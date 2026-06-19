TVアニメ『ダイヤのA actII -Second Season-』のトレーディンググリッター缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『ダイヤのA actII -Second Season-』の商品6種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『ダイヤのA actII -Second Season-』の商品の受注を6月16日(火)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/344,1132,1594,1893?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/344,1132,1594,1893?utm_source=press)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディンググリッター缶バッジ

沢村 栄純、降谷 暁、御幸 一也、倉持 洋一、小湊 春市、川上 憲史、金丸 信二、東条 秀明、奥村 光舟、結城 将司、瀬戸 拓馬、由井 薫、成宮 鳴、轟 雷市、真田 俊平、天久 光聖のイラストをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「沢村 栄純&御幸 一也 グリッター缶バッジ 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \9,680(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディングイラストカード

沢村 栄純、降谷 暁、御幸 一也、倉持 洋一、小湊 春市、川上 憲史、金丸 信二、東条 秀明、奥村 光舟、結城 将司、瀬戸 拓馬、由井 薫、成宮 鳴、轟 雷市、真田 俊平、天久 光聖のイラストをイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「沢村 栄純&御幸 一也 イラストカード 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,400(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼背番号モチーフ マルチデスクマット

※画像は「沢村 栄純 背番号モチーフ マルチデスクマット」を使用しております。



沢村 栄純、降谷 暁、御幸 一也、倉持 洋一、小湊 春市、奥村 光舟の背番号をマルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960(税込)

種類 ：全6種(沢村 栄純、降谷 暁、御幸 一也、倉持 洋一、小湊 春市、奥村 光舟)

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼F0号キャンバスボード

※画像は「沢村 栄純 F0号キャンバスボード」を使用しております。



沢村 栄純、降谷 暁、御幸 一也、倉持 洋一、小湊 春市、奥村 光舟のイラスト、キービジュアル、ティザービジュアルをF0号サイズのキャンバスボードに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,850(税込)

種類 ：全8種(沢村 栄純、降谷 暁、御幸 一也、倉持 洋一、小湊 春市、奥村 光舟、キービジュアル、ティザービジュアル)

サイズ：F0号（180×140mm）

素材 ：木材、化繊

▼BIGアクリルスタンド

※画像は「沢村 栄純 BIGアクリルスタンド」を使用しております。



各キャラクターのイラストをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全10種(沢村 栄純、降谷 暁、御幸 一也、倉持 洋一、小湊 春市、奥村 光舟、成宮 鳴、轟 雷市、真田 俊平、天久 光聖)

サイズ：本体：（約）18.5×6.6cm 台座：（約）6×2.5cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼アクリルお守り

※画像は「沢村 栄純 アクリルお守り」を使用しております。



沢村 栄純、降谷 暁、御幸 一也、倉持 洋一、小湊 春市、奥村 光舟、成宮 鳴、轟 雷市、真田 俊平のイラストを、お守り風のアイテムに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,320(税込)

種類 ：全9種(沢村 栄純、降谷 暁、御幸 一也、倉持 洋一、小湊 春市、奥村 光舟、成宮 鳴、轟 雷市、真田 俊平)

サイズ：（約）78×50mm 厚み：3mm メガネ紐付き

素材 ：アクリル

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/344,1132,1594,1893?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/344,1132,1594,1893?utm_source=press)

https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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(C)寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actII‐SS‐」製作委員会・テレビ東京