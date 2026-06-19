【千葉県市原市】子どもから大人まで楽しく体を動かそう！スポーツ体験イベント「スポーツチャレンジパーク」を開催

市原市役所

千葉県市原市の子ども・子育て支援拠点施設「いちはら子ども未来館（weほーる）」では、子どもたちが楽しみながら体を動かすことができるイベント「スポーツチャレンジパーク」を開催します。

本イベントでは、卓球やバドミントンなどの人気スポーツに加え、気軽に体験できるおもちゃスポーツやロボットを使ったスポーツ体験など、多彩なプログラムをご用意。

また、ダンス体験プログラム（受付終了）では、基本的なステップを学びながら、振り付けにも挑戦し、発表まで行います。

イベントの特徴

本イベントは、子どもたちが遊びの延長でスポーツに親しむことを目的に企画された体験型イベントです。

- 卓球・バドミントンなど人気スポーツを気軽に体験- おもちゃスポーツなど新しい遊びの提案- ロボットを活用した「ロボットスポーツ体験」- ダンス体験（K-POP／HIP-HOP）による身体表現の機会（受付終了しました）

誰でも参加しやすい構成とし、スポーツを通じた体力向上と交流創出を図ります。

プログラム

館内の複数エリアを活用し、プログラムを展開します。

ロボットスポーツ体験（1階）

ロボットを使った新しいスポーツを体験できます。

おもいっきりスポーツ（2階 体育室）

日替わりで人気競技を思いきり体験しよう！

6月20日（土）：卓球

6月21日（日）：バドミントン

※用具貸出（持込不可）

おもちゃスポーツ体験

遊びながら体を動かせるユニークなスポーツ体験

ダンスチャレンジ（3階）

ダンスの基本を教わり、振り付けを考えて発表しよう！

6月20日：K-POP

6月21日：HIP-HOP

※事前申込制（受付終了）

イベント概要

開催日時

6月20日(土)、21日(日)10時～16時

会場

いちはら子ども未来館（weほーる）（千葉県市原市更級5-1-18）

対象

主に小学生（未就学児は保護者同伴）

参加費

無料

参加方法

申し込み不要、当日直接会場にお越しください。

詳細を見る :https://www.we-hall.jp/15312/