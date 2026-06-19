株式会社OCS

（業）第26-032号

2026年6月19日

株式会社 OCS

東京都SAF活用促進事業における貨物代理店への選定について



株式会社OCS（本社：東京都江東区、代表取締役社長：杉口 広）は、2026年6月2日、東京都が実施する 「2050東京戦略 ～東京 もっとよくなる～」における「企業のScope3（物流分野）対策促進事業（航空・海上輸送） 」において、貨物代理店として選定されましたのでお知らせいたします。

なお、当社は2024年度から3年連続の選定となります。

※出典元：産業労働局・公益財団法人東京都環境公社 報道発表資料より抜粋

本事業は、荷主企業が貨物代理店を介して行う航空・海上貨物輸送でSAF又はバイオ燃料を直接もしくは間接的に活用した際に要する経費を東京都が支援し、サプライチェーン全体のCO2排出量削減を促進する制度です。当社は、ANAグループの強みを最大限に活かし、航空貨物輸送においてANAのGHGプロトコルに基づく脱炭素プログラム「SAF Flight Initiative」のカーゴプログラムを通じて、国際宅配便事業者ならではのスピーディーな輸送と信頼性の高い環境価値を提供し、東京都のお客様の脱炭素化へ貢献してまいります。

当社は持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指し、お客様のご理解とご協力いただき、2026年度も環境に配慮した輸送サービスを継続的にご提供できるよう努めてまいります。





【株式会社OCS】

本社：東京都江東区辰巳3-9-27 OCS東京スカイゲート

代表者：代表取締役社長 杉口 広

設立：1957年9月1日

URL：https://www.ocs.co.jp/



