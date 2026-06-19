物流ドローンによる物資輸送の運用イメージを北海道で確認。DJI FlyCart 100 体験会を7月9日（木）帯広、7月10日（金）釧路エリアで開催〔参加無料・事前申込制〕

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店として物流ドローンの導入支援を行う株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、HELICAM株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：丹野宏柄）主催の「DJI FlyCart 100 体験会」を、2026年7月9日（木）に北海道帯広市、7月10日（金）に北海道阿寒郡鶴居村で開催します。

本体験会では、DJI FlyCart 100の機体説明、実演デモンストレーション、活用事例紹介を行います。あわせて、配送管理プラットフォーム DJI Delivery Hubの運用方法も紹介します。農林業、建設、電力、官公庁、自治体など、物資輸送の効率化を検討している方に向けて、物流ドローンの機体性能と運用イメージを現地で確認できる内容です。参加費は無料で、事前申込制です。

▼お申込はこちら（参加無料・事前申込制）▼

帯広会場：https://sekido-rc.com/?pid=192151183

釧路会場：https://sekido-rc.com/?pid=192151184

［メディア関係者の皆さまへ］

当日は、機体展示や実演の撮影が可能です。取材や記事掲載をご希望の場合は、お申込フォームに取材希望内容をご入力ください。

物流ドローンの機体性能と運用イメージを現地で確認

ドローンを活用した物資輸送は、林業、建設、電力などの現場で実装が進んでいます。一方で、導入前には、積載量、飛行時の安全性、現場条件への適合性、運用管理体制など、確認すべき項目が多くあります。

特に北海道のように広域な現場や移動距離が長い地域では、人手や車両による運搬だけでは対応が難しい場面があります。今回の体験会では、DJI FlyCart 100の実機確認とデモンストレーションを通じて、物資輸送の現場でどのように活用できるのかを具体的に確認できます。

機体性能だけでなく、運用管理まで一連で紹介

本体験会では、DJI FlyCart 100の基本機能、実演デモンストレーション、活用事例を紹介します。

また、配送管理プラットフォーム DJI Delivery Hubの運用方法もあわせて説明します。機体を飛ばすだけでなく、配送計画、運用状況の確認、チームでの管理など、物流ドローンを業務に組み込む際に必要な運用全体の考え方を把握できます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QCU3fBOJ0H0 ]

この体験会で分かること

・DJI FlyCart 100の基本性能と活用イメージ

・物流ドローン導入時に確認すべき運用ポイント

・農林業、建設、電力、自治体業務での活用可能性

・DJI Delivery Hubを活用した配送管理の基本

・実演デモンストレーションを通じた現場運用の具体像

こんな方におすすめ

・ドローン物流に興味がある方

・農林業での資材運搬や作業効率化を検討している方

・建設、建築、電力関連の現場で物資輸送の効率化を検討している方

・官公庁、自治体で災害対応や地域インフラ管理への活用を検討している方

・DJI FlyCart 100の導入を具体的に検討している法人の方

・実機確認とデモンストレーションを通じて導入判断を進めたい方

DJI FlyCart 100 体験会 in 帯広／釧路 開催概要

［帯広会場］

開催日：2026年7月9日（木）

時間 ：13時30分～15時30分（受付：13時00分～）

会場 ：北愛国交流広場 多目的広場B

〒089-1181 北海道帯広市愛国町10-1

［釧路会場（鶴居村）］

開催日：2026年7月10日（金）

時間 ：13時30分～15時30分（受付：13時00分～）

会場 ：鶴居村多目的運動広場

〒085-1206 北海道阿寒郡鶴居村鶴居東6丁目25番地

共通事項

参加費：無料（事前申込制）

定員 ：各会場20名（※定員に達し次第、締め切り）

主催 ：HELICAM株式会社

▼お申込はこちら（参加無料・事前申込制）▼

帯広会場：https://sekido-rc.com/?pid=192151183

釧路会場：https://sekido-rc.com/?pid=192151184

ご希望の方はお早めにお申込ください。

実演・紹介対象製品

・DJI FlyCart 100

最大積載量80kgの大型物流ドローン DJI FlyCart 100は、農林業、建設、電力、災害対応など、重量物や資材の運搬負担が大きい現場での物資輸送を支援する物流ドローンです。

デュアルペイロードシステムに対応し、現場条件に応じた物資輸送の効率化を検討できます。ウインチシステムや障害物検知など、安全性に配慮した機能を備え、山間部や広域現場などでの運用可能性を広げます。

https://sekido-rc.com/?pid=189572743

ドローンを活用した業務効率化がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドでは、より多くの事業者の方にドローンを活用した業務効率化を実現していただくため、業務用ドローンや関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しています。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。



［セキド 産業用ドローン相談窓口］

https://sekidocorp.com/industry/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 10時00分～17時30分



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



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