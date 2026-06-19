マッチングアプリ「コンパイキタイ」が総合商社勤務のハイスペ男性についての調査結果を公表

株式会社トゥエンティトゥ2026年版「ハイスペ男性レポート」総合商社編

合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」を運営する株式会社トゥエンティトゥ(本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鈴木 悠史)は、2026年6月19日（金）に総合商社勤務のハイスペック男性についてのレポートを公表しました。

2026年版「ハイスペ男性レポート」総合商社編では、大手6社（三菱商事、伊藤忠商事、三井物産、丸紅、住友商事、豊田通商）を取り上げています。

サービスページ：https://gotocompa.com/

マッチングアプリ「コンパイキタイ」とは？

合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」

「コンパイキタイ」は合コン幹事同士のマッチングを行う第5世代のマッチングアプリです。

恋活・婚活にとどまらず、「自然で楽しい出会い」をできるだけ多くの人に提供したいという思いで開発しました。

2023年12月1日のサービス開始以来、合コンを軸にしたマッチング体験を追求し続けており、利用率No.1（※）、利用者増加率No.1（※）など、多くのユーザーから支持をされています。

※ 合コンマッチングアプリ市場において、2026年5月自社調べ

レポート公表の背景

「ハイスペ男性レポート」2026年版

近年、マッチングアプリは恋愛や結婚相手との出会いの手段として広く定着し、多くのユーザーが理想の相手探しに活用しています。その一方で、「年収が高い」「有名企業に勤務している」といったハイスペックな男性（ハイスペ男性）に関心を持つ女性は多いものの、実際には企業ごとの社風や働き方、社員の性格傾向などについて詳しく知る機会は限られています。

「コンパイキタイ」では、名刺認証機能を通じて勤務先企業を確認したユーザー同士が出会える仕組みを提供しており、数多くの女性ユーザーから「同じハイスペ男性でも、企業によってどのような違いがあるのか知りたい」という声が寄せられていました。

そこで当社は、実際のユーザー動向や企業分析をもとに、ハイスペック男性が勤務する企業ごとの特徴や社員像をわかりやすくまとめた「ハイスペ男性レポート 2026」を作成しました。本レポートを通じて、ユーザーが企業ごとの個性や価値観をより身近に理解し、自分に合った出会いを見つけるきっかけとなることを目指しています。

今回の2026年版が初のレポート公表となります。

「三菱商事」の男性社員

三菱商事社員の特徴

三菱商事の男性社員は、礼儀正しく落ち着いた雰囲気と高い知性を兼ね備えた、品格あるエリートタイプが多いです。海外案件や駐在経験を通じて培われた国際感覚を持ち、多様な価値観を理解しながら世界規模でビジネスを捉えます。また、資源開発や投資案件など大規模プロジェクトに携わる中で、冷静な分析力と戦略的な判断力を発揮。個人プレーよりもチームワークを重視し、社内外の関係者をまとめる調整力にも優れています。さらに、強い責任感と粘り強さを持ち、困難な状況でも最後までやり遂げるタフさと信頼感が大きな特徴です。

三菱商事社員の総合点

三菱商事の男性社員を5項目で評価すると、コミュ力は3点、給料は5点、休暇は3点、イケメンは3点、安定は5点という結果です。コミュニケーションは礼儀正しく落ち着いたスタイルが特徴で、派手さより信頼関係を重視します。給与面は国内企業でもトップクラスで、若手から高水準の報酬を得られる点が大きな魅力です。休暇制度は整っているものの、業務の忙しさから取得しやすさには差があります。外見面は華やかさより清潔感や誠実さが際立つタイプが多く、安定性については三菱グループの中核企業として非常に高い評価を受けています。総じて、高収入と安定したキャリアを重視する堅実なエリート集団といえるでしょう。

詳しくはこちら（働く男子図鑑）

https://man.twentytwo.jp/c0015/

「伊藤忠商事」の男性社員

伊藤忠商事社員の特徴

伊藤忠商事の男性社員は、現場主義を大切にし、地道な交渉や人脈づくりを積み重ねながら成果を生み出す実行力の高いタイプが多いです。利益や事業性を冷静に見極める商売感覚に優れ、理想だけでなく現実的な視点でビジネスを判断します。また、人との信頼関係を重視する社風の中で育まれた人情味や面倒見の良さも特徴で、仲間や後輩を支える姿勢が見られます。さらに、意思決定の速さと行動力を兼ね備え、市場の変化にも柔軟に対応。海外ビジネスの経験を通じて培った国際感覚と適応力を活かし、世界を舞台に活躍する“攻めの商人”としての魅力を持っています。

伊藤忠商事社員の総合点

伊藤忠商事の男性社員を5項目で評価すると、コミュ力3点、給料5点、休暇3点、イケメン3点、安定5点という結果です。コミュニケーションは派手さよりも信頼感や論理性を重視する堅実なスタイルが特徴で、落ち着いた印象を与えます。給与水準は総合商社の中でもトップクラスで、若手から高収入を実現しやすい環境が魅力です。休暇制度は整備されているものの、取引先対応や海外案件の影響で忙しい時期もあります。外見面は清潔感や誠実さが際立つ一方、華やかさは控えめです。安定性については、非資源分野を強みとする強固な経営基盤を持ち、景気変動にも比較的強いことから高評価となっています。総じて、高収入と安定性を兼ね備えた堅実なエリート像が特徴です。

詳しくはこちら（働く男子図鑑）

https://man.twentytwo.jp/c0022/

「三井物産」の男性社員

三井物産社員の特徴

三井物産の男性社員は、理論的な分析力と現場での実行力を兼ね備えた戦略家タイプが多く、グローバルな視点を持ちながら実務にも強いのが特徴です。大規模な投資案件や長期プロジェクトに携わることから、感情に流されない冷静な判断力と高いリスク管理能力を備えています。また、エネルギーや金融、食品など幅広い分野の専門知識を持ちながら、部門や国境を越えて連携できる柔軟性も魅力です。派手さよりも着実な成果を重視する堅実な実務家気質で、誠実に信頼を積み重ねる姿勢が評価されています。さらに、多文化環境への適応力に優れ、世界を舞台に活躍する国際感覚と長期的な視野を持つ人材が多いです。

三井物産社員の総合点

三井物産の男性社員を5項目で評価すると、コミュ力3点、給料5点、休暇3点、イケメン3点、安定5点という結果です。コミュニケーションは落ち着きと誠実さを重視する堅実なスタイルで、派手さよりも信頼感を大切にする傾向があります。給与面は総合商社の中でも最高水準に位置し、若手から高年収を実現しやすい環境が魅力です。休暇制度は整備されているものの、海外案件や大型プロジェクトの影響で忙しくなることもあります。外見面は清潔感があり、ビジネスパーソンらしい端正な印象が特徴です。安定性については、多角的な事業展開と強固な財務基盤を背景に非常に高く評価できます。総じて、高収入と安定性を兼ね備えた、信頼感あふれる王道エリートといえるでしょう。

詳しくはこちら（働く男子図鑑）

https://man.twentytwo.jp/c0031/

「丸紅」の男性社員

丸紅社員の特徴

丸紅の男性社員は、柔軟な発想と優れたバランス感覚を持つ商人肌のタイプが多く、現場・数字・人間関係のすべてを大切にしながら仕事を進めます。派手な自己主張よりも誠実な対応を重視し、取引先や仲間との信頼関係を丁寧に築く人情味のあるコミュニケーションが特徴です。また、現場に足を運んで市場や顧客を深く理解し、実践的な商売勘を発揮する実務家気質も持ち合わせています。大胆な挑戦よりも安定性や継続的な成果を重視する堅実派であり、リスクを見極めながら着実に成果を積み上げます。さらに、チームワークを大切にする協調性が高く、周囲を支えながら組織全体で成果を生み出す頼れる存在です。

丸紅社員の総合点

丸紅の男性社員を5項目で評価すると、コミュ力3点、給料4点、休暇3点、イケメン3点、安定5点という結果です。コミュニケーションは穏やかで誠実なスタイルが特徴で、派手に場を盛り上げるよりも、相手との信頼関係を大切にする傾向があります。給与水準は総合商社らしく非常に高く、充実した賞与や手当も魅力ですが、業界トップ層と比べるとやや控えめです。休暇制度は整っているものの、業務状況によって取得しやすさに差があります。外見面は清潔感と誠実さを感じさせる堅実なタイプが中心です。安定性については、多角的な事業展開と強固な財務基盤を背景に非常に高く評価できます。総じて、堅実さと安定感を兼ね備えたバランスの良いエリート集団といえるでしょう。

詳しくはこちら（働く男子図鑑）

https://man.twentytwo.jp/c0060/

「住友商事」の男性社員

住友商事社員の特徴

住友商事の男性社員は、穏やかで誠実な人柄と高い信頼感を持ち、相手との長期的な関係構築を大切にするタイプが多いです。派手な自己主張よりも丁寧で着実な仕事ぶりを重視し、住友グループの精神に根差した堅実な価値観を備えています。また、利益とリスクを冷静に見極める判断力に優れ、無理な挑戦よりも安定した成果を追求する傾向があります。チームワークや協調性を重視し、周囲と連携しながら組織全体の成功に貢献する姿勢も特徴です。さらに、長期プロジェクトにも粘り強く取り組む実直さを持ち、海外ビジネスでは異文化を尊重する謙虚さと国際感覚を発揮する、バランスの取れた人材が多く見られます。

住友商事社員の総合点

住友商事の男性社員を5項目で評価すると、コミュ力3点、給料4点、休暇3点、イケメン3点、安定5点という結果です。コミュニケーションは誠実で落ち着いたスタイルが特徴で、派手な自己主張よりも信頼関係を重視する傾向があります。給与水準は総合商社らしく高く、賞与や各種手当も充実していますが、業界トップ層と比べるとやや控えめな評価です。休暇制度は整っているものの、プロジェクトや海外案件の状況によっては忙しくなることもあります。外見面は清潔感と落ち着きを感じさせる堅実なタイプが中心で、華やかさよりも誠実さが魅力です。安定性については、住友グループの強固な基盤と幅広い事業ポートフォリオを背景に非常に高く評価できます。総じて、信頼感と安定性を兼ね備えた堅実なエリート像が特徴です。

詳しくはこちら（働く男子図鑑）

https://man.twentytwo.jp/c0167/

「豊田通商」の男性社員

豊田通商社員の特徴

豊田通商の男性社員は、現場を重視する実務型の商社マンが多く、机上の理論だけでなく実際の状況を見ながら判断し行動する力に優れています。トヨタグループの文化を背景に、誠実で落ち着いた性格を持ち、派手さよりも信頼や安定を大切にする堅実なタイプが中心です。また、製造業やグローバル事業を支える立場から、関係者との調整力や協調性にも優れ、チームで成果を生み出すことを重視します。海外ビジネスにおいても慎重かつ粘り強く信頼関係を築き、着実に成果を積み重ねる姿勢が特徴です。さらに、日本のものづくりを支えるという誇りと責任感を持ち、社会や産業への貢献を意識しながら仕事に取り組む人が多く見られます。

豊田通商社員の総合点

豊田通商の男性社員を5項目で評価すると、コミュ力3点、給料4点、休暇3点、イケメン3点、安定5点という結果です。コミュニケーションは礼儀正しく協調性を重視するスタイルが特徴で、押しの強さよりも誠実さや信頼感が際立ちます。給与水準は総合商社として高く、海外手当や福利厚生も充実していますが、業界トップ層と比べるとやや控えめな評価です。休暇制度は整備されているものの、プロジェクトや海外業務の状況によって取得しやすさに差があります。外見面は清潔感と爽やかさを備えた堅実なタイプが多く、華やかさよりも好印象を与える雰囲気が魅力です。安定性については、トヨタグループの強固な基盤と幅広い事業展開を背景に非常に高く評価できます。総じて、実直さと安定感を兼ね備えた堅実なエリート集団といえるでしょう。

詳しくはこちら（働く男子図鑑）

https://man.twentytwo.jp/c0303/

株式会社トゥエンティトゥについて

株式会社トゥエンティトゥ

株式会社トゥエンティトゥ(TWENTYTWO, Inc.)は「市場創造」をビジョンに掲げるIT企業です。

「コンパイキタイ」で実現したいのは、「出会いをもっと自然に、楽しいものにする」ことです。

マッチングアプリが世の中に浸透していき、疲れを感じるユーザーが増えているからこそ、「楽しく感じる」出会いの場を作ることに重点を置いたマッチングアプリを開発・運営しています。

株式会社トゥエンティトゥは、マッチングアプリの業界団体である一般社団法人日本マッチングアプリ協会の会員です。

＜会社概要＞

所在地 ： 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目39番12号 渋谷ウェストビル1階

代表者 ： 代表取締役CEO 鈴木 悠史

設立日 ： 2023年1月6日

事業内容 ： 合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」の開発・運営

ホームページ： https://www.twentytwo.co.jp/

一般社団法人日本マッチングアプリ協会について

一般社団法人日本マッチングアプリ協会

一般社団法人日本マッチングアプリ協会は、マッチングアプリ業界の健全な発展と利用者が安心してサービスを利用できる環境の整備を目的とするマッチングアプリの業界団体です。

＜協会概要＞

名称 ： 一般社団法人日本マッチングアプリ協会

Japan Online Dating Organization, Inc.(略称：JODA)

所在地 ： 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル 2F-C

代表理事 ： 鈴木 悠史

設立日 ： 2025年1月6日

ホームページ： https://www.joda.jp/

問い合わせ ： info@joda.jp

合コンマッチングアプリ「コンパイキタイ」とは

合コン幹事同士のマッチングサービス「コンパイキタイ」

「コンパイキタイ」は、主に合コン幹事同士のマッチングを行うサービスです。

スマホ・PCなどのデバイスを問わずご利用いただけるように、Webブラウザでの提供となっています。独自機能である「会社名検索機能」や、ユーザー同士が相互に評価を行う「評価・口コミ機能」があり、税込1,650円から使うことができます。

審査を通過したユーザーは、複数人の合コンを行いたい場合は「コンパイキタイ」、1対1のデートを行いたい場合は「デートイキタイ」をお相手に送ることができます。

「コンパイキタイ」または「デートイキタイ」が相互に送られた場合に限り、メッセージのやり取りができる仕組みとなっています。

グループマッチングアプリ(複数人での恋活・婚活マッチングを行うアプリ)には、グッドウィルプランニング社「concoi(コンコイ)」、Vikona社「JOIN US(ジョイナス)」、Timeleft SAS社「Timeleft(タイムレフト)」、バチェラーデート社「The4(ザ・フォー)」などがありますが、「コンパイキタイ」は利用率No.1(※)、利用者増加率No.1(※)のアプリとなっています。

サービスページ： https://gotocompa.com/about/

合コン・街コンサービス比較メディア「グループマッチング研究所」とは

合コン・街コンサービス比較メディア「グループマッチング研究所」

「グループマッチング研究所」は、合コン・街コンサービス比較を行うマッチングアプリメディアです。合コンマッチングサービスや街コンサービスなど複数人のマッチングサービス(グループマッチング)に特化しており、様々なコンテンツを発信することで合コン・街コンに行きたいユーザーがサービスを探す手助けを行います。

合コン・街コンサービス比較メディア「グループマッチング研究所」：https://groupdatingapp.com/

マッチングアプリデータベース「Dating Base(デーティングベース)」とは

マッチングアプリデータベース「Dating Base(デーティングベース)」

「Dating Base」は、マッチングアプリのユーザーやアプリ開発事業者、メディアなどに向けて、アプリ情報を網羅した高品質なデータベースです。本データベースは、PC・スマホ・タブレットなどデバイスを問わずにご利用いただけます。ユーザーは、キーワード検索機能やカテゴリー機能を活用して、自分に適したマッチングアプリを簡単に検索でき、効率的な情報収集が可能です。アプリ事業者は、アプリの特徴や分類を参照することで、競合分析や市場動向の把握に活用できます。

マッチングアプリデータベース「Dating Base(デーティングベース)」： https://app.or.jp/

合コン完全攻略メディア「合コンの達人」とは

全ての合コンを成功に導く最強の実務マニュアル「合コンの達人」

「合コンの達人」は、全ての合コンを成功に導く最強の実務マニュアルです。

マニュアルの通りに合コンを開催するだけで、参加者の満足感を上げることができます。

合コン完全攻略メディア「合コンの達人」では徹底的に実務に則した誰でもできる「体系的なノウハウ」を完全網羅しているため、マニュアルの通りに行えば合コンを成功に導くことができます。

合コン完全攻略メディア「合コンの達人」： https://groupdate.jp/

インバウンド向け恋愛メディア「DatingApp JAPAN」とは

インバウンド向け恋愛メディア「DatingApp JAPAN」

「DatingApp JAPAN」は、インバウンド向け恋愛メディアです。

日本人の日常生活に興味を持っている訪日外国人旅行者に対して正確な情報を発信し、日本人との交流を含めてより充実した旅行体験を提供することを目指しています。

20カ国の言語に対応しており、英語・日本語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・スペイン語・アラビア語などで記事を読むことができます。

インバウンド向け恋愛メディア「DatingApp JAPAN」： https://datingapp.jp/

企業擬人化メディア「働く男子図鑑」とは

企業擬人化メディア「働く男子図鑑」

「働く男子図鑑」は、会社ごとの社風や男性社員の特徴を、ビジュアルとテキストの両面から分かりやすく可視化したウェブメディアです。

「大手銀行男子はスーツで誠実系」「ベンチャー男子はカジュアルで自由人」など、各企業の特徴を象徴する擬人化キャラクターを掲載し、直感的に「その会社で働く男性像」を理解できるようにしています。

企業擬人化メディア「働く男子図鑑」： https://man.twentytwo.jp/

企業擬人化メディア「働く女子図鑑」とは

企業擬人化メディア「働く女子図鑑」

「働く女子図鑑」は、会社ごとの社風や女性社員の特徴を、ビジュアルとテキストの両面から分かりやすく可視化したウェブメディアです。

「総合商社の語学堪能キャリア女子」「広告代理店のセンス重視プロデューサー女子」など、各企業の特徴を象徴する擬人化キャラクターを掲載し、直感的に「その会社で働く女性像」を理解できるようにしています。

企業擬人化メディア「働く女子図鑑」： https://woman.twentytwo.jp/