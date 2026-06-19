【千葉県市原市】6/20(土)～市原歴史博物館季節の展示「七夕とマコモ馬」開催

市原市役所

市原歴史博物館で季節の展示「七夕とマコモ馬」を開催します。

七夕に関するパネルや明治時代の広重蘆竹の原画を展示するほか、市内に残る伝統的なマコモ馬づくりを継承する「姉崎を知る会」と連携して、今年度新たに製作したマコモ馬の展示を行います。

かつての七夕行事が現在の一般的な七夕とどのような違いがあり、どのような意味があったのかを紹介します。かわいいマコモ馬たちが皆さまをお迎えします。ぜひご来館ください。

見どころ

いちはらには、明治時代の画家、廣瀬蘆竹が描いた『故郷姉崎町年中行事』に登場する七夕の行事「ハイ馬ハイ馬の遊戯」から分かるように、七夕の日に植物の真菰で牛馬を作って飾る風習がありました。

本展示では、「姉崎を知る会」と連携し、今年度新たに製作されたマコモ馬を展示します。

かわいらしい姿のマコモ馬たちが来館者を迎え、地域に根付く文化の魅力を身近に感じていただけます。

開催概要

日時

6月20日(土)から7月12日(日)まで

※毎週月曜日休館

開館時間

9時から17時まで

観覧料

無料（常設展示を観覧する場合は観覧料が必要です）

詳細を見る :https://www.imuseum.jp/rekisi_museum/kisetsu/1659.html