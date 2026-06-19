北東北地方初出店！クレーンゲーム専門店「クレーン横丁 極(きわみ)五所川原店」7月1日(水)にグランドオープン

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也）は、2026年7月1日(水)、青森県五所川原市に、クレーンゲーム専門店「クレーン横丁 極(きわみ) 五所川原店」(以下、当店)をオープンいたします。

「クレーン横丁 極」は“魅力的な景品が軒を連ねる、心躍る街”をコンセプトに掲げた、まさにクレーンゲームの“極み”を追求する専門店です。北東北地方初出店、全国で５店舗目となる当店は、クレーンゲームがお好きな方はもちろん、ファミリーで楽しめる新しいおでかけスポットとして誕生します。

■人気のクレーンゲーム機種と、最新・人気のプライズや食品や飲料、日用品をラインナップ

当店では、最新機種や人気のクレーンゲームを多数ラインナップ。ビッグ景品を取りそろえた大きなクレーンゲームから、10円から遊べるプレイしやすいミニクレーンゲームまで、約220台の多彩な機種がずらりと並んでいます。プライズゲーム用景品も、ユーザーからの人気が高いキャラクターのぬいぐるみやフィギュア、日用品雑貨や食品、飲料など、幅広くアイテムを展開いたします。

■スマホひとつで“並ばない・お得な”キャッシュレス・券売機レスの「横丁手形ーヨコパスー」

※内装写真はイメージです。※内装写真はイメージです。LINEミニアプリ「横丁手形ーヨコパスー」とは？

当店ではお客さまがLINE利用者であれば、お手持ちのスマートフォンで「クレーンゲームプレイ料金の決済」・「たまったポイント管理・利用」ができるミニアプリ「横丁手形ーヨコパスー」をご利用いただけます。両替などの手間が解消され、スマホだけで遊べ、さらにお得なポイントも貯まる「ラク・トク」体験を提供いたします。

＜３つの特長＞

1.選べる2つの決済モード（チャージ払い＆都度払い）

・チャージ（プリペイド）払い： 事前に「バリュー（ハウスマネー）」をチャージ（購入）することで、金額相当のバリューとボーナスのバリュー、「ポイント」が付与される最もお得なモード。現金と電子決済の両方に対応し、現金支払いの場合は店内の精算機で精算可能です。

・都度払い： 事前チャージせず、その場でPayPay等の電子決済を行い、1プレイごとに支払うモード。こちらもポイントが付与されます。 ポイントは支払方法に関わらず、100円につき1ポイントです。

2. スマホで二次元コードを読み取るだけのスマートプレイ

ゲーム機に貼られた二次元コードをLINEミニアプリのリーダーで読み取り、プレイ回数を選択するとゲームがスタートします。チャージ払いはチャージ分から自動減算、都度払いはプレイごとに決済処理を行います。

3. ポイント交換もスマホで完結

貯まったポイントをプレゼントと交換できます。店舗に置かれたプレゼントで希望するもの、および対応スタッフの二次元コードを読み取ることで、その場でプレゼントを差し上げます。ポイント残高や有効期限、履歴等もスマホでいつでも確認ができます。

■店舗概要

・店舗名：「クレーン横丁 極 五所川原店」

・所在地：青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻641番1 アクロスプラザ五所川原 1階

・面積：約350坪(約1,157平米)

・営業時間：10時～21時

「クレーン横丁 極」公式ページ：https://www.fantasy.co.jp/craneyokocho-kiwami/

■株式会社イオンファンタジー

■株式会社イオンファンタジー

「モーリーファンタジー」をはじめ、日本・中国・アセアン諸国の９ヵ国でアミューズメント施設・プレイグラウンドなど1,309店舗（2026 年5月末現在）を運営。

社名：株式会社イオンファンタジー

設立：1997年2月14日

資本金：18億24百万円（2025年2月期）

事業内容：ショッピングセンター内「アミューズメント施設」及び「プレイグラウンド」の運営

公式WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/

※画像はイメージです。

※出店時期、内容等は予告なく変更される場合がございます。