共同印刷が企画する展示会「ずっとつながる　えほんの世界―偕成社　子どもの本展―」開催

共同印刷株式会社

共同印刷株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：大橋 輝臣 以下：当社）は、株式会社偕成社の絵本を題材とした展示会「ずっとつながる えほんの世界―偕成社 子どもの本展―」に企画会社として参画し、世代を超えて愛されている絵本作品の魅力を広め、絵本読書の振興に貢献していきます。

（株）偕成社は1936年創業の子どもの本の出版社であり、2026年11月3日に創業90周年を迎えます。

このたび、当社は（株）偕成社監修のもと、「ノンタン」シリーズ、『はらぺこあおむし』、『からすのパンやさん』、「100かいだてのいえ」シリーズ、「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」シリーズなど、世代を超えて読みつがれているロングセラー作品の魅力を集めた展示会を企画しました。

本展では、各作品の魅力・世界感に触れることができる原画・複製原画や絵本制作当時の編集資料、著者とのやりとり、さらに映像や立体造作などを展示する予定です。ほかにも、親子で楽しめるフォトスポットや絵本を手に取って読めるコーナーも設け、見る・読む・感じる体験ができる展示内容で、展示会オリジナルグッズの販売も予定しています。

当社は著作権者との関係性を生かし、今後も催事展開・商品化・コラボ施策などのライセンスビジネスに取り組んでいきます。

【「ずっとつながる えほんの世界―偕成社 子どもの本展―」 開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59594/table/136_1_b08e88d9d0f872659863cada6651b475.jpg?v=202606191152 ]