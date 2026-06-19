支払いにPayPayが使えるコインランドリー！「コインランドリーwash+」が「PayPayスクラッチくじ」対象店舗として超PayPay祭に参加

株式会社wash-plus

株式会社wash-plus（本社:千葉県浦安市、代表取締役:高梨健太郎）が運営する「コインランドリーwash+（ウォッシュプラス）」は、2026年6月19日（金）～7月31日（金）に実施されるPayPayのキャンペーン「超PayPay祭」において「PayPayスクラッチくじ」の対象店舗となっています。

各種キャッシュレス決済からPayPayを選んで支払うだけでOK！

お問い合わせ :https://wash-plus.co.jp/contact-us/タッチパネル付き機器店舗ではアプリ・タッチパネルのどちらからでもPayPay支払いが可能（コイランドリーwash+ 行徳末広店）

実施対象店舗は「コインランドリーwash+」のうち、「smart laundry」システムの導入店舗です。

洗濯・乾燥を利用する際に、お支払い時にPayPayを選ぶだけで「PayPayスクラッチくじ」に自動的に参加できます。

QRコード付き機器の店舗ではスマートフォンアプリからの決済で、タッチパネル付き機器の店舗ではスマートフォンアプリからの決済またはタッチパネル操作の支払い表示のQRコードの読み込みで、それぞれPayPay支払いを選ぶことができます。

「PayPayスクラッチくじ」をはじめ超PayPay祭の詳細（PayPay公式）

▶超PayPay祭

https://paypay.ne.jp/event/matsuri202606-paypay-scratch/

アプリからの支払いで更におトクに！！「smart laundry」アプリのメダルは洗濯利用&早期引取で通常通り貯まるのでアプリからのPayPay支払いだとWでオトク！

ウォッシュプラスが開発するコインランドリー用スマートフォンアプリ「smart laundry」では、PayPayを含め各種キャッシュレス決済での支払いに対応しています。

ご利用金額に応じてアプリ内で”スマートメダル”が貯まり、メダルが一定数貯まると、予約機能など新しい機能が解放されたり、クーポンが配布されるなどの特典があります。

「PayPayスクラッチくじ」期間は、アプリからのPayPay支払いで、「PayPayスクラッチくじ」参加とスマートメダル付与で、ダブルのおトクになっています。

※スマートメダルの対応や獲得数などの運用は、「smart laundry」導入の店舗により異なります。詳細は店頭でご確認ください。

各種キャッシュレス決済が標準装備、業界最先端を走り続ける"進化するコインランドリー"のためのアプリ「smart laundry」

バーコード読み取りでかんたん連携！コインランドリーのタッチパネル付き最新機器ならより分かりやすく表示

スマートフォンアプリ「smart laundry」は、コインランドリーをより簡単・便利にお使いいただくためのアプリです。

2026年6月に70万ダウンロードを突破しました。

2017年のリリースよりアップデートを繰り返し、多様なキャッシュレス決済、アプリへのクーポン配布、セールやキャンペーンのお知らせ、オンライン領収書発行（インボイス制度対応済み）、利用頻度に応じたステータス機能で機能解放など、常に進化し続けています。

顧客に寄り添い「あったら便利」「あると嬉しい」を実現しています。

◎ご来店前にアプリからお店の混雑状況を確認できる！

「たくさん洗濯物を持ってきたのに洗濯ができない」というお困りごとをなくします。

◎キャッシュレス決済（クレジットカード・バーコード決済対応など）でらくらく支払い！

小銭をたくさん持ってきたりお店で急いで両替する手間がありません。キャッシュレス決済事業者が実施するキャンペーンにも参加できるので現金支払いよりおトクにご利用いただけます。

◎終了通知が来る！

リアルタイムで「終了まであと〇分」が分かり終了するとアプリに通知が届くので待ち時間を有効活用できます。

◎盗難対策のドアロック・のぞき窓の半透明化ができる！

洗濯ドロボウ防止！プライバシーが保たれるので安心です。

アプリからワンタッチで洗濯機のガラスを曇りガラスに！プライバシーを守り洗濯ドロボウ対策にも高効果

そのほかにも、お得なクーポンの配布、領収証自動発行（インボイス制度対応済み）や、利用頻度に応じたステータス機能で予約機能解放など、「あったら便利」がたくさんのアプリです。

お問い合わせ :https://wash-plus.co.jp/contact-us/

株式会社wash-plus 会社概要

所在地 ： 〒279-0004 千葉県浦安市猫実1-9-5

代表者 ： 代表取締役 高梨 健太郎

設立 ： 2013年5月

資本金 ： 1012万円

事業内容： 総合コインランドリー事業・システム開発

URL ： http://wash-plus.co.jp/



▼過去受賞歴

・「2020年第3回日本サービス大賞」（主催：公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会）において、優秀賞。

・「2019年度(第37回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会）では「働き方改革、女性の社会進出を支える顧客と繋がるIoTコインランドリー」が評価され、中小企業史上初のIT最優秀賞。

・「CHIBAビジコン2016」において、「アレルゲンフリーを目指すコインランドリー事業のIoT化とその未来」というビジネスプランを掲げて臨み、千葉県知事賞【ちば起業家大賞】。

・「2023年度(第41回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会）では「コインランドリービックデータ×気象データが導く “ダイナミックプライシング”」が評価され、IT賞(顧客・事業機能領域)。

・「ニューズウィーク日本版SDGsアワード2023」（主催：ニューズウィーク日本版）において、洗濯技術のイノベーションがSDGs目標6の水質汚染の削減・水の利用効率改善につながるとして、環境部門賞。

・「サステナブル★セレクション2024」（主催：株式会社オルタナ、一般社団法人サステナ経営協会）において、製品・サービス、企業・組織のサステナブル経営への取組において大きな社会的インパクトを生み出しているとして三つ星に選定。

・「第12回グッドライフアワード2024」（主催：環境省）で「実行委員会特別賞 地球と人への想いやり賞」を受賞。

・「第25回グリーン購入大賞」（主催：グリーン購入ネットワーク（GPN））において、持続可能な調達（消費と生産）を通じたSDGsの目標達成、脱炭素社会やサーキュラーエコノミーの実現に寄与する取組を評価され、大賞を受賞。

・「DXイノベーション大賞2024」（主催：一般社団法人日本オムニチャネル協会）において、身近なコインランドリーにおいて革新的な技術で切り拓く新たな展開を評価され、ベンチャー企業部門 最優秀賞を受賞。

・2025年に国際的な企業認証「B Corp」の認証企業に。社会的および環境的なインパクトについて高い基準を満たすグローバルなビジネスコミュニティの一員として、ビジネスの持つ力でより良い社会実現へ更に貢献。