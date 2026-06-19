マテウス ブエノ選手 完全移籍加入のお知らせ

株式会社鹿島アントラーズFC(C)KASHIMA ANTLERS

マテウス ブエノ選手が清水エスパルスより完全移籍で加入することになりましたので、お知らせいたします。

選手名MATHEUS BUENO（マテウス ブエノ）本名

MATHEUS BUENO BATISTA（マテウス ブエノ バチスタ）

生まれ

1998年7月30日

国籍

ブラジル

サイズ

178センチ、79キロ

ポジション

MF

経歴

コリチーバFC (ブラジル)-ジル・ヴィセンテFC (ポルトガル) -グアラニFC (ブラジル)-清水エスパルス（2025）

※出場記録はオフィシャルサイト(https://www.antlers.co.jp/blogs/news/260619lmnt52)にてご確認ください。

マテウス ブエノ選手コメント

「鹿島アントラーズに関わるすべての皆さん、初めまして。マテウス ブエノです。アントラーズという偉大なクラブに加入できたことをうれしく思います。常にタイトルを目指しているチームで、一つでも多くのタイトル獲得に貢献したいです。アウェイチームとしてメルカリスタジアムに乗り込んだとき、その雰囲気にとても興奮したことを覚えていますし、今度はアントラーズサポーターの応援を背に戦えることが今から楽しみです。タイトルを獲るためには、皆さんのサポートが必要になるので、応援よろしくお願いします！」