「ロイヤルホスト イオン八王子滝山店」6月26日（金）OPEN コックがひと手間加えた洋食と季節のデザートを、大切なご家族とともに

ロイヤルホールディングス株式会社

ロイヤルグループが展開する「ロイヤルホスト」は、2026年6月26日（金）10時30分に「ロイヤルホスト イオン八王子滝山店」をオープンいたします。ロイヤルホストの店舗数は国内外合わせ225店舗*となります。

＊2026年6月26日（金）時点

〈外観〉〈内観〉

新店舗は、同日に開業する商業施設「イオン八王子滝山」のSouth 1階にオープンいたします。八王子市内で今年3月に閉店した八王子インター店をご愛顧いただいていたロイヤルホストファンの方をはじめ、地域にお住まいのご家族連れやお買い物に来られたお客様など、幅広いニーズにお応えする新規店舗として誕生いたします。

施設全体で掲げている「ペットフレンドリー」のコンセプトに合わせてご用意した30席のテラス席では、ワンちゃん向けのメニューもご用意し、ペットとご一緒にお食事をお楽しみいただけます。

※ペットは犬・猫のみお連れいただけます。

メニューはコックがひと手間加えた洋食をはじめ、季節のデザートやキッズメニューなどを豊富に取り揃えております。朝食やランチ、ティータイムのひとときやディナーまで、おひとり様でのご利用はもちろん、ご家族や大切なペットとともに、皆様の日常に寄り添う様々なシーンで価値あるひとときをお過ごしいただけます。

ロイヤルホストは創業以来、美味しさと、安全・安心な「食」の提供に向き合ってきました。これからも美味しさとおもてなしの心で皆様をお迎えいたします。

■「ロイヤルホスト イオン八王子滝山店」概要

正式名称：ロイヤルホスト イオン八王子滝山店

所 在 地：東京都八王子市滝山町一丁目884 イオン八王子滝山 South 1階

アクセス：京王八王子駅・JR八王子駅北口から西東京バスで約10分

最寄りバス停：天神前/イオン八王子滝山/星谷坂

TEL：042-692-1007

客 席 数：93席（店内63席、テラス30席）

店舗面積：267.80m²（81.01坪）

営業時間：9:00～22:00（L.O.21:30）※6月26日（金）は10時30分に開店いたします。

ロイヤルホスト公式ホームページ：https://www.royalhost.jp/

イオン八王子滝山公式ホームページ：https://hachiojitakiyama.aeonmall.jp/

■ロイヤルグループ店舗数

https://www.royal-holdings.co.jp/co/group/storedata/ (https://www.royal-holdings.co.jp/co/group/storedata/)

■ロイヤルグループ公式 YouTube チャンネル

https://www.youtube.com/@ROYAL_Holdings