話題の青春BLコミックレーベル「BeLuck COMICS」紙コミックス創刊!ドラマ化大ヒット作品『修学旅行で仲良くないグループに入りました』他創刊2作品 6月20日（土）発売!

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治）は、「この恋、ずっと見守りたい！」をコンセプトとした青春BLコミックレーベル「BeLuck COMICS」の紙コミックスを6月20日(土)より発売いたします。創刊作品は、実写ドラマ化で大ヒットした『修学旅行で仲良くないグループに入りました１』 、大人気BL作家・椿ゆず原作の『フミヤ先輩と、好きバレ済みの僕。１』 の２作品。 「BeLuck COMICS」は、青春BL小説レーベル「BeLuck文庫」を原作としたコミカライズ作品を電子コミックスとして配信し、人気作品を紙コミックスとして発刊いたします。

■BeLuckCOMICS 紙コミックス情報 https://novema.jp/article/beluck/beluckcomics/news/202605

■BeLuckCOMICS 電子コミックス情報 https://novema.jp/article/beluck/beluckcomics

『修学旅行で仲良くないグループに入りました 1』

作画：こむぎ 原作：隠木鶉

本体価格：780円+税 ISBN：978-4-8137-6606-3

ドラマ化で超話題の青春BL、待望のコミカライズ！

【あらすじ】【もしかして今、俺…告白されてる？】 平凡で温厚な性格の高校生・日置は、仲の良い友達がひとりもいないクラスになって落ち込み中…。修学旅行の班決めでぼっちになりかけたところ、超クールなモテ男子・渡会がいる班になぜか強引に招かれてしまい…!? 渡会に対して最初は緊張していた日置だけど、渡会は常にそばにいて気にかけてくれた。そうして徐々に打ち解けあううちに、じわじわ渡会のドデカい執着心が見えてきて…？「俺と友達になってほしい」「早く俺を選んで」「…抱き締めてもいい？」修学旅行から始まる悶絶必至の美形×平凡BL！

『フミヤ先輩と、好きバレ済みの僕。１』

作画：小井湖イコ、原作：椿ゆず

本体価格：840円+税 、ISBN：978-4-8137-6607-0

【あらすじ】「僕って…あなたの恋愛対象に入りますか？」

美意識高めな高校生・幸朗は、おしゃれカフェのイケメン店員・フミヤにひとめ惚れ。奇跡的に連絡先を交換し浮かれながら登校すると、突然超モサい先輩に呼び止められ…え、これがあのフミヤ先輩ですか!? 容姿に無頓着なフミヤの姿に、日々努力を惜しまない幸朗はショックを受ける。だけど、ありのままの自分を可愛がってくれるフミヤに、どんどん“好き”が大きくなっていき――「一生懸命なところ、すげぇ可愛いわ」 愛重な先輩×ピュアDKの尊すぎるじれじれBL！

【書店特典情報】 『修学旅行で仲良くないグループに入りました』

■紙コミックス アニメイトセット

販売店舗:アニメイト

【アニメイトセットA】

実写ドラマキャストアクリルスタンド付き／2,178円(税込)

>> https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3481666/

【アニメイトセットB】

書き下ろし小説＆描きおろし挿絵入りノベル小冊子付き／1,243円(税込)

>> https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3481667/

【アニメイトセットPremium】

アクリルスタンド＋ノベル小冊子付き／2,563円(税込)

>> https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3481668/

左から）ミニクリアカード、【有償特典】アクリルコースター、モノクロペーパー

■ミニクリアカード

配布店舗:ホーリンラブブックス

■【有償特典】アクリルコースター

配布店舗:コミコミスタジオ

※対象書籍と特典のアクリルコースターをセット料金にてご購入いただけます。

■モノクロペーパー

配布店舗:コミコミスタジオ、ホーリンラブブックス、

﻿TSUTAYA、その他応援店舗 ﻿※一部店舗を除く

■チェーン限定 ドラマ名シーンフォトカード（全7種）

配布店舗：TSUTAYA、未来屋書店、

くまざわ書店、宮脇書店、丸善ジュンク堂書店、紀伊國屋書店

配布店舗詳細はサイトを確認ください。特典はなくなり次第、終了となります。特典は6月16日頃より、対象書籍の発売にあわせて順次店頭に並びます。配布状況、入荷時期は各チェーンの店舗ごとに異なる場合があります。一部店舗では公開日に特典が到着していない場合がございます。各店舗へのお問い合わせの際は、ご配慮ください。

■購入者限定 胸キュンボイス特典

コミックの帯には購入者限定 胸キュンボイス特典付き！

ドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』 メインキャスト藤本洸大さん＆簡秀吉さんの胸キュンシーン再現ボイスをお楽しみいただけます。※ボイス特典はコミックの帯に記載されている二次元コードを読み取り、特典ページにアクセスするとご視聴いただけます。※ボイス特典には視聴期限があります。あらかじめご了承ください。詳細は特典ページをご確認ください。

■特典詳細は、サイトを確認ください。

https://novema.jp/article/beluck/beluckcomics/news/202605

【書店特典情報】 『フミヤ先輩と、好きバレ済みの僕。』

■紙コミックス アニメイトセット

販売店舗:アニメイト

【アニメイトセットA】

アニメイトセット（描きおろし8P小冊子付／1,254円(税込)

>> https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3481662/

左から）イラストカード、【有償特典】アクリルコースター、モノクロペーパー

■イラストカード

配布店舗:ホーリンラブブックス

■【有償特典】アクリルコースター

配布店舗:コミコミスタジオ

※対象書籍と特典のアクリルコースターをセット料金にてご購入いただけます。

■モノクロペーパー

配布店舗:コミコミスタジオ、ホーリンラブブックス、

﻿TSUTAYA、その他応援店舗 ﻿※一部店舗を除く

BeLuck×アニメイトフェア2026 開催決定！

【フェア内容】

対象商品を1冊ご購入ごとにフェアポイントレシートを【1pt】お渡し。集めたフェア

ポイントレシート【2pt】と交換でダイカットステッカー（全2種）プレゼント！

※特典はお選びいただけません。※特典はなくなり次第終了となります。

【フェア対象作品】

・BeLuck COMICS 『フミヤ先輩と、好きバレ済みの僕。 1』

『修学旅行で仲良くないグループに入りました 1』

・BeLuck文庫『俺と大ちゃんの終わらない夏』『ムカつくけど、お前しか無理』『BeLuck文庫既刊全点』

【開催期間】

2026年6月20日～2026年7月20日まで

【開催店舗】

全国アニメイト（通販含む）

■フェア詳細 >> https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115464

■BeLuck×アニメイトフェア2026 開催を記念して、全国のアニメイトにて「グラッテ」を期間限定販売！

※「Gratte（グラッテ）」・・・キャラクターをプリントした“グラフィックラテ”。メニューご注文の方は作品の【有償特典】も購入いただけます。

■詳細は、こちらをご確認ください。 >> https://www.animate.co.jp/gratte/44480/

◆お問い合せ先：スターツ出版株式会社 広報担当 白土 TEL:03-6202-0311 Mail: contact-stp@starts-pub.jp

◆PDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2185-27219c20a9e002a7208e486149c89979.pdf