台湾祭STORE、公式オンラインストアを6月24日にオープン

株式会社片岡産業

台湾の魅力を発信する「台湾祭STORE」は、2026年6月24日(水)に公式オンラインストアをオープンいたします。

お客様から多く寄せられていたオンライン販売へのご要望を受け、台湾祭STOREで取り扱う台湾食品や台湾雑貨を全国のお客様に向けて販売いたします。

オンラインストアでは、台湾で親しまれているお菓子や調味料、ドリンクをはじめ、台湾らしいデザインの雑貨など、台湾祭STOREならではの商品を取り揃えています。

公式オンラインストアの開設により、全国のお客様に台湾祭STOREの商品をより便利にご購入いただけるようになります。

今後も台湾祭STOREは、台湾の食文化やライフスタイルの魅力をより多くの皆さまへお届けしてまいります。

台湾祭STORE公式オンラインストア概要

サイト名：台湾祭STORE公式オンラインストア

URL：https://taiwanstore.official.ec

オープン日： 2026年６月24日(水)11:00～

取扱商品： 食品、飲料、茶葉 他

台湾祭STOREとは

台湾グルメをはじめ、話題の新商品から人気の定番商品まで「毎日食べたい台湾グルメ」をコンセプトに厳選した台湾グルメを多数取り揃えています。

店内には毎日の”食”を豊かにしたり、台湾の食文化を身近に感じられる商品を取り揃えています。台湾を訪れたことがある方はもちろん、まだ訪れたことがない方にも台湾の魅力を身近に感じていただける店舗として、「NAMBAなんなん店（大阪府）」「イオンモールKyoto店（京都府）」「横浜ワールドポーターズ店（神奈川県）」の3店舗を展開しています。

▲台湾祭STORE NAMBAなんなん店

■このリリースに関するお問い合わせ

台湾祭STORE（台湾祭実行委員会事務局）

MAIL：info@taiwan-matsuri.com

T E L：050-1807-6310

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※内容は状況により予告なく変更になる可能性がございます。

※写真はイメージです。