【千葉県市原市】子どもから大人まで楽しく体を動かそう！スポーツ体験イベント「スポーツチャレンジパーク」を開催
市原市役所
- 卓球・バドミントンなど人気スポーツを気軽に体験
- おもちゃスポーツなど新しい遊びの提案
- ロボットを活用した「ロボットスポーツ体験」
- ダンス体験（K-POP／HIP-HOP）による身体表現の機会（受付終了しました）
ロボットスポーツ体験（1階）
おもいっきりスポーツ（2階 体育室）
6月21日（日）：バドミントン
おもちゃスポーツ体験
ダンスチャレンジ（3階）
6月21日：HIP-HOP
会場
対象
参加費
参加方法
詳細を見る :
https://www.we-hall.jp/15312/
千葉県市原市の子ども・子育て支援拠点施設「いちはら子ども未来館（weほーる）」では、子どもたちが楽しみながら体を動かすことができるイベント「スポーツチャレンジパーク」を開催します。
本イベントでは、卓球やバドミントンなどの人気スポーツに加え、気軽に体験できるおもちゃスポーツやロボットを使ったスポーツ体験など、多彩なプログラムをご用意。
また、ダンス体験プログラム（受付終了）では、基本的なステップを学びながら、振り付けにも挑戦し、発表まで行います。
イベントの特徴
本イベントは、子どもたちが遊びの延長でスポーツに親しむことを目的に企画された体験型イベントです。
- 卓球・バドミントンなど人気スポーツを気軽に体験
- おもちゃスポーツなど新しい遊びの提案
- ロボットを活用した「ロボットスポーツ体験」
- ダンス体験（K-POP／HIP-HOP）による身体表現の機会（受付終了しました）
誰でも参加しやすい構成とし、スポーツを通じた体力向上と交流創出を図ります。
プログラム
館内の複数エリアを活用し、プログラムを展開します。
ロボットスポーツ体験（1階）
ロボットを使った新しいスポーツを体験できます。
おもいっきりスポーツ（2階 体育室）
日替わりで人気競技を思いきり体験しよう！
6月20日（土）：卓球
6月21日（日）：バドミントン
※用具貸出（持込不可）
おもちゃスポーツ体験
遊びながら体を動かせるユニークなスポーツ体験
ダンスチャレンジ（3階）
ダンスの基本を教わり、振り付けを考えて発表しよう！
6月20日：K-POP
6月21日：HIP-HOP
※事前申込制（受付終了）
イベント概要開催日時
6月20日(土)、21日(日)10時～16時
会場
いちはら子ども未来館（weほーる）（千葉県市原市更級5-1-18）
対象
主に小学生（未就学児は保護者同伴）
参加費
無料
参加方法
申し込み不要、当日直接会場にお越しください。
詳細を見る :
https://www.we-hall.jp/15312/