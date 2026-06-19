TVアニメ『HUNTER×HUNTER』のトレーディング Ani-Art 第4弾 アクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『HUNTER×HUNTER』の商品9種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『HUNTER×HUNTER』の商品の受注を6月13日(土)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/572?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/572?utm_source=press)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

ゴン、キルア、カイト、ナックル、シュート、シズク、シャルナーク、フィンクス、フェイタン、ボノレノフ、カルト、ネフェルピトー、シャウアプフ、モントゥトゥユピー、メルエムのイラストを新たなタッチで魅力的に表現しました。

※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▼トレーディング Ani-Art 第4弾 アクリルカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \748(税込), BOX \11,220(税込)

種類 ：全15種

サイズ：（約）80×70mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Ani-Art 第4弾 アクリルキータグ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \693(税込), BOX \10,395(税込)

種類 ：全15種

サイズ：（約）65×30mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Ani-Art 第4弾 缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ネフェルピトー Ani-Art 第4弾 75mm缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \528(税込), BOX \7,920(税込)

種類 ：全15種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング Ani-Art 第4弾 ブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \308(税込), BOX \4,620(税込)

種類 ：全15種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼トレーディング Ani-Art 第4弾 イラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \308(税込), BOX \4,620(税込)

種類 ：全15種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼Ani-Art 第4弾 BIGアクリルスタンド

※画像は「ゴン Ani-Art 第4弾 BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全15種（ゴン、キルア、カイト、ナックル、シュート、シズク、シャルナーク、フィンクス、フェイタン、ボノレノフ、カルト、ネフェルピトー、シャウアプフ、モントゥトゥユピー、メルエム）

サイズ：本体：（約）13.8×11.3cm 台座：（約）13.8×3.5cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼Ani-Art 第4弾 BIG缶バッジ

※画像は「ゴン Ani-Art 第4弾 BIG缶バッジ」を使用しております。

背面にはピンとスタンド、壁掛けパーツが付属し、立てかけたり壁に掛けてお使いいただけます。

カバンやリュックなどにつけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,155(税込)

種類 ：全15種（ゴン、キルア、カイト、ナックル、シュート、シズク、シャルナーク、フィンクス、フェイタン、ボノレノフ、カルト、ネフェルピトー、シャウアプフ、モントゥトゥユピー、メルエム）

サイズ：（約）直径15.2cm

素材 ：紙、ブリキ

▼Ani-Art 第4弾 2連ワイヤーアクリルキーホルダー

※画像は「ゴン Ani-Art 第4弾 2連ワイヤーアクリルキーホルダー」を使用しております。

キーホルダーパーツはワイヤー仕様になっております。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,023(税込)

種類 ：全15種（ゴン、キルア、カイト、ナックル、シュート、シズク、シャルナーク、フィンクス、フェイタン、ボノレノフ、カルト、ネフェルピトー、シャウアプフ、モントゥトゥユピー、メルエム）

サイズ：（約）40×30mm （約）37×15mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼Ani-Art 第4弾 A3マット加工ポスター

※画像は「ゴン Ani-Art 第4弾 A3マット加工ポスター」を使用しております。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \913(税込)

種類 ：全15種（ゴン、キルア、カイト、ナックル、シュート、シズク、シャルナーク、フィンクス、フェイタン、ボノレノフ、カルト、ネフェルピトー、シャウアプフ、モントゥトゥユピー、メルエム）

サイズ：A3

素材 ：マットコート紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/572?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/572?utm_source=press)

https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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