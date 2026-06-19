東大阪に新拠点を開設、関西エリアの製造業支援を強化

Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社

Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：池谷望、以下「Hexagon」）は、関西エリアにおける事業拡大および顧客支援強化を目的に、大阪オフィスを大阪府東大阪市へ移転し、2026年6月に開所式を開催いたしました。新拠点では、製造業の品質向上やスマートマニュファクチャリングに向けたソリューションの提供を一層強化してまいります。

製造業の中心地・東大阪への移転背景

Hexagonは、これまで日本国内において製造業向けの計測・検査ソリューションを提供してまいりました。今回の移転では、中小製造業が集積し「モノづくりのまち」として知られる東大阪市に拠点を構えることで、顧客との物理的・心理的距離をより近づけ、迅速かつ高度なサポート体制を実現します。

東大阪は、日本を代表する製造業集積地域のひとつであり、中小企業から大手メーカーまで幅広い顧客層が存在しています。自動車、機械、金属加工、精密部品など多様な産業が集積していることから、当社のソリューションを幅広い分野に展開できる拠点として最適な立地です。

また今回の移転により、関西エリアにおける顧客へのアクセス性を高め、デモンストレーション、トレーニング、技術相談などを迅速に提供できる体制を構築しました。さらに、営業・サービス・アプリケーション部門の連携を強化し、より包括的で高付加価値な支援を実現します。

加えて、関西地域におけるパートナーや顧客との接点を強化し、地域に根差した長期的な事業展開と価値創出を目指してまいります。

ショールーム機能を備えた体験型オフィス

新・大阪オフィスは、単なる営業拠点にとどまらず、ショールーム機能を併設した体験型施設として設計されています。来訪者は、最新の計測機器やソフトウェアを実際に体験しながら、自社の課題に即した具体的な活用イメージを持つことが可能です。

製造現場における自動化やデジタルトランスフォーメーション（DX）のニーズが高まる中、Hexagonは実機を用いたデモンストレーションを通じて、導入前の検証や最適なソリューション提案を行います。

据置型三次元測定機のデモンストレーションの様子

開所式を開催、パートナー・メディアへ新拠点を発信

移転に伴い、2026年6月15日および16日に開所式およびウェルカムイベントを開催しました。当日は、パートナー企業や商社、メディア関係者を招き、Hexagonの事業戦略ならびに製品・ソリューションの紹介を行うとともに、交流の場を提供しました。

開所式では、企業挨拶や各事業部によるソリューション紹介のほか、交流会を通じたネットワーキングが実施され、新拠点の役割や今後の展開について理解を深めていただく機会となりました。

大阪オフィス開所式にて挨拶をするHexagon MI株式会社 代表取締役社長 池谷

新拠点を起点とした今後の展開

今後は、本拠点を基盤として定期的なオープンハウスや製品デモイベントを開催し、顧客やパートナー企業との接点をさらに拡大していく予定です。また、地域に根差した活動を通じて、関西エリアの製造業における品質向上や生産性向上に貢献してまいります。

据置型メトロジー事業部 Directorの角北は次のように述べています。

「このたび、大阪オフィスを移転し、より充実した環境で業務を開始することとなりました。

本移転により、関西地域のお客様へのサポート体制を一層強化し、より迅速かつきめ細やかな対応が可能になると考えております。

当社はこれまでも大阪拠点を通じて多くのお客様と関係を築いてまいりましたが、今回の移転を機に、測定・解析ソリューションおよび製造分野におけるソフトウェアを含め、さらなる価値提供に努めてまいります。

今後も、お客様の課題解決に寄り添いながら、日本のものづくりの発展に貢献してまいります。」

【大阪オフィス概要】

所在地：〒577-0022 大阪府東大阪市荒本新町6-48

業務開始日：2026年5月25日

【Hexagonについて】

Hexagon は計測技術分野における世界的リーダーです。私たちは、主要産業がインフラやシステムを構築・運用し、そして革新を進めていくために欠かせない“確かな信頼”を提供しています。ミクロン単位の精密計測から宇宙探査のような壮大なスケールまで、Hexagon のソリューションは、製造業・建設業・鉱業・自律型システムなど多様な分野で、生産性、品質、安全性、持続可能性を支えています。

Hexagon（Nasdaq Stockholm: HEXA B）は、世界50か国で約24,800名の従業員を有し、売上高は約54億ユーロです。詳細はhexagon.com(https://hexagon.com/ja/company/divisions/manufacturing-intelligence?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=202604prtimes_geomagicfreeform)をご覧ください。

Hexagonでは、製造業の明日に寄り添う先進のテクノロジーメディア「Hexagon Tech Bee」にて、最新情報や技術に関する記事を紹介していますので、ぜひご覧ください。

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