積読ホルダー待望の新色「積読ホルダー ライトブルー」が6月19日(金)に発売！

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社： 東京都渋谷区千駄ヶ谷、代表取締役：小早川幸一郎）は、話題の読書グッズ「積読ホルダー」の2026年夏の新色「積読ホルダー ライトブルー」を2026年6月19日(金)に発売しました。

積読ホルダー ライトブルー：https://crossmedia.base.shop/items/144380115

■ 発売からわずか半年で10,000個を出荷した話題の読書グッズに新色が登場！

「積読ホルダー」は2025年9月末の一般販売開始後、すぐにSNSを中心に話題となり、11月には初回で生産した3,000個が完売、同年12月に4,000個、2026年2月にさらに3,000個を増産し、発売から半年足らずで累計出荷数10,000個を突破しました。多くの方からのお寄せいただいた新色への期待の声を受け、この度ブラック・グレージュに続く新色として、ライトブルーを発売しました。

■「積読」を肯定する、新しい提案

「読みたい本がある」のは、知的好奇心が高まっている証拠でもあります。クロスメディア・パブリッシングは、積読の悩みを解決すると共に、積読をネガティブに捉えるのではなく、「未来の学びや楽しみを可視化するポジティブな存在」として提示したいと考え、「積読ホルダー」を開発しました。

また、「積読ホルダー」はL字コーナーなど積む楽しさも意識しながら、本を無造作に積み上げるのではなく、次に読む一冊を自然に意識できるように設計しています。忙しいビジネスパーソンや読書習慣を身につけたい方にもおすすめです。

■ 商品の特長

特徴１.積読本をキレイに整理

積読本をキレイに整理できます。また、3段の仕切りで本が取り出しやすい構造になっています。



特徴２.省スペースで置き場所を選ばない

省スペースで、デスク上はもちろん、リビングや寝室など、様々な空間になじむ設計になっています。



特徴３.行動につながる導線

「読むタイミング」が決められる特製マグネットが付属。「読む本」や「タイミング」が視界に入ることで、行動を後押しします。



特徴４.ギフトにも

読書家や受験生はもちろん、仕事や趣味で本や書類を多く扱う方への贈り物としても好評です。

■ 商品概要

商品名：積読ホルダー（つんどくほるだー）

希望小売価格：4,980円(税別)

商品サイズ（組立後）：幅200mm×奥行150mm×高さ310mm 重量：2.2kg

商品個装サイズ：幅250mm×奥行190mm×高さ64mm 重量：2.35kg

本体色の種類：ライトブルー（他にブラック、グレージュ）

URL：https://tsundokuholder.cm-group.jp/

■ 商品の販売に関して

「積読ホルダー ライトブルー」は以下のショップ等で販売しています。

Amazon

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2NS7WQ1

クロスメディアSHOP

URL：https://crossmedia.base.shop/items/144380115

■ 会社概要

株式会社クロスメディアパブリッシング

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-3 東栄神宮外苑ビル

代表者：代表取締役 小早川幸一郎

Webサイト：https://cm-group.jp/