぼんやりと危機感を抱いている

・AI検索で言及されるブランドや引用傾向などのファクトを知りたい

・AI検索で自社が言及、引用されるための具体的手法を知りたい

参加事前申し込みはこちらから :https://biz.q-pass.jp/f/11986/mas_summer_seminar26#seminar115406■株式会社オロについて

株式会社オロは、企業のDX推進およびWebマーケティング全般を支援する事業を展開しています。世界的な競合分析ツール『Semrush』の国内総代理店として、高度な分析ツールと専門的なコンサルティングを組み合わせ、企業のデジタルマーケティング領域における持続的な成長を支援しています。昨今では、AI検索時代の到来に伴うAIO（AI検索最適化）やSEOコンサルティング領域においても、数多くの支援実績を有しています。



■出展プロダクト

・Semrush（セムラッシュ）(https://semrush.jp/)

Semrushは全世界1,000万以上のユーザーが利用する、オールインワン競合分析ツールです。

SEO、AIO、広告、SNSなど、デジタルマーケティングの様々な領域における競合調査・分析が可能です。

このツールひとつで、自社サイトや競合サイトの分析、戦略立案、施策実行、効果検証まで効率的に行えます。

●下記のようなお悩みをお持ちの方におすすめです！

「SEOの順位が伸び悩んでいる」「SEOのインハウス化を進めたい」

「自社・競合のAIによる引用数を知りたい」「AI対策で狙うべきプロンプトを知りたい」

「競合の集客キーワードを知りたい」「広告費用対効果が低い」

「ターゲットに届くキーワード選びに迷っている」「効果的なコンテンツアイデアが浮かばない」

「SEOからSNS、広告運用まで、マーケティングの効果を最大化したい」

など

■Semrushは日本国内/国外、いずれもマーケターの皆さまから高い評価をいただいております！

●国外でのレビューサイトにおける『Semrush』の評価

・G2.com SEOツール部門においてユーザー人気度/満足度 ともにNo.1を獲得（2026年6月時点）(https://www.g2.com/categories/seo-tools)

・G2.com AEO（※）ツール部門においてG2スコア No.1を獲得（2026年6月時点）(https://www.g2.com/categories/answer-engine-optimization-aeo)

※AEOはAnswer Engine Optimizationの略

●国内でのレビューサイトにおける『Semrush』の評価

・ITreview Grid Award 2026 Spring SEOツール部門/広告運用部門/競合サイト分析ツール部門 Leader獲得（2026年6月時点）(https://www.itreview.jp/products/semrush/reviews)

※Semrush Holdings, Inc. 会社概要

社名 ：Semrush Holdings, Inc.

設立 ：2008年

所在地 ：800 Boylston Street Suite 2475 Boston, MA 02199

代表者 ：Bill Wagner

事業内容：Semrushの開発、運用、管理、サポート

■本サービスに関するお問い合わせ先

株式会社オロ Semrush担当：永井

TEL：050-5783-5103 / E-mail：info_semrush@jp.oro.com

■報道に関するお問い合わせ先

株式会社オロ 広報担当

TEL：050-5497-8643 / E-mail：info@jp.oro.com