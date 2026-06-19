夏の大型セール「SUMMER SALE」を6月19日より60％で開催。最大1,500円OFFクーポンを配布

株式会社シックスティーパーセント

アジアのファッションブランドを取り扱うオンラインセレクトストア「60％（シックスティーパーセント）」は、2026年6月19日（金）より、夏のお買い物をお得に楽しめる大型キャンペーン「SUMMER SALE」を開催いたします。

今回のセールでは、期間限定クーポンやブランドセールに加え、次に注目されるファッションスタイルを決める参加型企画「コア総選挙」を実施。お買い物とともに、トレンド発見も楽しめる特別な12日間をお届けします。

期間中は人気ブランドのセール展開するほか、ご購入金額に応じて利用できる最大1,500円OFFクーポンを配布。夏の新作から気になっていたアイテムまで、幅広くお得にお買い物いただけます。

夏本番に向けて、ファッションをもっと楽しめる「SUMMER SALE」。この機会にぜひお気に入りのアイテムを見つけてください。

企画参加ブランド：EASY NO EASY企画参加ブランド：MUCENT■企画概要

企画名：SUMMER SALE

開催期間：2026年6月19日（金）18:00 ～ 2026年6月30日（火）23:59

特設ページ：https://www.sixty-percent.com/plans/202606-summer-sale_elp(https://www.sixty-percent.com/plans/202606-summer-sale_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

■注目ポイント

１. 最大1,500円OFF バカンスパスクーポン

セール期間限定で、ご購入金額に応じて利用できる特別クーポンを配布します。

・15,000円以上購入で1,500円OFF

・10,000円以上購入で1,000円OFF

・5,000円以上購入で500円OFF

２. 最大81%OFF ブランドセール

期間限定のスペシャルセールを開催。

人気ブランドの商品を最大81%OFFで購入できるほか、通常よりも割引率がアップした商品も多数ラインアップします。

３.コア総選挙

60％では、Z世代を中心に注目を集めるファッションスタイル「コア（CORE）」をテーマにした参加型企画「コア総選挙」を開催します。

ユーザーは特設ページ内でお気に入りのコアに投票することができ、投票数上位に選ばれたコアは翌月の特集企画や限定クーポンの対象として展開予定です。

企画参加ブランド：SOFT THUMBNAIL企画参加ブランド：mahagrid

■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/(https://corp.sixtypercent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント 広報担当

・E-Mail ：press@sixty-percent.com

■ 60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/(https://www.sixty-percent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent

Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP