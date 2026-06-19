オルグロー、生成AIに自社がおすすめとして言及されているか確認できる無料ツールLLMO・GEO計測ツール「生成AI言及チェッカー」を提供開始

オルグロー株式会社

オルグロー株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：南永一）は、生成AIに自社の商品・サービスが「おすすめ」として言及されているかを確認できる無料ツール、LLMO・GEO計測ツール「生成AI言及チェッカー」をリリースしました。

本ツールでは、ユーザーが任意の質問文を入力することで、AIによる概要・ChatGPT・Geminiが生成するAIの回答内に自社名・サービス名・商品名が含まれているかを確認できます。

生成AIの利用が広がる中で、ユーザーがChatGPTやGeminiなどに具体的な質問をし、商品・サービスを比較検討するケースが増えていますが、企業側は自社が生成AIの回答に言及されているのか、競合と比べてどのように扱われているのかを把握しにくいという課題を解決します。

■開発背景：AI検索時代には「検索順位」だけでなく「AIに言及されるか」が重要に

これまでWebマーケティングでは、Google検索で上位表示されることが重要な指標とされてきました。

一方で、近年はChatGPTやGeminiなどの生成AIに質問し、商品・サービス・会社を比較検討するユーザーも増えています。

例えば、「おすすめの○○会社を教えて」「渋谷でおすすめの矯正歯科は？」「中小企業向けの勤怠管理システムを比較して」など、従来Googleで検索されていた内容が、生成AIに質問されるケースが広がっています。

こうした変化を受け、企業が自社のAI検索上での見え方を把握し、LLMO・GEO対策を始めるきっかけを提供するため、無料で利用できるLLMO・GEO「生成AI言及チェッカー」を開発しました。

■LLMO・GEO計測ツール「生成AI言及チェッカー」について

「生成AI言及チェッカー」は、AIによる概要・ChatGPT・Geminiの回答内に自社名・サービス名・商品名が言及されているかを確認できる無料ツールです。

自社の商品・サービスに関連する質問文を入力することで、生成AIの回答内に自社が含まれているかをチェックできます。

例えば、以下のような質問で確認できます。

・中小企業におすすめの請求ソフトを教えて

・ECサイトの制作に強い会社は？

・世田谷で夜21時までやっている歯科医院は？

・1000名以上の企業におすすめの勤怠管理システムは？

LLMO・GEO計測ツール「生成AI言及チェッカー」を利用することで、自社がAI検索上で比較候補に入っているか、どのような条件で言及されているかを簡単に確認できます。

■生成AI言及チェッカーでできること

１. 生成AIに自社が言及されているか確認

任意の質問文を入力し、生成AIの回答内に自社名・サービス名・商品名が含まれているかを確認できます。質問文は3つ同時に確認することができます。

２. 無料で簡単にチェック可能

専門知識がなくても、質問文と確認したい企業名・サービス名を入力するだけで利用できます。

■サービス概要

サービス名：LLMO・GEO計測ツール「生成AI言及チェッカー」

提供開始日：2026年6月19日

利用料金：完全無料

提供会社：オルグロー株式会社

URL：https://llmotool.white-link.com/

LLMOとは？：https://white-link.com/sem-plus/llmo/

■会社概要

法人名：オルグロー株式会社

所在地：〒150-0045 東京都渋谷区神泉町10-10 VORT渋谷神泉ビル 6階

コーポレートサイトURL : https://www.allgrow.co.jp/

SEOサービスサイトURL:https://white-link.com/

SEO情報メディアSEM Plus：https://white-link.com/sem-plus/