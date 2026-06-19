『ラブライブ！スーパースター!!』の集合 リエラのうた ぬいぐるみ マグカップなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ラブライブ！スーパースター!!』の商品4種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ラブライブ！スーパースター!!』の商品の受注を6月12日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/3,31,298,472,653,1158,1184,1313?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼集合 リエラのうた ぬいぐるみ マグカップ

リエラのうた3「dolce」に登場したLiella!のメンバーモチーフのぬいぐるみを描き起こし、マグカップに仕上げました。

少し大きめのマグカップで、飲み物をたっぷりと入れることができます。

お部屋やオフィスなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

※色落ちする可能性がございますので、電子レンジ・食洗機の使用はお控えください。

※耐熱温度は120℃となります。

▽仕様

価格 ：\1,980(税込)

サイズ：（約）直径82×高さ95mm

素材 ：陶器

▼リエラのうた ぬいぐるみ シャカシャカアクリルキーホルダー

※画像は「1期生 リエラのうた ぬいぐるみ シャカシャカアクリルキーホルダー」を使用しております。

リエラのうた3「dolce」に登場した1期生、2期生、3期生モチーフのぬいぐるみを描き起こし、お菓子のようなパッケージのデザインのシャカシャカアクリルキーホルダーに仕上げました。

振ると中の小さなパーツがシャカシャカ動く楽しいアクリルキーホルダーです。

お部屋やデスクまわりなどに飾るもよし、振って楽しむもよしのアイテムで、メンバーとの日常をお楽しみください。

※本商品は食品ではございません

※本来の用途以外での使用は避けてください

※小さいお子様が誤って使用しないようにご注意ください

※誤飲の危険があります。小さなお子様の手の届かないところで使用・保管してください

※シャカシャカキーホルダーは、実用新案登録済（第3237612号）の商品です

▽仕様

価格：各 \1,980(税込)

種類：全3種（1期生、2期生、3期生）

本体：（約）85×60mm チャーム：（約）24×24mm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材：アクリル

▼リエラのうた ぬいぐるみ ゆらゆらアクリルマスコット

※画像は「澁谷かのん リエラのうた ぬいぐるみ ゆらゆらアクリルマスコット」を使用しております。

リエラのうた3「dolce」に登場した1期生、2期生、3期生モチーフのぬいぐるみを描き起こし、ゆらゆら動くアクリルマスコットに仕上げました。

厚さ8mmのアクリルとなっており、台座無しで自立するため、そのまま飾ったり、並べることもできます。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全11種（澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬）

サイズ：（約）49×46mm 厚み：8mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼リエラのうた ぬいぐるみ ダイカットステッカー

※画像は「澁谷かのん リエラのうた ぬいぐるみ ダイカットステッカー」を使用しております。

リエラのうた3「dolce」に登場した1期生、2期生、3期生モチーフのぬいぐるみを描き起こし、ダイカットのステッカーに仕上げました。

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \550(税込)

種類 ：全11種（澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬）

サイズ：（約）12.2×10.3cm ※種類により異なる

素材 ：紙、PP

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/3,31,298,472,653,1158,1184,1313?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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